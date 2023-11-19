輕談淺唱不夜天｜黃綺琳——真正的《填詞L》 Let’s hit a home run

香港電影已死？廣東歌「玩完」？這個「老不死酸溜溜」的話題要終結了！剛過去的10月，在金馬獎公布的入圍名單中，由黃綺琳執導兼編劇的香港電影《填詞L》榮獲兩項提名，分別是鍾雪瑩獲提名「最佳女主角」，以及黃綺琳獲提名「最佳改編劇本」，既是演員也是填詞人的鍾雪瑩高呼︰「多謝廣東歌！」作為香港電台音樂專欄的主持人，在金馬獎揭盅前，我當然要幫手推一把齊齊集氣，希望《填詞L》為香港電影及廣東歌同業爭光，來一個一炮雙響！讓大家一起高呼：「香港電影及廣東歌萬歲！萬歲！萬萬歲！」

《填詞L》九成的主要演員也是音樂填詞人。

《填詞L》的誕生在《金都》電影節首映禮上。

填詞、編劇、導演

當被問到：「你最喜愛的工作順序是什麽？」今期主角黃綺琳單刀直入地回答：「填詞、編劇、導演。」寥寥六字的答案，清脆利落地解釋其執導及編劇的《填詞L》為何榮獲第60屆金馬獎兩項提名，黃綺琳正好演繹了吸引力法則。她靦腆地笑着：「我也不是一開始便目標明確。我從小喜歡寫作，但因為中學選修理科，在中大時期迷失地主修生物。後來副修大眾傳播與新聞學時，發現其中一堂課『Understanding Movie』，我才開始有了學習動力，但仍未算熱衷。修讀三年浸大電影製作碩士，也只是為了逃避投入社會工作，拖延留守在校園的日子，並不是大家所想的盤古初開便要做電影人。我只是喜歡看電影罷了，大學時期其實最想成為填詞人！畢業那年，香港電視招聘編劇，我就這樣開始編劇旅程。」

《填詞L》是一部真人真事的填詞自傳、一班電影「窮L」的自資血淚史。

回想萌生成為填詞人的觸發點，要數到中學時代：「2003年，學校敬師日活動需要改歌詞，當時因沙士不能現場表演，只能播影片，我從網上下載剪接軟件自學，然後用相機拍片。那還是用磁碟交功課的年代，製成1 GB大的作品花了學姐們很大的功夫，才能把檔案搬到學校禮堂的電腦播放，這是我第一次動手做的影像創作。三年大學畢業，努力寫過百首Demo歌詞後，我認清填詞不能作為終身職業，及後才遇上編劇招募。所以在做電影之前，我寫過很多歌詞，只是出版的作品不多。」

《填詞L》是由黃鐦監製、黃綺琳執導兼編劇的新片，榮獲第60屆金馬獎兩項提名。

她緊接地笑着說：「詳情請觀看電影！作為一個填詞L，我從不錯過為自己的影視作品寫歌詞的機會。從2012年浸會大學的畢業作品開始，我每次都會為作品做一首歌，當時男主角是填詞人陳詠謙，主題曲也是由他主唱。後來的鮮浪潮短片也有寫歌，還記得《金都》主題曲錄音當天，鄧麗欣拿着我寫的歌詞問我是不是第一次寫歌，還說詞寫得很好！」

《填詞L》是編劇暨導演黃綺琳的個人經歷。

寫詞如同寫劇本

林夕的歌詞與亦舒的小說有份建構黃綺琳對親密關係的理解，一切也反映在她創作的《瑪嘉烈與大衛系列—綠豆》、《歎息橋》等影視作品中。黃綺琳喜歡的不是寫作而是說故事，她認為寫歌詞對鍛煉如何寫劇本絕對有幫助，兩者互通。

希望《填詞L》為香港電影及廣東歌同業爭光，來一個一炮雙響！

她認真地解讀：「我發現流行曲式的主歌可以說是劇本中的『三角形』（動作／環境描述），引用我填詞的作品，組合Yellow的《理想再見》為例，第一句『緊張的肩膊如何享受／緊束的衣領與衣袖』是鏡頭的描寫；而副歌可以說是劇本中的對白，比較多是直白的表態或金句hook line！寫歌詞的經驗為我寫劇本的路提供養分，而寫劇本的訓練也有助我後來當劇情片導演。有編劇背景的導演通常對劇情鋪陳、人物塑造比較有把握。不過，攝影、美術、服裝等視覺美學是我要再多加培養的，因為這些都是歌詞和劇本不能訓練到的盲區。」

黃綺琳希望《填詞L》的主題曲《填詞魂》能在香港電影金像獎入圍「最佳電影原創歌曲」。

《填詞L》的誕生

黃綺琳說：「《填詞L》的念頭萌生自《金都》首映禮上。當時大會主持問我關於填詞《金都》主題曲的創作問題，我在那刻閃過念頭，何不用兩小時把我創作歌詞的故事告訴大家。之後《填詞L》的監製黃鐦認為《金都》後要盡快拍第二部作品，好讓我的作品持續輸出。我問他有沒有看過放在公司那塵封的書——2013年出版的《我很想成為文盲填詞人》。後來，黃鐦真的看此書時，我身在台北，透過Zoom見到他在書頁貼滿不同顏色的標籤。」

黃綺琳是一位擁有音樂魂的文字創作導演。

黃綺琳深呼吸一下再說：「我跟黃鐦合作多年，每次有項目卡關，例如提案失敗、對方難合作、條件很差等等，我都習慣誇下海口，大不了自己出錢拍！幾百萬又不是沒有！但真相是我真的沒有……我們用了一年半時間各自打工賺錢，他拍了一套電影、一個網劇，我幫其他導演寫了N個劇本，也導演了兩部劇集、一套短片。然後每人出資100多萬港幣，總預算約280萬，完成《填詞L》的拍攝。上次《金都》提名了三項金馬獎，新導演、男主角及歌曲，三項都沒有拿到。今次《填詞L》獲得兩項提名──改編劇本及女主角，能入圍女主角這麼重要的獎項當然高興、驚喜。容許我貪心說一句，電影內的歌曲也值得入圍，可惜對手超強，所以我非常希望《填詞L》的主題曲《填詞魂》能在香港電影金像獎入圍『最佳電影原創歌曲』。除了因為我想以填詞人身份被提名外，還因為作曲兼主唱謝雅兒是一位非常出色的歌手，她值得在更大的舞台演出。」

黃綺琳填詞填到出書講述自身經歷，如今更變成電影。

音樂專欄不敢不寫《填詞L》

黃綺琳興奮地說着：「配樂是電影必須的一環，好的配樂讓電影加分，爛的配樂可以毀掉一部電影，或改變一個影像的意義。我最喜歡的原聲帶是電影《被嫌棄的松子的一生》（港譯︰花樣奇緣）的，當中有很多不同風格類型的歌曲，例如阿井莉沙的《USO》，雖然聽不懂日文歌詞，但音樂和影像的配合就足以令人起雞皮。我近年喜歡Novel Fergus的歌詞，最影響我的一定是《皮外傷》，他還有很多歌詞都很好，是一位讓我重新留意歌詞的填詞人，他的作品重燃我的創作慾。他的《掃地僧》也很有影響力，如果在籌備《金都》時已經出現這首歌就好了，我可以直接播給那些批評我劇本不行、聯手阻止我開拍的大人聽。」

黃綺琳認為寫歌詞的經驗提供了寫劇本的養分。

看着黃綺琳一臉忘我，細訴一個未完的廣東歌創作夢、一部真人真事的填詞自傳、一班電影「窮L」的自資血淚史，這位擁有音樂魂的文字創作導演，最後走出香港，讓更多人認識。作為一個音樂專欄，真的不敢不寫！預祝黃綺琳和你的創作團隊「Let’s hit a home run」！

《輕談淺唱不夜天》主持曾潔盈Gene Tsang與你「一路聽歌一路生活」。

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