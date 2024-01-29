坤哥2024音樂會 希望如匠人般一步一步把自己精進

「坤哥 Tadaima 2024 音樂會」已於28 號晚在東蒲胡李名靜體育館圓滿完成，全場坐無虛席，特來捧場的少不了坤哥的日藉太太濱口愛子，以及 JW 、麥明詩、戴祖兒、瑪姬以及音樂人 Cousin Fung 。

坤哥先以一曲「百姓」揭開了音樂會的序幕，之後的「劇透」、「小句號」和「陽光點的歌」讓大家即時重溫他的青澀年代。正如今次音樂會主題是「我回來了」，那種感覺和體會是放輕鬆的，由舞台設置、歌曲挑選和坤哥對觀眾的說話完全不造作，他在台上說上次演唱會已是2019年距今相隔4 年的事了，看到仍有那麼多人入場支持他，他覺得非常感動。坤哥也問大家可否記得他說過人生就像一個篩，在不同年代會承載許多不同的人，因為有窿所以有一些人會被篩走，所以一個篩有承載和篩走的功能，不斷循環，但只要大家努力承載，人生便會很好，請大家記牢這個理論，因為人生有很多事情不能預計，希望大家不要在他的人生中離席。

坤哥也有揹上結他和樂隊 jam 了多首歌曲，rock 味十足，及後他說今次音樂會海報上找插畫師繪畫了一個在鑿石頭的工匠，那個工匠正是他，希望能如匠人般一步一步把他自己精進，也希望喜歡他能成為大家值得自豪的事。在音樂會 encore 環節上，坤哥也唱了中島美嘉的「我也想過一了百了」鼓勵大家不要放棄，原本在唱過「原來她不夠愛我」便結束全晚演出，最後在歌迷不願離開發出 encore 聲下，坤哥再度出場獻唱了「玩具成熟時」，為音樂會劃上完美句號。