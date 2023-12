馮允謙新碟《IN GOOD TIME》見證多個第一次　最愛每天與團隊閒聊

期待一年,馮允謙(Jay)全新唱片《IN GOOD TIME》今天(18日)面世,今年Jay推出五首派台作品,每一首歌都成功登上不同流行榜冠軍位置,其中冧爆情歌《收到收到》更獲「大滿貫」,成為五台冠軍歌,大受歡迎。新碟除了收錄這五首主打歌,還有兩首從未曝光的新歌,讓購買唱片的歌迷驚喜。

Jay Fung全新唱片《IN GOOD TIME》。

新碟除了收錄五首主打歌,還有兩首從未曝光的新歌。

Jay的新碟有好歌亦有靚相,今次他再度邀請Kenji Wong擔任設計總監,加上合作無間的攝影師Tsz,以「時間」為新碟的設計概念,拍攝封面及相集。Jay說:「今年EP企劃《IN GOOD TIME》,如果要翻譯成中文意思係好時辰,以一個時鐘嘅概念影呢輯相。剛才影相嘅時候有好多人喺度行嚟行去,但我企喺度,望住鏡頭好堅定咁。我對人生outlook,好多時都會跟返自己嘅節奏。呢點好重要,我覺得每個人跟返自己嘅步伐,唔好跟人哋嘅腳步。頭先好得意,啲人行嚟行去,但我就叫自己唔好郁呀!唔好眨眼呀!影出嚟輯相好滿意,好靚。」

(左)攝影師Tsz、唱作王子Jay Fung、唱片設計總有Kenji Wong。

今年,Jay在工作上經歷多個「第一次」,他說:「今年我嘅人生發生咗好多事,人生好得意,所有嘢都係『Happen in the right place at the right time』,有啲嘢唔可以刻意,有時真係啱嘅時間就會發生,例如喺紅館開個人演唱會、第一次返加拿大表演、做人哋嘅導師,係囉JayFung做導師,Crazy!真係好多嘢發生,淨係揀一項對我最深刻?真係揀唔到,紅館係一個好大嘅目標,等咗十一年喎,但其他事都好重要,帶畀我好多回憶。我真係好想講,全部都係好時辰Good Timing,所以造呢隻碟,好期待,等咗十一年終於做到好多嘢,好難得,好想同大家分享。」新碟於聖誕節期間推出,Jay特別興奮,他說:「聖誕節係我全年最喜愛嘅節日,會同家人一齊,同埋充滿工作,而我最鍾意工作可以見到好多Fans,聖誕特別多表演就會見到大家。呢個時候出碟亦係最開心,因為係一年嘅總結可以同大家分享,係一份聖誕禮物。」

Jay表示在工作上經歷多個「第一次」。

新碟於聖誕節期間推出,Jay特別興奮。

至於每一天的「Good Time」,Jay說:「每天嘅早上,我會早起身去做運動,郁吓,然後去Salon(髮型屋),去到第一件事係食早餐,期間同團隊傾吓偈,雖然有時佢哋覺得我好煩,但我知道佢哋好愛我。呢個時間好寶貴,大家嘻嘻哈哈,Team Building(團隊建立)好重要,大家好似family。所以每日工作之前,做運動、食早餐、同團隊一齊傾偈、化妝get ready,我最開心。」