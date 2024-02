周殷廷出道9年新歌MV登YouTube熱門第一　網民：YT不紅天理不容

出道9年的歌手周殷廷(Yan Ting),幾年前曾在幕前消失一段時間,21年為ViuTV劇集《太平紋身店》唱主題曲《遲了悔改》而「復出」,近年積極與各個大大小小的YouTube頻道合作,擄獲一大堆年輕樂迷,《意外現場》、《Want》都有不少人收聽,很多網民更替他不值,認為他懷才不遇,理應值得更紅,常說:「YT不紅,天理不容!」

周殷廷15年出道,至今已經9年,星途不算太順利,但直至近一、兩年,吸引了一大堆年輕支持者。(資料圖片/周殷廷攝)

很多Fans讚Yan Ting不羈有型。(Instagram:whoisyanting)

《意外現場》在YouTube有近400萬點擊,遲了悔改更有近千萬點擊。(YouTube:universalmusichk)

最近Yan Ting推出自己包辦曲詞、監製和執導MV的新歌《三生有幸》,引起很多樂迷共鳴,而歌曲短短幾天就衝上了YouTube 「音樂發燒影片排行 #1」,更撼低韓國人氣女團LE SSERAFIM的新歌,Yan Ting得悉消息後激動掩面,在IG出Post說:「I am at lost for words. I don't know what to say except for. Thank you Thank you And Thank you. Forever blessed.」形容心情不能言語,只有滿滿的感謝,網民甚至表示要推到這首歌有100萬點擊。

Yan Ting的新歌,衝上了YouTube熱門音樂發燒影片第一位,令他心情激動!(Instagram:whoisyanting)

《三生有幸》除了由周殷廷作曲、填詞、監製外,MV也有他親自執導,一如既往用一鏡到底式拍攝。(YouTube:YANTING official)

至前晚(27日),Yan Ting出席YouTube頻道JFFT的直播節目《音樂擂台》,唱足四個鐘,在直播後段,Yan Ting以自己經歷鼓勵想追尋歌手夢的聽眾Rio,他說自己其實也不是特別唱得、創作也不特別好,但勝在夠努力,他說自己當初攞住Demo逐間去敲門,也不介意被人當自己是傻仔,叫唱片公司必需把Demo交到有關人員手上為止,衷心表示:「我唔係最叻嗰個,但我係最唔會放棄嗰一個。」他勉勵Rio說,努力不一定會成功,但一定要嘗試,又指這個世界不是「最強技能」才算得上武器,「心」也是一個武器。

Yan Ting上JFFT的節目,在尾段以自己的故事勉勵追夢的聽眾,非常勵志。(YouTube:JFFLive)

講到自己的歌曲上熱門第一,Yan Ting謙虛謂:「YouTube Trending,我何德何能?我何德何能?但係I tried, I tried every single day,我每一日我都用盡全力,你話點解依兩日無瞓,因為我打完個Marketing plan,我諗我自己個Marketing plan,然之後我寫我劇本,寫到晏晝3點,啱啱先出去拍個YouTuber,然後嚟依家,Why?因為I am not the best,我唔同大家一齊推一齊做呢樣嘢,我唔會成功,我知道。所以如果你有咁嘅心,我好想好想,我好想幫你,但係我唔係張敬軒呀,我今日未係呀,如果有朝一日我做到,我一定會幫你!」網民都大讚熱血、感動又勵志!

Yan Ting獻唱多首歌曲,並以《三生有幸》作結。(YouTube:JFFLive)