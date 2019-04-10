【兄弟姊妹日】今天（4月10日），為兄弟姊妹日（Siblings Day），就與你的姊妹一起度過吧！ 每當回憶起姊妹打打鬧鬧的時刻，總會聯想到《櫻桃小丸子》原作者櫻桃子（原名：三浦美紀）寫的小丸子和姐姐杏子的故事，當中又會否有你與姊妹的影子？與她擁有大量的難忘童年回憶的同時，她會否令你又愛又恨？即使每日打打鬧鬧，但心底還是很關心對方？

（《櫻桃小丸子》劇照）

記得小時候由於就讀下午班的關係，在上學前必定會坐定定在電視旁收看《櫻桃小丸子》，看看劇中的小丸子如何與同學度過無聊的上課天、又看看小丸子如何收藏零分的試卷、與家人懶洋洋過生活，當中除了喜歡觀看小丸子與小玉的友情，最愛的就是小丸子與姐姐杏子兩姊妹的吵吵鬧鬧。

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為何我較遲出生、為何會有個模範生家姐？

小丸子的姐姐杏子比她大3歲，但性格卻完全相反，一個冷靜好學、一個懶惰貪玩，亦因為稚氣的小丸子還未真正懂事，經常都會有一些無厘頭的想法，因此在生活上經常出現爭執、打架、冷戰。其實，在小丸子未出世前，由於家中只有杏子一名小孩，因此非常受到家人的關注，但自從小丸子的出現，所有的注視均轉移到小丸子身上，地位大減，就連「杏子」這名字都取而代之變成「姐姐」。

（《櫻桃小丸子》）

雖然家人的愛被小丸子分薄，但作為妹妹的小丸子也不見得「要咩有咩」，如小丸子大部份衣服都是執姐姐二攤，姐姐穿過的舊衣就是小丸子的新衣服。每每媽媽帶姐姐到百貨公司，她都能購買新服裝，而小丸子則只能夠等到大減價時才有選購機會。

說出各種狠話，吵鬧不斷

亦因為這樣，姐姐有的，小丸子都想分一杯羹，經常為了爭東西而吵架。《櫻桃小丸子》中曾經有一幕說道兩姐妹爭奪媽媽購物而來的筆記本贈品而冷戰，小丸子因不服姐姐不肯將筆記本讓給她而暗生妒嫉，偷偷在姐姐的筆記本上寫上「大笨蛋」來作弄姐姐。這是不是很像每個有兩名小孩以上的家庭都會發生的事情？或許曾經也有發生過在你身上？

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衝口而出的「難聽」說話，往往最易對家人說出口

有時候，我們都會對最親的家人說出最嚴肅、難聽的說話，自認為大家擁有親密的血緣關係就一定要對方遷就自己，如果對方換了是其他朋友的話，早就將筆記本禮讓地讓給對方了吧？但結果姐姐不希望小丸子感失望，在氣消了主動將筆記本讓給了她，縱然姐姐口中說不，但兩姊妹又哪有隔夜仇？氣消了還是不忍心，想把小丸子喜歡的都留給她。

（《櫻桃小丸子》）

每對姊妹的經歷：在愛恨中交替成長

兩姊妹會有無窮無盡的吵鬧，但說到內心一面，哪有一個女生會不喜歡擁有一個姐姐或妹妹？偶爾跟你分享生活上各自遇到的趣事、可以在她面前不顧形象的大笑大喊，躲在同一間房間的被窩內放屁，甚至在危急關頭可以不理自己的安全，仍要衝出第一陣線來保護你，就如《櫻桃小丸子》中，小丸子被野狗追逐，為了保護妹妹，姐姐可奮不顧身地單獨拿著掃把趕走野狗，令當刻的小丸子感動不已。但是，感動過後還不是繼續的吵吵鬧鬧、沒完沒了？

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雖然未能確認「趕走野狗」這情景是否在作者櫻桃子的真實人生中上演，但不管如何，她也為我們細訴著每對姊妹也會遇過的經歷。互相看對方不順眼、頂撞大家，但在任性衝突的背後，都總會隱藏著一份愛，因為太熟悉對方而沒有理會對方的感受說出一句又一句的狠話。有些事明明是自己做錯，卻死要面子而不認錯，因為你知道無論自己做得有多過份，等待雙方下火後，都總會變回從前一樣，這點就是一段姊妹情中讓人又愛又恨的地方。

或許這就是《櫻桃小丸子》由1986年在雜誌開始連載，至今走過32個年頭，常在我們心中的原因。沒有賣弄高深的學問與科技，小丸子也不靠「變身」拯救世人，劇中每個日常互動都在喚醒我們的初心，我們最初最純真最妄撞最不顧一切的愛與真。

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