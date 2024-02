Cotaboii粉絲見面會與《造星V》好友合體　全身包紅布寓星途長紅

Sony Music 全新音樂廠牌 Green Music 成功號召 King、JB、力臻、Cheeseekit及黃泓祖 (Taco) 加盟,務求為樂迷帶來不同的音樂風格,Taco更以CotaBoii的名義,成為Green Music首個出歌的單位,新作〈Mr. Nobody〉上架近3星期已有超過16萬的點擊次數,以樂壇新人的成績來說相當不俗。

憑真人騷《全民造星 V》嶄露頭角的CotaBoii,帶點傻氣又充滿玩味的說唱 (Rap) 曲風,贏得不少樂迷的注視。日前(3日)CotaBoii 於中環Basehall舉行首個「Mr. Nobody - CotaBoii 粉絲見面音樂會」,廣邀《造星V》的戰友齊齊演出,CotaBoii 一口氣唱出〈Cota Heaven〉、〈4am freestyle〉、〈青山道〉及〈PEACE〉,輕快節奏的歌曲為粉絲見面會掀開序幕。

緊接是《造星 V》戰友的演出,Tomy(何家銘)、Maico(鄭仲豪)、Mark(陳鴻翔)、Lok Lok(羅樂)、AB(Aaron Bosco)、Jason Loi(雷濠權)、Carson(李嘉俊)及KaKit(鄧家杰)等先後為樂迷獻唱。其中CotaBoii重組節目中的藍組D隊,為樂迷送上〈致未來的我們〉,全場齊齊合唱,讓整個場地充滿感動又熱血的氛圍,他們又唱出節目主題曲〈前傳 (Legends) 〉,載歌載舞炒熱氣氛。

然後,CotaBoii 請來師姐區子琳(Paula)獻唱〈上載中〉,兩人其後更合唱〈甩身〉,CotaBoii 感謝師姐的支持,謙虛表示要向對方好好學習。除了有師姐加持,同門師弟Cheeseekit 亦有份於見面會演唱其作品〈They Say〉,讓樂迷投入他的 Hip-Hop 世界。接著CotaBoii以 Hip-Hop Crew - Special Plan成員身份現身,送上一連串節奏感強勁的歌曲。

來到尾聲,CotaBoii 當然要為樂迷帶來他的新歌〈Mr. Nobody〉,更為大家送上驚喜,獻唱近期創作作品〈國王的新衣〉,台下歡呼聲不斷,人海中的燈牌、名牌,讓CotaBoii 非常感動:「好多謝咁多位粉絲嘅支持同愛錫,我真係冇想像過自己可以擁有粉絲見面會,冇佢哋都完成唔到今次呢個演出,希望快啲有下次、希望下次可以喺更大嘅場地見到大家。」

CotaBoii直言從未想過會擁有粉絲見面會。

CotaBoii又感謝台前幕後及演出歌手的幫忙,他說:「第一次出騷本身真係好緊張,但係咁多人嚟撐我、幫我,令成件事玩得好順暢,真係好唔容易。簽咗唱片公司,其中一個目標就係希望更多人聽到我嘅音樂,至少畀個機會我將自己嘅音樂帶畀唔同嘅人認識,上月初正式出咗第一首派台新歌,咁快就可以有自己嘅見面會,真係好夢幻。《造星》戰友們就唔使講,真係好多謝佢哋咁鼓勵我,無論我做咩佢哋都撐我,所以今次一定要預埋佢哋玩。」提到師姐為他擔任演出嘉賓,CotaBoii再次感謝對方:「佢真係好好,之前佢帶我去唔同舞台演出,今次輪到我有機會可以邀請佢!」

完騷後,CotaBoii的好友們搞笑送上超長紅色布條,喻意星途長紅,更用紅布包裹他全身,誓要由頭紅到尾。CotaBoii 笑謂:「好癲呀,估唔到佢哋咁癲,仲要攞條布包住我,今次真係由頭紅到尾,哈哈,我都希望可以承佢哋貴言,大紅大紫!」

至於〈Mr. Nobody〉已有逾 16 萬點擊,CotaBoii 坦言好聽的歌自然有人留意:「咁當然好開心有 16 萬點擊,不過我對自己都有信心㗎,唔係點敢拎出嚟畀大家聽。」他希望自己的音樂可以傳播到更多樂迷的耳中,讓更多人認識 Hip-Hop 音樂的文化。

*Mr. Nobody CotaBoii 粉絲見面音樂會* - 演唱歌單



1. CotaBoii - Cota Heaven

2. CotaBoii - 4am freestyle

3. CotaBoii - 青山道

4. CotaBoii - PEACE

5. Tomy & CotaBoii - 聽日先吖

6. Maico - 門檻

7. AB - 保持聯繫

8. Lok Lok - Careless Whisper

9. Mark Chan - Sunset

10. Jason Lui - Missed Call

11. Carson - 隱形遊樂場

12. CotaBoii & Tomy & Carson & Maico & AB & Lok Lok & Mark Chan - 致未來的我們

13. CotaBoii & Mark Chan & Lok Lok - E-mo 間

14. ⁠KaKit - 科目三

15. ⁠AIl 造星 - Legends

16. Paula 區子琳 - 上載中

17. Paula 區子琳 (feat. CotaBoii) - 甩身

18. Cheeseekit - They say

19. WaTa - 異世界3

20. Special Plan~特別季節

21. Special Plan - Crush On Money

22. ⁠Special Plan - Stupid Baby Boy

23. ⁠Special Plan - To Hip Hop

24. ⁠CotaBoii - 國王的新衣

25. ⁠CotaBoii - Mr. Nobody