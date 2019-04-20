【復活節另類遊】親睹北韓列車　兩韓「非軍事區」嚴格規定衣著？

踏入神秘的國度，往往予人無盡好奇和新鮮感。近在亞洲便有個秘境，進去不太容易，出去難上加難，居住的生存率亦是個謎，但不知為何，這危機感卻觸發我們的好奇心，讓人不禁冒險一探究竟。筆者這次遊韓國，順道探索這地方──北韓，隻身走進兩韓邊境非軍事區（DMZ），近距離觀看當地的真實境況。

非軍事區現成旅遊熱點，不少遊客都報名到此參觀。(朱加曦攝)

女生獨遊：走進兩韓邊境非軍事區（DMZ）

向來喜歡感受刺激，筆者是次便趁韓國之旅，於網上報名參觀兩韓邊境非軍事區（DMZ），看看脫北者於書中所述的事情，是否真的存在。雖然筆者到訪韓國，不少於20次，但隻身走進DMZ，還是第一次，難免有點緊張和好奇。

南韓的非軍事區由聯合國部隊管轄，當日便經由首爾弘大，乘坐旅遊巴進入那裡，期間需經軍人上車檢查身分，方可繼續前往。雖出發前旅行社會發出通知，詳列注意事項，如衣著不能暴露或穿裙子，以及部分地區不能拍照，不過或因南北韓氣氛暫時緩和，當日規管不太嚴謹，所有遊客的心情都是輕鬆舒適，猶似旅遊景點，多於佈有軍事戒備的地方。

南北韓歷史懶人包

畢竟是戰爭歷史景點，出發前還是要讀讀歷史。南北韓分歧，源於第二次世界大戰後，當時被日本統治的朝鮮半島，以北緯38度線（三八線）劃分為南北韓，分別由美國及蘇聯管轄。兩韓政府爭取主權，引發多國聯合參戰，直至3年後，終以《停戰協定》結束戰爭，並根據兩方在三八線所佔領的位置，於南北對外2公里設成非軍事區。

北韓自此對外封鎖，但每年有多位脫北者，道盡當地生活苦況，聲稱三餐不得溫飽佔多數，也曾經歷殘酷的勞改營，將最高領導人看成神明，說著一堆難以令人相信的事，同時使人對北韓產生好奇。共同警戒區（JSA）及非軍事區現成旅遊熱點，因這裡不僅可窺見北韓的樓房，今年金正恩和文在寅牽手踏過南北兩方的三八線，亦讓這裡象徵著兩國歸好的新開始。

臨津閣：最後一輛從北韓開往南韓的火車

蒸氣火車半當年被炸，僅剩下火車頭。(朱加曦攝) 甫到達，一道斷續的長鐵軌最先映入眼簾，往前便是輛蒸汽火車。遠看不以為然，近看卻驚見火車不見車尾，只剩車頭，而在這短短的部分裡，已佈滿逾千彈痕，可怕得令人窒息，不難想到當年戰爭，是何等激烈，犧牲者豈只有一輛火車的乘客。這輛車亦是當年聯合軍乘坐的列車，用以運載軍需物資到南韓，但在中途突被炸毀，剩下車頭能夠修復，並印證「最後一輛從北韓開往南韓的火車」。 火車旁的一條木橋，是北韓遣返12,000名戰俘的通道，於橋上踏步，雖沒任何感受，只是遊客的打卡點，但回想當年，應是充滿難以形容的歡悅，據聞戰俘還邊走邊喊「自由萬歲」，這種震撼的情節，也讓木橋被稱作「自由之橋」。木橋在來往南北韓的京義線鐵橋被炸後，臨時搭建而成，不過橋的盡頭現已被封，未能通往北韓，卻掛著不少各國的祈福旗幟，盼望這裡最終能成兩地通行的一道橋樑。

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第三隧道：最接近首爾的地道

挖地道是難以禦防的戰略，北韓軍隊亦有想到，多番計劃卻以失敗告終。今天竟被南韓用以作旅遊賣點，相信當年的北韓領導人，定是非常不忿。第三隧道是眾多被發現的地道中，離首爾最接近，僅差44公里，車程不到一小時，若然沒被脫北者告發，南韓戰況不敢想像。

筆者懷著忐忑的心情進入隧道，起初洞口由南韓挖掘，故較為廣闊，但後來愈走愈窄，便感知到將要到達北韓軍隊挖掘的地方。洞裡較外面陰涼，岩石濕濕的，亦看到不少挖掘痕跡，形成說不出的恐怖感，不過由於路途較長，沿途洞內狹小，大部分時間都是俯身走路，更不時聽到安全帽撞到上方岩石的清脆聲音，使注意力都放到岩石上。隧道被三道隔板封隔，遊客只能走至第一道隔板後，便要折返，回程時更要走極度傾斜的路，莫說地道可怕，筆者此時只感到勞累，一心想著快點回到入口。

都羅山瞭望台及車站：通往北韓的首站

都羅山車站現不能通車。 都羅山瞭望台是最接近北韓的瞭望台。大雨過後，視野更為清晰可見，當日站於瞭望台上，除藍天白雲，都能一覽北韓村落、宣傳村，以及開城工業區，建築多以平房或數層單位為主，不見高樓大廈，其他則跟一般村落無異樣，雖不知他們生活狀況，但筆者有一刻竟羡慕他們有自己的房子，不用煩惱租金的問題而失了神。透過望遠鏡，還可看到哨站軍人站崗，駕著軍車駛近哨站，是個新鮮體驗，在此建議先看周遭景物，再使用望遠鏡，這樣會更易找到樓房的準確位置。 京義鐵路的都羅山車站，是南韓列車的尾站，也是通往北韓的首站。不過韓戰結束後，僅得貨運火車通往開城工業區，遊客暫時只能於這裡止步。站內範圍寬闊，還設有出入境設施，惜現時車站月台不能進入，只能站門前拍照留念，車票也僅作紀念之用，故筆者認為，這裡更像個大型的場景，甚於一個車站，用途如同虛設，但亦同時希望這只是一時的事。

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【點圖即看】出發前，不妨先看更多兩韓「非軍事區」照片做定功課＝＝＞

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