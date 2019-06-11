踏入夏天，大眾投入戶外活動的熱情比炎熱高溫更高漲，無論是草地野餐，或外出逛街都必需做足防曬措施，穿上最易散熱的白色衣物、手執小風扇、戴上太陽帽及塗抹足夠的防曬霜。當大家以為防曬功夫做足時，英國最新的一個研究卻狠狠地打了大家一巴，原來沒有幾多個人能夠真正做足防曬工夫。利物浦大學（University of Liverpool）的一項實驗發現，多達七成七人塗抹防曬時，都沒有均勻塗抹於整個臉部，而且最常忽略眼皮、鼻樑凹陷處等位置，令防曬不能發揮最佳功效，長此下去甚至有患上皮膚癌的可能！

進行戶外活動如野餐時，記緊做足防曬。（《她的私生活》劇照）

利物浦大學（University of Liverpool）的一項實驗發現，絕大部分人塗抹防曬時，往往都會錯過約10％的臉部位置，特別是眼瞼周圍。研究人員在沒有給予任何指示下，要求五十七位志願者按照自己的習慣將防曬霜塗抹臉上，再用紫外線相機拍攝志願者的臉部。照片結果發現大部分人平均有9.5％臉部位忘記塗上防曬霜，當中包括眼瞼（13.5％）和眼內角和鼻樑（77％）。

進行戶外活動如草地野餐必需做足防曬。（AHC）

大部分人都以為眼周敏感，不宜塗抹防曬，亦小看了紫外光對眼周的傷害。(freshbeauty instagram) 約一成皮膚癌變異由眼皮開始 美國皮膚科醫生Joshua Zeichner表示，人們在眼睛周圍不塗抹防曬，有可能是因為坊間常說眼睛周圍位置敏感，應避免塗抹任何刺激性產品，例如防曬。而且大多數人都認為眼瞼不停的開眼眨眼，不會被太陽傷害，皆因位置太細小了。然而，無論打開眼睛還是閉上眼睛與否，眼皮仍然有被紫外線傷害的危機，有約一成皮膚癌變異由眼皮開始，事實已証明了這一點。

研究發現，許多人塗抹防曬時，都忽略了10％的臉部位置。（kangsora_ph 's instagram）

進行戶外活動，最好戴上太陽眼鏡保護眼睛。(reshbeauty instagram) Zeichner認為，除了留意在最常忽略的位置勸搽防曬外，還可以採取額外的預防措施，如戴太陽眼鏡。太陽眼鏡有保護眼睛，特別是視角膜之效，免受紫外線損傷之餘，並使其可以看到強光，同時也能夠保護容易患上癌症的眼皮位置，一舉兩得！

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（資料來源：Sciencedaily）