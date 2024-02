劉以達演唱會｜何超儀30年老友跛住撐場　公開求「方丈」賜歌

入行40年的音樂人劉以達,一連兩晚自資舉辦《劉以達「尋根」作品展音樂會》,昨晚(23日)於旺角麥花臣場館舉行首場演出。首晚找來3位樂壇女唱作人表演,包括Wendyz Zheng(鄭嘉嘉)、dorothy(劉君冬)和Lydia Pau(包仲欣)等,一起演繹他音樂生涯裡的輝煌作品。



因為欣賞劉以達的才華,何超儀骨裂打著石膏,仍趕回港出席對方的音樂會。(大會提供)

而剛出席完《第77屆英國電影學院獎》的何超儀(Josie Ho),於當地拍戲期間弄傷小腿,仍負傷出席老友的作品展。她在台上稱,與劉以達認識逾30年,加上一直欣賞對方的作曲才華期望合作,故即使負傷亦必須出席音樂會撐老友。

何超更公開向「方丈」邀歌。(大會提供)

劉以達開騷雲集一眾音樂圈好友,包括俞琤、周耀輝、郭啟華、DJ梁兆輝、蔡德才、黃志淙、龔志成、林德信、LFM的Jimmy、My Little airport 的林阿P、菇爹及菇母等。

達明一派的經典《馬路天使》,交由女聲dorothy劉君冬獻唱。(大會提供)

劉以達一出場即以2009年作品《希望之旅》作開場,之後由女將Lydia唱出《今夜星光燦爛》、《刺客》、《了了》及《玫瑰園》等金曲,劉以達介紹Lydia時說,「Lydia是一位在英國學習錄音及聲樂的歌手,亦係一位巨肺,所以較激情澎湃嘅歌、快歌,多數俾佢唱。」

另一歌手嘉嘉,聲音細膩見稱,劉以達將多首經典舒情歌如《流星》、《最好的愛煞人武器》、《無風的秋季》等,交給她演繹(大會提供)

另一嘉賓Lydia包仲欣,唱出多首快歌,如《今夜星光燦爛》、《刺客》、《了了》及《玫瑰園》。(大會提供)

唱作人鄭嘉嘉負責演繹《流星》(原唱:王菲)、《最好的愛煞人武器》(原唱:范曉萱)及首次現場表演的《繾綣28800bps》(原唱:關淑怡)及達明作品《無風的秋季》。劉以達指,與嘉嘉認識超過10年,當時對方是一位新人,卻被她的音樂才華吸引,「嘉嘉現時多數做幕後工作,係一位作曲、編曲、和音及主音都厲害嘅音樂人,處理流行曲好細膩,較為抒情嘅歌俾佢唱會好好聽。」

劉以達encore出場唱出經典《排名不分先後左右中奸(冇大細超)》。(大會提供)

Encore環節,劉以達唱完《排名不分先後左右忠奸(冇大細超)》,請出方皓玟公司旗下新人dorothy,劉以達指對方本是一位幕後人,其才華令她走到台前,「dorothy是一位美術及形象指導,其歌聲非常有時代感,所以安排佢唱《丟失隨想》、《馬路天使》兩曲。」劉以達問她未來發展重心,dorothy說:「應該會專注於幕前。」樂迷要多加留意dorothy的作品了。

四位女歌手(左起)嘉嘉、超儀、Lydia及dorothy,一起壓軸唱出《今天應該很高興》。(大會提供)

壓軸出場的神秘嘉賓何超儀,雖然骨裂要打石膏仍力撐劉以達,演繹《崩裂》及《溜冰滾軸》兩曲,他多謝對方仗義幫忙,又說:「女人演繹呢兩歌一啲都唔簡單,佢腳傷咗仲堅持企係到唱,真係唔使講嘢。」何超儀:「我恨咗呢啲歌好耐,你啲旋律好好聽,呢度求你作隻歌俾我。」劉以達謙稱:「自從2012年信咗上帝之後,其實係上帝俾我嘅禮物,我只係負責download落嚟,We do the best,God do the rest。」之後劉以達再次請出嘉嘉、dorothy和Lydia一起上台大合唱《今天應該很高興》,為演唱會完美閉幕。