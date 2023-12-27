泳兒祝福三步曲最終章　《無能 為力》指無能夠了反而可化為力量

泳兒（Vincy）今年最後一首作品《無能 為力》今日（27日）上架，這亦是她今年繼《同歸於盡》、《一了百了》後的「祝福三步曲」最終章，顛覆負面，正視生命。歌曲依然由合作無間的馮穎琪作曲、周耀輝填詞。

泳兒以《無能 為力》為祝福三步曲作結。

泳兒說：「作為我年尾最後一Plug ，加上倒數幾日就到2024，呢首歌，我想送畀自己同所有喺今年曾經有過一種無力感嘅你。」一如之前兩首歌，團隊都是先確定了「無能為力」這四個字及主題才創作，歌曲名字看似負面，其實「負中帶正」，「簡單嚟講，就係假如我哋感覺夠了無能，可能就會化為力量，所謂無能者的力量，然後提醒我哋，當感到冇能力，或者有人覺得你冇能力嘅時候，正係你最需要力量嘅時候，因為You are more than what you think you are or what others might think you are. 唔好睇輕自己，亦都唔好俾人睇輕你，要將無能轉化為力量。」Vincy表示最喜歡「看一切多麼剔透」這句歌詞，「當你有能力看透，就會變得輕而有力量。」

泳兒希望把《無能 為力》送給有無力感的所有人。

《無能 為力》是泳兒年尾最後一Plug。

MV以大量CG製作，因為當中有很多創世、末日的影像，加上曲詞亦「去得好盡」，因為MV亦必需呼應。MV導演Sheng指出，相比以往兩首祝福歌的MV，這次更直接，並謂：「觀眾一睇就知。末端出現嘅天使，唔係我哋平時諗嘅樣，係比較可怕，可能係怪物，但我想表達嘅係，其實怪物都係人類創造出嚟，死神、末日都係一樣。」Vincy則坦言想以音樂表達出凡事都有反面：「死有生，天堂有地獄，所以『無能有力』。」

MV有大量創世、末日意象。