哈雷戴維森音樂節｜10.27優先訂票　集結港韓11頂尖音樂單位

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴維森120 香港音樂節》，將於12月1至2日假西九竹翠公園舉行一連兩日音樂盛典，屆時來自香港及韓國的頂尖音樂單位，將為觀眾帶來極盡視聽之娛的演出。

今次音樂節特別邀請香港及韓國音樂單位，為觀眾帶來驚喜演出名單。首日有來自韓國的B.I、Dreamcatcher及Leo。香港樂迷對於前iKON成員B.I絕不陌生，去年B.I簽約美國經紀公司，並與 Billie Eilish的經理人合作，此外他更成為首位亞洲藝人參與《格林美GLOBAL SPIN》演出，版圖早已擴展至北美市場。人氣女團Dreamcatcher早在出道時已衝出韓國邁向國際，成名作《Scream》發行後不僅登上iTunes全球專輯榜第二名，在八個國家iTunes 專輯榜上更獲得第一名，同時也在25個國家的iTunes打入TOP 10位置，另一首代表作《Odd Eye》更登上BILLBOARD NEXT BIG SOUND榜首，氣勢一時無倆。從BTS《Permission to Dance》MV演出到加入男團Trainee A再到個人發展，澳韓混血兒Leo一直備受注目，今年夏天Leo推出首支個人單曲《One Look》，以其擅長的R&B獨自勇闖樂壇，一展實力。

第二日則有香港代表：Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太極樂隊、KOLOR、LMF及黃貫中登場。來自80年代的太極樂隊、00年代的Hardpack、Kolor及Dear Jane，還有10年代的Yellow! 及 Josie and the Uni Boys，橫跨不同時代的本地Band Sound。LMF自成員大飛離世後首次作現場演出，依舊唱出獨立音樂文化精髓，大懶堂精神不滅。黃貫中久未在香港的舞台上演出，手執結他高呼Rock & Roll的震撼場面，即將再現觀眾眼前。

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為了慶祝Harley-Davidson創立120周年大搞音樂節外，品牌更邀請了任賢齊擔任活動宣傳大使拍攝宣傳短片。眾所周知，小齊是Harley-Davidson的忠實擁躉，過去曾公開他為自己的座駕扮靚的短片，這次他應品牌邀請，駕駛最新型號2023 FAT BOB 114電單車，與一眾Harley-Davidson電單車迷合共120人出車，浩浩蕩蕩穿梭青馬大橋、山頂等香港地標，小齊穿上皮背心戴上黑超，Cool爆揸電單車，非常有型。

首輪演出歌手單位及有關音樂節詳情如下：

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》

日期：2023年12月1 至2日（星期五及六）

地點：AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公園

演出單位：

12月1 日：B.I 、Dreamcatcher、Leo

12月2日：Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太極樂隊、Kolor、LMF、黃貫中

票價（全企位，港幣、人民幣同價）：

12月1 日 - $1,788 / $1,488

12月2日 - $988 / $688

優先門票將於2023年10月27日早上10時起

於KKTIX（只限海外用戶及Harley-Davidson會員）及大麥網率先發售

公開發售：

2023年11月2日早上10時起於KKTIX公開發售

註：凡成功以會員專屬碼購票之Harley-Davidson 會員，可於現場享用免費啤酒乙杯