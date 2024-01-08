吳業坤1月28日開演唱會：已經四年沒有在香港開過

坤哥吳業坤將於1月28日(星期日) 晚上 8 時正，在東華三院東蒲胡李名靜體育館舉辦「坤哥 ただいま 2024 音楽会」，日文「 ただいま 」即「我回來了」的意思，表示坤哥全面回歸香港樂壇，門票價格分別為 $980 和 $680 兩種，並於1月8日上午11時正在 KKTIX 網站公開發售，正因久別重逢，坤哥為答謝樂迷，凡購買是次音樂會 $980門票的觀眾，均可獲贈吳業坤音樂會紀念CD一隻。

坤哥較早前在他的個人社交媒體上表示「ただいま，好想跟喜歡聽我歌的人說一聲：我回來了，已經四年沒有在香港開過音樂會，很想借著今次去好好表現這段時間的成長和沉澱了的自己。雖然看似比較倉猝，但一點也不會馬虎，希望你們可以到場來支持這個 《ただいま》，然後這場Show將會成為2024 的一個起點，一起見證著未來坤哥的音樂會有什麼發生。文字上不能表達太多，在台上一一唱給你們，分享我的能量和熱情。」

是次演唱會是坤哥暌違四年，亦是婚後首次在香港舉辦的個人音樂會，揉合坤哥喜愛的日本文化，以「匠人」為題，並借音樂會與眾樂迷分享自己以「匠人精神」用心打磨的音樂，因此大會特別找來插畫家把坤哥畫成一個匠人，用在演唱會海報設計上。坤哥上年除了推出《百二歲》、《仍然是愛》、《分手前中後》等歌曲，亦專注到內地各地巡迴演出， 反應空前熱烈，而今年坤哥首個個人音樂會則選擇回歸於香港舉辦，除了回饋香港樂迷四年的等待，更是強勢宣佈 2024 年將在香港全力發展音樂事業，分享他自己充滿誠意及創意之音樂作品。