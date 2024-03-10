軟硬爆拉姑狂催謝霆鋒開騷　王雙駿都幫手催：希望佢暫時放低鑊鏟

由【電笠】主辦、殿堂級音樂製作人王雙駿（Carl叔叔）首個音樂會《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》昨晚（9日）在香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行，中段有一組事前未有在演出單位公布的神秘嘉賓登場，就是林海峰（Jan）、葛民輝（阿葛）的「軟硬」，二人更模仿王雙駿，以戴帽、長髮和戴太陽眼鏡的造型現身，令觀眾喜出望外！

軟硬驚喜擔任嘉賓，更模仿他的打扮。（葉志明攝）

他們唱了《Gala Gala Happy》將氣氛推高，然後就來最拿手的棟篤笑，軟硬說：「我哋嚟緊會戴多啲帽畀大家睇，戴晒全屋啲帽！」二人指自己就是王雙駿、Double Carl Music Group，真身就笑說：「我翻版嚟㗎啫。」三位王雙駿同台合照的畫面甚為搞笑，Jan說：「畀啲掌聲王雙駿、王雙駿同埋王雙駿！」更模仿Carl叔叔咳聲，令對方說：「要好熟我嘅人先知我會咳㗎。」

之後阿Jan問：「你會點形容J字頭呢兩位歌手（Jer、Jeremy）？」答：「好簡單四個字，監製恩物！」再問：「咁你點形容軟硬？」再答：「都係四個字，監製惡夢！」其後，軟硬叫大家畀掌聲吳林峰、謝霆鋒，但就謂：「但係我最欣賞嘅係林海峰。」

台上有三個王雙駿，好搞笑。（葉志明攝）

兩人一唱一和代王雙駿介紹樂手和歌手，Jan與阿葛互相叫對方Carl，又不斷說「拉姑（狄波拉）同我講……」阿葛說：「喺呢度我最感動係頭先阿仔，我不得不提，我做呢個演唱會好耐冇見阿仔，由細睇到佢大，拉姑成日同我講，得閒要諗返阿仔，多啲同佢做演唱會。」二人扮演Carl叔叔說：「拉姑同我講，我今年真係做演唱會，我打畀謝霆鋒，佢聽到二話不說，話馬上返嚟，親自同英皇講。我諗住叫霆鋒嚟炒幾碟，點知佢嚟唱咗成part歌，Sorry拉姑，我對你唔住。」

軟硬爆料指原來狄波拉常常催王雙駿同謝霆鋒搞演唱會。（葉志明攝）

完騷後，Carl叔叔受訪時都有講到這幾組嘉賓，透露霆鋒二話不說就應承，問都冇問任何詳情就說OK，謂：「我同公司搞得㗎喇。」講到霆鋒表演時很多觀眾大叫「開演唱會！」，叫Carl叔叔幫手催下對方，他笑言：「你估我冇催咩？」提到軟硬爆料指連拉姑都叫Carl叫霆鋒開演唱會，他表示：「好多年前拉姑已經講，見親面就講，話你快啲叫佢開演唱會啦，我都想呀，嗰個你個仔嚟㗎喎，所以希望佢今次撻返著，暫時擺低個鑊鏟先。（今年得唔得呀？）唔係我話事，如果我話事聽日添，我Ready㗎喇，但呢個都好講佢自己諗法，始終佢而家有好多嘢喺身，幕前幕後，都唔係好似以前咁話開就開，好似小朋友嗰時咁任性。（佢意思係點？）我梗係冇問啦，我諗唔止我，佢行出街都不斷聽到呢啲說話。（你問Powerful啲嘛）點夠拉姑Powerful呀！」當記者叫主辦幫幫手，身旁的【電笠】總監阿昱都和應：「我都想！」

很多觀眾希望看到謝霆鋒再在港開演唱會！（葉志明攝）

Carl叔叔形容今晚好像回到廿幾年前與霆鋒一齊四圍表演，有很多默契，一個眼神已知對方諗法，好感動，相信今晚發夢都會見到這些場面。（葉志明攝）

至於兩位MIRROR成員柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）一唱完就要趕去機場，出發前往英國，Carl叔叔感謝他們的誠意，又說Jer堅持唱完《樂壇已死》才走，令他非常感動。

阿Jer雖然要趕去機場，但就留到近9點半，與吳林峰唱完《樂壇已死》才走，非常有誠意！（葉志明攝）

Carl叔叔說Jer這幾天感冒，但仍付出12成功力，未有留力。（葉志明攝）