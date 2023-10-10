Marf@COLLAR新MV沿用《那年盛夏》班底 新人獎大熱預告年尾再出歌

女團COLLAR成員邱彥筒（Marf），昨日（9日）推出年度第三首單飛作品《// Undecided //》，繼續保持一貫勁歌熱舞風格，歌曲講述自己的拉扯思想，長期處於矛盾狀態，形成困擾，她說：「相信好多人心中都有呢份困擾，又想又唔想咁，但呢啲矛盾思想係控制唔到，所以今次首歌會有好多觀眾可以代入，勾起共鳴。」

Marf新歌以矛盾為題。

本年度Marf一口氣推出三首跳唱快歌《*~Silencio…Shh》、《fOoL##》、《// Undecided //》，她直言當中以《// Undecided //》的舞步令她感覺最爽：「聽到demo時，呢首歌本身係男聲，所以感覺好特別，而且一聽首歌畀到我嘅畫面已經係好好跳，因為我以往喜歡嘅歌及跳舞都係特別肉緊嘅類型，所以聽完demo後，我就想試下做呢首歌，嘗試挑戰男仔頭少少嘅嘢。」

Marf新歌繼續走型格路線。

除了舞步令Marf叫爽，《// Undecided //》MV拍攝，亦以《那年盛夏我們綻放如花》的班底為主，不過最令Marf回味，相信係MV中她與狗合作，貴為愛犬之人的Marf表示：「今次拍攝都幾多難忘事，MV感覺似dance version，仲有隻都柏文狗出現，佢陪我拍咗兩、三個鐘，可以同狗一齊拍攝，好開心。」

Marf是今年樂壇新人獎大熱。

不少人睇女Marf會攞今年年尾頒獎禮的女新人王，她透露今年內還會推出一首歌，依舊勁歌熱舞，以展現她的能量：「下首歌會係本年度全年總結，所以十分期待，而出年嘅歌曲安排中，會有特別嘗試。」 對於首部擔演劇集《那年盛夏我們綻放如花》，獲得好口碑，外界更以神劇來形容，Marf聞言即感激表示：「好驚喜，好開心大家咁鍾意，呢套劇令所有演員都好開心同好感動，本身冇期望太多，所有嘢都係做咗先算；嚟緊超級想開續集，期待同一個班底，做番同一件事，又或者係更刺激嘅事。」

Marf期待《那年盛夏》拍續集。