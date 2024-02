酒井法子相隔5年再來港舉辦演唱會　下月初來港舉行記者會見粉絲

酒井法子剛剛在情人節(14日)踏入53歲,她保養得宜,近年獲封為「怪物級美魔女」,這位「美魔女」即將來港舉行演唱會,主辦單位昨天(26日)宣布她將於2024年7月13日(星期六),假旺角麥花臣場館舉行「酒井法子《my dear》香港演唱會2024」,這也是酒井法子自2019年在港舉行《Miss you》音樂會後,相隔5年再次來港跟粉絲見面,今次演唱會票價分別是$1380、$980和$680三種,並將會分為優先及公開發售,3月7日會先作優先訂購,而3月14日早上10點便會公開發售。

酒井法子為了隆重其事,將會抽空來港,並於3月6日舉行記者會,親自向傳媒及粉絲分享演唱會籌備感受及講解個唱詳情。主辦單位同時發放了演唱會官方海報及由酒井法子親自拍攝的宣傳視頻,在視頻中她先以廣東話介紹自己,接著她說:「我闊別香港已經5年了,非常期待與各位再會,香港的 fans 們真的是一直對我都很熱情,給我留下很多美好回憶,我很喜歡香港,香港還有很多美食,我很期待再次到港盡情享受美食,再次通知大家「酒井法子《my dear》香港演唱會2024」將於7月13日舉行,真心感謝,3月份我將為了演唱會的宣傳工作到香港,真心期待能與各位見面,真的非常感謝,拜拜。」

出道38年的酒井法子,1987年推出首支單曲《I Want to be a boy》,其後發行多張單曲及專輯,包括百萬張銷售的《碧綠色的兔子》及人氣歌曲《鏡中的禮服》,其中《碧綠色的兔子》配合歌詞以手語演出,成為酒井法子的經典招牌動作,《碧綠色的兔子》為酒井法子帶來歌唱事業高峰,歌曲榮獲日本唱片大賞優秀作品獎,更獲邀出戰《第46屆NHK紅白歌唱大賽》。酒井法子早於1990年代進軍華語樂壇,推出多首國語歌,包括《微笑》及與孫耀威合唱的《有緣千里》。前年,酒井法子為慶祝出道35週年,推出紀念專輯《Premium Best》,收錄55首經典歌曲,掀起搶購熱潮。

酒井法子憑日劇《同一屋簷下》、《星之金幣》風靡亞洲。她在1993年主演《同一屋簷下》,扮演柏木家養女「小雪」,周旋在「大佬」江口洋介與「二佬」福山雅治之間,她憑清純善良外表,成為無數港男的「女神」。劇集當年在富士電視台創下最高37.8%收視,1997年推出續集,同樣叫好叫座,創下最高34.1%收視。1995年,酒井法子主演日劇《星之金幣》,講述醫生與聾啞女孩譜出曲折動人的愛情故事,酒井法子挑戰演技扮演聾啞人士,表現備受讚賞,最高收視達23.9%,續集收視更創下26.4%。歌影視均有成就的酒井法子,近年轉戰舞台劇,去年巡迴日本演出舞台劇《小麗小姐~父母與孩子三代職業媽媽》,深受觀眾歡迎。

