馮允謙新碟《IN GOOD TIME》見證多個第一次　最愛每天與團隊閒聊

期待一年，馮允謙（Jay）全新唱片《IN GOOD TIME》今天（18日）面世，今年Jay推出五首派台作品，每一首歌都成功登上不同流行榜冠軍位置，其中冧爆情歌《收到收到》更獲「大滿貫」，成為五台冠軍歌，大受歡迎。新碟除了收錄這五首主打歌，還有兩首從未曝光的新歌，讓購買唱片的歌迷驚喜。

Jay Fung全新唱片《IN GOOD TIME》。

新碟除了收錄五首主打歌，還有兩首從未曝光的新歌。

Jay的新碟有好歌亦有靚相，今次他再度邀請Kenji Wong擔任設計總監，加上合作無間的攝影師Tsz，以「時間」為新碟的設計概念，拍攝封面及相集。Jay說：「今年EP企劃《IN GOOD TIME》，如果要翻譯成中文意思係好時辰，以一個時鐘嘅概念影呢輯相。剛才影相嘅時候有好多人喺度行嚟行去，但我企喺度，望住鏡頭好堅定咁。我對人生outlook，好多時都會跟返自己嘅節奏。呢點好重要，我覺得每個人跟返自己嘅步伐，唔好跟人哋嘅腳步。頭先好得意，啲人行嚟行去，但我就叫自己唔好郁呀！唔好眨眼呀！影出嚟輯相好滿意，好靚。」

（左）攝影師Tsz、唱作王子Jay Fung、唱片設計總有Kenji Wong。

今年，Jay在工作上經歷多個「第一次」，他說：「今年我嘅人生發生咗好多事，人生好得意，所有嘢都係『Happen in the right place at the right time』，有啲嘢唔可以刻意，有時真係啱嘅時間就會發生，例如喺紅館開個人演唱會、第一次返加拿大表演、做人哋嘅導師，係囉JayFung做導師，Crazy！真係好多嘢發生，淨係揀一項對我最深刻？真係揀唔到，紅館係一個好大嘅目標，等咗十一年喎，但其他事都好重要，帶畀我好多回憶。我真係好想講，全部都係好時辰Good Timing，所以造呢隻碟，好期待，等咗十一年終於做到好多嘢，好難得，好想同大家分享。」新碟於聖誕節期間推出，Jay特別興奮，他說：「聖誕節係我全年最喜愛嘅節日，會同家人一齊，同埋充滿工作，而我最鍾意工作可以見到好多Fans，聖誕特別多表演就會見到大家。呢個時候出碟亦係最開心，因為係一年嘅總結可以同大家分享，係一份聖誕禮物。」

Jay表示在工作上經歷多個「第一次」。

新碟於聖誕節期間推出，Jay特別興奮。

至於每一天的「Good Time」，Jay說：「每天嘅早上，我會早起身去做運動，郁吓，然後去Salon（髮型屋），去到第一件事係食早餐，期間同團隊傾吓偈，雖然有時佢哋覺得我好煩，但我知道佢哋好愛我。呢個時間好寶貴，大家嘻嘻哈哈，Team Building（團隊建立）好重要，大家好似family。所以每日工作之前，做運動、食早餐、同團隊一齊傾偈、化妝get ready，我最開心。」