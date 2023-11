張敬軒三年開逾60場演唱會　12月將於澳門倫敦人開7場聖誕跨年騷

「軒公」張敬軒可謂「超級逆市奇葩」,就算面對世紀疫情,近三年演唱會依然開個不停,由2020年11月的《張敬軒x香港中樂團盛樂演唱會》,到2021年12月慶祝出道20週年的《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》演唱會、到2022年12月的《Revisit張敬軒演唱會》;去到今年3月,更加遠赴英國倫敦Royal Albert Hall(RAH) 舉行《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》,去到7月又飛去美國開3場《The Next 20張敬軒巡迴演唱會.美國站》,而兩場澳洲站演唱會,亦剛於11月1日(墨爾本)及11月3日(悉尼)圓滿落幕,短短三年間總共舉辦了59場演唱會,十分勤力!

不過「軒公」的開騷引擎仍然未有打算停下來,他宣布今年12月將會在澳門倫敦人舉辦7場聖誕倒數演唱會,是為英國倫敦站的升級版演出,相信又會再「軒」起搶飛潮!今年3月,張敬軒在英國倫敦RAH舉行一連三場《the PRIME CLASSICS HINS LIVE in LONDON》演唱會,成為歷史首位在RAH連開三場個唱的華人歌手,來自五湖四海的觀眾特意飛到英國撐場,門票開售不久即被「秒殺」,更曾在網上出現有人把千多元一張門票,炒高三至四倍,絕對一票難求,「軒公」為答謝一班愛錫他的歌迷,決定將《the PRIME CLASSICS HINS LIVE》的感動在澳門倫敦人延續下去,還親自擔任策劃,以最經典的作品與歌迷共度佳節。

過去兩年,平均每隔約20日就有一場張敬軒個唱,雖然數量超級多,但歌迷對張敬軒的熱情卻未有減退,只要門票一開售就被搶購一空。適逢2023年疫後復常,連續第三年於12月舉行聖誕跨年騷的「軒公」,而且適逢澳門站第一場,是「軒公」三年來舉行的第60場演出,所以定必盡情演繹經典作品,掀起一眾樂迷與張敬軒的音樂記憶,為觀眾帶來一個又一個極盡視聽之娛的高級享受。除此之外,相信觀眾們期待的還有風趣幽默的軒公如何在倫敦人的舞台上妙語連珠,讓掌聲、笑聲遍佈全場每個角落。

《the PRIME CLASSICS HINS CHEUNG LIVE 張敬軒澳門演唱會》將有四個票價。

《the PRIME CLASSICS HINS CHEUNG LIVE 張敬軒澳門演唱會》

日期:12月15 - 17日、22 - 25日

地點:倫敦人綜藝館

票價: VIP區MOP/HKD1680, A區MOP/HKD1380, B區MOP/HKD980, C區MOP/HKD680



