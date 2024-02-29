周殷廷出道9年新歌MV登YouTube熱門第一　網民：YT不紅天理不容

出道9年的歌手周殷廷（Yan Ting），幾年前曾在幕前消失一段時間，21年為ViuTV劇集《太平紋身店》唱主題曲《遲了悔改》而「復出」，近年積極與各個大大小小的YouTube頻道合作，擄獲一大堆年輕樂迷，《意外現場》、《Want》都有不少人收聽，很多網民更替他不值，認為他懷才不遇，理應值得更紅，常說：「YT不紅，天理不容！」

周殷廷15年出道，至今已經9年，星途不算太順利，但直至近一、兩年，吸引了一大堆年輕支持者。（資料圖片/周殷廷攝）

很多Fans讚Yan Ting不羈有型。（Instagram：whoisyanting）

《意外現場》在YouTube有近400萬點擊，遲了悔改更有近千萬點擊。（YouTube：universalmusichk）

最近Yan Ting推出自己包辦曲詞、監製和執導MV的新歌《三生有幸》，引起很多樂迷共鳴，而歌曲短短幾天就衝上了YouTube 「音樂發燒影片排行 #1」，更撼低韓國人氣女團LE SSERAFIM的新歌，Yan Ting得悉消息後激動掩面，在IG出Post說：「I am at lost for words. I don't know what to say except for. Thank you Thank you And Thank you. Forever blessed.」形容心情不能言語，只有滿滿的感謝，網民甚至表示要推到這首歌有100萬點擊。

Yan Ting的新歌，衝上了YouTube熱門音樂發燒影片第一位，令他心情激動！（Instagram：whoisyanting）

《三生有幸》除了由周殷廷作曲、填詞、監製外，MV也有他親自執導，一如既往用一鏡到底式拍攝。（YouTube：YANTING official）

至前晚（27日），Yan Ting出席YouTube頻道JFFT的直播節目《音樂擂台》，唱足四個鐘，在直播後段，Yan Ting以自己經歷鼓勵想追尋歌手夢的聽眾Rio，他說自己其實也不是特別唱得、創作也不特別好，但勝在夠努力，他說自己當初攞住Demo逐間去敲門，也不介意被人當自己是傻仔，叫唱片公司必需把Demo交到有關人員手上為止，衷心表示：「我唔係最叻嗰個，但我係最唔會放棄嗰一個。」他勉勵Rio說，努力不一定會成功，但一定要嘗試，又指這個世界不是「最強技能」才算得上武器，「心」也是一個武器。

Yan Ting上JFFT的節目，在尾段以自己的故事勉勵追夢的聽眾，非常勵志。（YouTube：JFFLive）

講到自己的歌曲上熱門第一，Yan Ting謙虛謂：「YouTube Trending，我何德何能？我何德何能？但係I tried, I tried every single day，我每一日我都用盡全力，你話點解依兩日無瞓，因為我打完個Marketing plan，我諗我自己個Marketing plan，然之後我寫我劇本，寫到晏晝3點，啱啱先出去拍個YouTuber，然後嚟依家，Why？因為I am not the best，我唔同大家一齊推一齊做呢樣嘢，我唔會成功，我知道。所以如果你有咁嘅心，我好想好想，我好想幫你，但係我唔係張敬軒呀，我今日未係呀，如果有朝一日我做到，我一定會幫你！」網民都大讚熱血、感動又勵志！

Yan Ting獻唱多首歌曲，並以《三生有幸》作結。（YouTube：JFFLive）