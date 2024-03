軟硬爆拉姑狂催謝霆鋒開騷　王雙駿都幫手催：希望佢暫時放低鑊鏟

由【電笠】主辦、殿堂級音樂製作人王雙駿(Carl叔叔)首個音樂會《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》昨晚(9日)在香港會議展覽中心Hall 5BC隆重舉行,中段有一組事前未有在演出單位公布的神秘嘉賓登場,就是林海峰(Jan)、葛民輝(阿葛)的「軟硬」,二人更模仿王雙駿,以戴帽、長髮和戴太陽眼鏡的造型現身,令觀眾喜出望外!

軟硬驚喜擔任嘉賓,更模仿他的打扮。(葉志明攝)

他們唱了《Gala Gala Happy》將氣氛推高,然後就來最拿手的棟篤笑,軟硬說:「我哋嚟緊會戴多啲帽畀大家睇,戴晒全屋啲帽!」二人指自己就是王雙駿、Double Carl Music Group,真身就笑說:「我翻版嚟㗎啫。」三位王雙駿同台合照的畫面甚為搞笑,Jan說:「畀啲掌聲王雙駿、王雙駿同埋王雙駿!」更模仿Carl叔叔咳聲,令對方說:「要好熟我嘅人先知我會咳㗎。」

之後阿Jan問:「你會點形容J字頭呢兩位歌手(Jer、Jeremy)?」答:「好簡單四個字,監製恩物!」再問:「咁你點形容軟硬?」再答:「都係四個字,監製惡夢!」其後,軟硬叫大家畀掌聲吳林峰、謝霆鋒,但就謂:「但係我最欣賞嘅係林海峰。」

台上有三個王雙駿,好搞笑。(葉志明攝)

兩人一唱一和代王雙駿介紹樂手和歌手,Jan與阿葛互相叫對方Carl,又不斷說「拉姑(狄波拉)同我講……」阿葛說:「喺呢度我最感動係頭先阿仔,我不得不提,我做呢個演唱會好耐冇見阿仔,由細睇到佢大,拉姑成日同我講,得閒要諗返阿仔,多啲同佢做演唱會。」二人扮演Carl叔叔說:「拉姑同我講,我今年真係做演唱會,我打畀謝霆鋒,佢聽到二話不說,話馬上返嚟,親自同英皇講。我諗住叫霆鋒嚟炒幾碟,點知佢嚟唱咗成part歌,Sorry拉姑,我對你唔住。」

軟硬爆料指原來狄波拉常常催王雙駿同謝霆鋒搞演唱會。(葉志明攝)

完騷後,Carl叔叔受訪時都有講到這幾組嘉賓,透露霆鋒二話不說就應承,問都冇問任何詳情就說OK,謂:「我同公司搞得㗎喇。」講到霆鋒表演時很多觀眾大叫「開演唱會!」,叫Carl叔叔幫手催下對方,他笑言:「你估我冇催咩?」提到軟硬爆料指連拉姑都叫Carl叫霆鋒開演唱會,他表示:「好多年前拉姑已經講,見親面就講,話你快啲叫佢開演唱會啦,我都想呀,嗰個你個仔嚟㗎喎,所以希望佢今次撻返著,暫時擺低個鑊鏟先。(今年得唔得呀?)唔係我話事,如果我話事聽日添,我Ready㗎喇,但呢個都好講佢自己諗法,始終佢而家有好多嘢喺身,幕前幕後,都唔係好似以前咁話開就開,好似小朋友嗰時咁任性。(佢意思係點?)我梗係冇問啦,我諗唔止我,佢行出街都不斷聽到呢啲說話。(你問Powerful啲嘛)點夠拉姑Powerful呀!」當記者叫主辦幫幫手,身旁的【電笠】總監阿昱都和應:「我都想!」

很多觀眾希望看到謝霆鋒再在港開演唱會!(葉志明攝)

Carl叔叔形容今晚好像回到廿幾年前與霆鋒一齊四圍表演,有很多默契,一個眼神已知對方諗法,好感動,相信今晚發夢都會見到這些場面。(葉志明攝)

至於兩位MIRROR成員柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)一唱完就要趕去機場,出發前往英國,Carl叔叔感謝他們的誠意,又說Jer堅持唱完《樂壇已死》才走,令他非常感動。

阿Jer雖然要趕去機場,但就留到近9點半,與吳林峰唱完《樂壇已死》才走,非常有誠意!(葉志明攝)

Carl叔叔說Jer這幾天感冒,但仍付出12成功力,未有留力。(葉志明攝)