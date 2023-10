「港版THE FIRST TAKE」冇人講？　張明偉、麗英將辦公室變紅館

日本The First Take(TFT)音樂企劃為日本經典YouTube頻道,時常會邀請日本或海外歌手到The First Take演唱,而主打就是無後期一Take過,不少知名歌手例如韓國(G)I-DLE、Jolin蔡依林、MIRROR、陳柏宇、Avril Lavigne也曾出現在這個節目上。原來香港也一個「港版THE FIRST TAKE」?



3Tracks Live約於半年前開始運作,與THE FIRST TAKE不同的是,他們主要邀請一些大家俗稱「非主流」音樂人的樂隊或是歌手到節目獻唱,但要講他們是「非主流」,更為貼切的應該是一些大眾樂迷不熟,但十分值得留意的歌手們。

場景的佈置當然不是如日本The First Take(TFT)音樂企劃一樣以全白為主,而是用了一間辦公室做背景,再簡單加上一支咪,一支燈。對比起唱片或者YouTube,3Tracks Live的音質更像是聽Live。

至現時為止總共有15條片,除了網民們較熟悉的麗英外,還有《愛·回家》佐治、張明偉與一班朋友組成的「Charming Way」。

3Tracks Live負責人接受《香港01》訪問時,透露開設平台源於純粹地喜歡音樂。他說:「當初搞3tracks 係因為由細到大一直都好鐘意音樂,同埋分享好嘅音樂比人。係高中嘅時候,知道學校有設備可以做校園電台,但已經封哂塵,多年無人用,所以就自薦去setup好個校園電台,之後每日返屋企就上網搵歌,入落部iPod nano到,第二日就返學校分享比全校同學聽。」

他亦表示,3tracks意思解作「free tracks」,即是希望上節目的人歌手和聽歌的人都可以放鬆盡情享受音樂。他說:「因為想上黎分享嘅人,都唔好當係一個錄影,而當係做一場小型音樂會,放低三首佢地好想分享嘅歌,每首歌都分享下佢地嘅故事。愈拍得耐,愈接觸多唔同音樂人,就愈希望香港都可以好似台灣或者大陸咁,做到不同音樂都百花齊放。因為香港無論地玩或地面,真係有好多好多好好嘅音樂,好talented嘅音樂人。」