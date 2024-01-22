楊千嬅即將50歲台上慶半百生日　歌迷舉「千Fa 坐我腿上唱」燈牌

《楊千嬅MY TREE OF LIVE世界巡迴演唱會》由去年五月起航，經歷過春夏秋冬，1月20日到清遠成為兔年的最後一場。而在場27000位觀眾的熱情也是令千嬅十分感動，他們無懼冷風，精心預備了各樣手幅、心意手作、生日應援和全場生日歌大合唱，預祝今年踏入五十歲的她生日快樂。



楊千嬅在清遠個唱台上提早慶祝50歲生日。

楊千嬅被歌迷熱情所感動。

《MY TREE OF LIVE 》轉眼經已走過21場，由廣州出發，走過上海、重慶、汕頭等十多個城市、加上星馬、美加等海外場次，場場爆滿，成績極佳。今晚現場氣氛十分熾熱，歌迷於Encore時段不斷提出大聲喊叫，點唱聲此起彼落。更有歌迷大舉「千Fa 坐我腿上唱」，弄得她在台上哭笑不得。由於今場是農曆年前的最後一場，大家都特別不捨，千嬅和歌迷都想多唱多聽幾首，最後整整唱足三小時，30多首歌才下台。除了生日歌，現場亦有觀眾求婚成功，千嬅更於台上為他們送上祝福，現場充斥著滿滿的幸福感。

丁子高做跟得老公陪楊千嬅到處開騷。

有歌迷大舉「千Fa 坐我腿上唱」，弄得楊千嬅在台上哭笑不得。

除了觀眾，千嬅的巡演團隊亦為她提早慶生，大隊於慶功宴時準備了巨型生日蛋糕，加上各個演唱會造型，非常之有心思。驚喜在這天一點都不缺少，臨近年尾，主辦亦準備了100萬人民幣現金大利是驚喜大抽獎，答謝巡演團隊們過往大半年的辛勞和堅持，讓大家可以過個肥年。農曆年過後，千嬅將於情人節一連兩日14-15/2 於澳門銀河綜藝館和大家見面，繼續一同見證這棵生命樹的成長，添上充滿回憶的年輪環紋。

千嬅的巡演團隊亦為她提早慶生，大隊於慶功宴時準備了巨型生日蛋糕，加上各個演唱會造型，非常之有心思。