星星兔與陳慧琳合作　廣東歌MV驚喜獲邀出席得奧斯卡認證影展

歌手星星兔,早前與天后陳慧琳合作的歌曲《THE DAY WHEN WE FALL IN LOVE》MV,先後獲得多個國際音樂錄影獎項後,今年再下一城,獲得奧斯卡資格認證的美國影展Cinequest邀請,與英、美、法、日其他國家的獲選MV作品一同比拼並於3月12日聖荷西加州劇院首次於美國進行放映,而整個Cinequest影展為期由3月7日至3月17日,將展出38個國家的影片作品。



星星兔早前與天后陳慧琳合作的歌曲《THE DAY WHEN WE FALL IN LOVE》MV。(大會提供)

在全球7千多個電影節中,只有 63 個擁有奧斯卡資格認證,其中26 個位於美國,而星星兔今次作品入選的Cinequest影展便是其中一個。除了音樂錄影帶,影展當然還有劇情片、喜劇、紀錄片、科幻片等等不同類別,其中一套獲選電影《EZRA》更是由荷里活演員羅拔迪尼路《的士司機》、韋娜·法米加《厲陰宅》、露絲拜恩《最爆伴娘團》、巴比·卡納佛《情迷藍茉莉》、琥碧·戈柏《人鬼情未》等飾演的作品,這便讓星星兔更喜出望外,因為沒想過一首只有8分鐘以內的廣東話MV可以去到美國,和一眾來自各國不同類別還有荷里活作品一起並列展出,是一個好大的肯定,回想起當初要製作這一首歌的MV時,好多人都說我們沒可能拍到。而陳慧琳(Kelly)收到呢個好消息表示:「可以令更多人接觸到廣東歌自己都好開心有份參與呢一個project,希望星星兔再下一城恭喜晒。」

《The Day When We Fall In Love》 MV電影宣傳海報。(大會提供)

星星兔今次將會和影片製作人一同遠赴美國參加影展,她說:「希望可以認識到臭味相投的電影製作人探討合作呀!其實一直好想將MV入面「星願族」的故事變成一部電影。」星星兔還表示:「不知會否有機會認識到今次都會出席影展在《怪奇物語》裏面飾演馬丁·布雷南博士的Mathew Modine,我係《怪奇物語》小粉絲,希望可以一睹其風采!」