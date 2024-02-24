劉以達演唱會｜何超儀30年老友跛住撐場　公開求「方丈」賜歌

入行40年的音樂人劉以達，一連兩晚自資舉辦《劉以達「尋根」作品展音樂會》，昨晚（23日）於旺角麥花臣場館舉行首場演出。首晚找來3位樂壇女唱作人表演，包括Wendyz Zheng（鄭嘉嘉）、dorothy（劉君冬）和Lydia Pau（包仲欣）等，一起演繹他音樂生涯裡的輝煌作品。



因為欣賞劉以達的才華，何超儀骨裂打著石膏，仍趕回港出席對方的音樂會。（大會提供）

而剛出席完《第77屆英國電影學院獎》的何超儀（Josie Ho），於當地拍戲期間弄傷小腿，仍負傷出席老友的作品展。她在台上稱，與劉以達認識逾30年，加上一直欣賞對方的作曲才華期望合作，故即使負傷亦必須出席音樂會撐老友。

何超更公開向「方丈」邀歌。（大會提供）

劉以達開騷雲集一眾音樂圈好友，包括俞琤、周耀輝、郭啟華、DJ梁兆輝、蔡德才、黃志淙、龔志成、林德信、LFM的Jimmy、My Little airport 的林阿P、菇爹及菇母等。

達明一派的經典《馬路天使》，交由女聲dorothy劉君冬獻唱。（大會提供）

劉以達一出場即以2009年作品《希望之旅》作開場，之後由女將Lydia唱出《今夜星光燦爛》、《刺客》、《了了》及《玫瑰園》等金曲，劉以達介紹Lydia時說，「Lydia是一位在英國學習錄音及聲樂的歌手，亦係一位巨肺，所以較激情澎湃嘅歌、快歌，多數俾佢唱。」

另一歌手嘉嘉，聲音細膩見稱，劉以達將多首經典舒情歌如《流星》、《最好的愛煞人武器》、《無風的秋季》等，交給她演繹（大會提供）

另一嘉賓Lydia包仲欣，唱出多首快歌，如《今夜星光燦爛》、《刺客》、《了了》及《玫瑰園》。（大會提供）

唱作人鄭嘉嘉負責演繹《流星》（原唱：王菲）、《最好的愛煞人武器》（原唱：范曉萱）及首次現場表演的《繾綣28800bps》（原唱：關淑怡）及達明作品《無風的秋季》。劉以達指，與嘉嘉認識超過10年，當時對方是一位新人，卻被她的音樂才華吸引，「嘉嘉現時多數做幕後工作，係一位作曲、編曲、和音及主音都厲害嘅音樂人，處理流行曲好細膩，較為抒情嘅歌俾佢唱會好好聽。」

劉以達encore出場唱出經典《排名不分先後左右中奸（冇大細超）》。（大會提供）

Encore環節，劉以達唱完《排名不分先後左右忠奸（冇大細超）》，請出方皓玟公司旗下新人dorothy，劉以達指對方本是一位幕後人，其才華令她走到台前，「dorothy是一位美術及形象指導，其歌聲非常有時代感，所以安排佢唱《丟失隨想》、《馬路天使》兩曲。」劉以達問她未來發展重心，dorothy說：「應該會專注於幕前。」樂迷要多加留意dorothy的作品了。

四位女歌手（左起）嘉嘉、超儀、Lydia及dorothy，一起壓軸唱出《今天應該很高興》。（大會提供）

壓軸出場的神秘嘉賓何超儀，雖然骨裂要打石膏仍力撐劉以達，演繹《崩裂》及《溜冰滾軸》兩曲，他多謝對方仗義幫忙，又說：「女人演繹呢兩歌一啲都唔簡單，佢腳傷咗仲堅持企係到唱，真係唔使講嘢。」何超儀：「我恨咗呢啲歌好耐，你啲旋律好好聽，呢度求你作隻歌俾我。」劉以達謙稱：「自從2012年信咗上帝之後，其實係上帝俾我嘅禮物，我只係負責download落嚟，We do the best，God do the rest。」之後劉以達再次請出嘉嘉、dorothy和Lydia一起上台大合唱《今天應該很高興》，為演唱會完美閉幕。