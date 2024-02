何超儀召集最強組合3月開騷　LMF廿四味Dear Jane周國賢玩足兩日

香港多元藝人何超(何超儀),成功召集可能是歷年來,最大本土搖滾音樂節 《The Wild Ones》,強勁的班底包括︰LMF、太極、廿四味、Dear Jane、周國賢、盧巧音、 Kolor等單位登陸西九,3月2及3日玩足兩日。

⾳樂節的名稱及海報上的英⽂標語 ”For those about to rock ,we salute you” 均出⾃何超之⼿。(網上圖片)

近日何超終於遇上伯樂耀榮文化,一向是廣東流行曲演唱會龍頭的耀榮文化,被何超的熱血打動,決定辦一場本地歷來規模最大的馬拉松式純本土的搖滾音樂節,日期為3月2號及3號,連續兩日,由下午三時一直玩至晚上十時半,由何超作召集人,邀請的組合更全屬本地薑,集結本地最強及最多的搖滾組合,由殿堂級至 本地新進也濟濟一堂,由LMF、太極、廿四 味、Dear Jane、Kolor、盧巧音、周國賢、ToNick、逆流、Cassette 、Nowhere Boys、Pandora、Yellow! 、Kowloon K及重返 band界的吳浩康與他的樂隊Closer等22個單位, 大家一呼百應,而何超除了與她自己的樂隊Josie and Uni Boys大玩首本名曲外,她更會與一神級音樂人同台jam歌,演繹多首大家耳熟能詳的金曲。

何超除了與她自己的樂隊Josie and Uni Boys大玩首本名曲外,她更會與一神級音樂人同台jam歌。(大會提供)

重返 band界的吳浩康與他的樂隊Closer都會出席。(大會提供)

⽽何超不單當召集⼈,更親⼒親為⾳樂節出橋,原來⾳樂節的名稱及海報上的英⽂標語 ”For those about to rock ,we salute you” 均出⾃何超之⼿,⽽海報中的⼤猩猩做和平⼿勢這概念也來⾃何超,以King Kong喻意香港, Hong Kong is King Kong,⽽搖滾⾳樂像King Kong般充滿⼒量,寄語香港也滿載正能量。

元老級的LMF絕不可少。(大會提供)

而且這次大會更不惜工本設十字型舞台,讓觀眾可以更近距離、全方位觀賞音樂會,是本地搖滾騷的首次,必定能讓觀眾有百分百的臨場感。門票將於2月15日上午11時起於KKTIX公開發售。

出席樂隊: LMF、太極、廿四味、Josie and the Uni Boys 、 Dear Jane、周國賢、盧巧音、Kolor、ToNick 、 Jason Kui 、Nowhere Boys、Seasons Lee、 Pandora、Yellow!、逆流、吳浩康Closer、Cozy Syndrome 、ELI 、Cassette 、Revery 、Kowloon K、Alpha Tone及一元祖級特別嘉賓….

AXA Presents: <The Wild Ones>

演出日期 || 2024年3月2日-3日

演出時間 || 3 PM – 10:30 PM

演出地點 || AXA x Wonderland (西九)

門票價錢 || (單日門票) VIP $998 | GA $698

(雙日門票) GA $998|早鳥優惠 $698

早鳥購票 || 門票於 2 月 9 日上午 11 時起於 KKTIX限量發售

公開發售 || 門票於 2 月 15 日上午 11 時起於 KKTIX公開發售