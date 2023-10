哈雷戴維森音樂節｜10.27優先訂票　集結港韓11頂尖音樂單位

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival 哈雷戴維森120 香港音樂節》,將於12月1至2日假西九竹翠公園舉行一連兩日音樂盛典,屆時來自香港及韓國的頂尖音樂單位,將為觀眾帶來極盡視聽之娛的演出。

今次音樂節特別邀請香港及韓國音樂單位,為觀眾帶來驚喜演出名單。首日有來自韓國的B.I、Dreamcatcher及Leo。香港樂迷對於前iKON成員B.I絕不陌生,去年B.I簽約美國經紀公司,並與 Billie Eilish的經理人合作,此外他更成為首位亞洲藝人參與《格林美GLOBAL SPIN》演出,版圖早已擴展至北美市場。人氣女團Dreamcatcher早在出道時已衝出韓國邁向國際,成名作《Scream》發行後不僅登上iTunes全球專輯榜第二名,在八個國家iTunes 專輯榜上更獲得第一名,同時也在25個國家的iTunes打入TOP 10位置,另一首代表作《Odd Eye》更登上BILLBOARD NEXT BIG SOUND榜首,氣勢一時無倆。從BTS《Permission to Dance》MV演出到加入男團Trainee A再到個人發展,澳韓混血兒Leo一直備受注目,今年夏天Leo推出首支個人單曲《One Look》,以其擅長的R&B獨自勇闖樂壇,一展實力。

第二日則有香港代表:Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太極樂隊、KOLOR、LMF及黃貫中登場。來自80年代的太極樂隊、00年代的Hardpack、Kolor及Dear Jane,還有10年代的Yellow! 及 Josie and the Uni Boys,橫跨不同時代的本地Band Sound。LMF自成員大飛離世後首次作現場演出,依舊唱出獨立音樂文化精髓,大懶堂精神不滅。黃貫中久未在香港的舞台上演出,手執結他高呼Rock & Roll的震撼場面,即將再現觀眾眼前。

為了慶祝Harley-Davidson創立120周年大搞音樂節外,品牌更邀請了任賢齊擔任活動宣傳大使拍攝宣傳短片。眾所周知,小齊是Harley-Davidson的忠實擁躉,過去曾公開他為自己的座駕扮靚的短片,這次他應品牌邀請,駕駛最新型號2023 FAT BOB 114電單車,與一眾Harley-Davidson電單車迷合共120人出車,浩浩蕩蕩穿梭青馬大橋、山頂等香港地標,小齊穿上皮背心戴上黑超,Cool爆揸電單車,非常有型。

首輪演出歌手單位及有關音樂節詳情如下:

《Harley-Davidson 120 Hong Kong Music Festival》

日期:2023年12月1 至2日(星期五及六)

地點:AXA x Wonderland 安盛 x 竹翠公園

演出單位:

12月1 日:B.I 、Dreamcatcher、Leo

12月2日:Yellow!、Hardpack、Josie and the Uni Boys、Dear Jane、太極樂隊、Kolor、LMF、黃貫中

票價(全企位,港幣、人民幣同價):

12月1 日 - $1,788 / $1,488

12月2日 - $988 / $688

優先門票將於2023年10月27日早上10時起

於KKTIX(只限海外用戶及Harley-Davidson會員)及大麥網率先發售

公開發售:

2023年11月2日早上10時起於KKTIX公開發售

註:凡成功以會員專屬碼購票之Harley-Davidson 會員,可於現場享用免費啤酒乙杯