【夢女芭蕾】天生身體錯了性別　重奪女性肉體經多番煎熬

《夢女芭蕾》（Girl）是比利時新晉導演Lukas Dhont首部長篇劇情電影，以Nora Monsecour的故事真人真事改編，記述處於青春期的男兒身女兒心的Lara憑着努力，獲全國最高芭蕾舞蹈學府錄取，同時接受荷爾蒙治療，並預備成年後接受變性手術，向成為一個女人邁進。對於一個青年人來說，兩者同時兼顧談何容易呢？《夢女芭蕾》就是記錄Lara在追逐這兩個夢想途中所遇到的掙扎。

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撰文：檸檬

《夢女芭蕾》（Girl）是比利時新晉導演Lukas Dhont首部長篇劇情電影。（電影《夢女芭蕾》宣傳海報）

這幾年不論是歐美，抑或是亞洲，都愈來愈多以性小眾為題材的電影，而且還在國際影壇屢獲殊榮。《夢女芭蕾》令筆者想起《丹麥女孩》（Danish Girl）。後者記述的是主角女性身分覺醒的過程；前者則記述女性身分早已覺醒的Lara，在生理上成為女人前所感受到的掙扎。

記述女性身分早已覺醒的Lara，在生理上成為女人前所感受到的掙扎。（電影《夢女芭蕾》劇照）

具體劇情方面，筆者就不多着墨了，畢竟已經有不少評論寫過，而且變性人說感受到的社會同輩杯葛、內心對自己生理性別的排斥感、愛情路上所遇到的困難，相信不用筆者多寫亦不言而喻。《夢女芭蕾》吸引之處，筆者認為就是以芭蕾舞作題材貫穿劇情，一方面為電影加上藝術感及新鮮感，另一方面為原本煩惱重重的Lara再加重了一層負擔，令Lara內心戲更加肉緊。 《夢女芭蕾》在情節上所表現出的對比關係為電影增色不少。生而為男人的Lara，刻意用膠紙遮蓋男人的性徵，模仿女人的行為；在性別上不完美的Lara卻愛上芭蕾舞這種力求完美的藝術；芭蕾舞校女更衣室內一群豐滿裸女中存在着唯一一個沒有胸部的Lara，這些對比為故事的張力起關鍵作用。

在性別上不完美的Lara卻愛上芭蕾舞這種力求完美的藝術；芭蕾舞校女更衣室內一群豐滿裸女中存在着唯一一個沒有胸部的Lara，這些對比為故事的張力起關鍵作用。（電影《夢女芭蕾》劇照）

比起劇情，筆者更佩服電影的表達手法。有一幕Lara送完弟弟Milo上學後的第二天，Milo突然發脾氣不肯換衣服上學，還故意以Lara以男生身分生活時的名稱叫Lara，說到這裏，筆者想大家也聯想到發生了什麼事了吧。導演刻意完全沒有解釋Milo在學校究竟發生了什麼事，這種故意的留白反而表達出更多的意思及可能性。爸爸為了Lara搬到新的學校，弟弟因為姐姐轉到新的學校，弟弟是因為要適應新環境而不開心？因為交不到新朋友呢？因為被人看見Lara與眾不同而遭嘲笑（Lara送Milo上學時被老師問到她是否Milo的姐姐）？還是在學校介紹家人時，因為Lara而被人揶揄呢（Lara自己在新學校自我介紹時，的確有提及家人）？都有可能。

導演刻意完全沒有解釋Milo在學校究竟發生了什麼事，這種故意的留白反而表達出更多的意思及可能性。（電影《夢女芭蕾》劇照）

另一幕，Lara在舞蹈學校經過一番劇烈的芭蕾練習後，進入了單人衛生間，脫下芭蕾舞鞋，洗着自己滿是鮮血的雙腳，喝下幾口水，摘掉緊貼下體的膠紙，站在馬桶上，打開一扇窗，伸出頭大吸一口氣。這幾個簡單的連串動作充分表現出Lara要邊兼顧芭蕾舞練習，邊兼顧模仿女人的辛勞，當時的她想必已經到達極限，累得想要喘一口氣呢。

這幾個簡單的連串動作充分表現出Lara要邊兼顧芭蕾舞練習，邊兼顧模仿女人的辛勞，當時的她想必已經到達極限，累得想要喘一口氣呢。（電影《夢女芭蕾》劇照）

筆者只可以說導演的安排實在是太細緻了！Lara練習時，即是汗流個不停，氣喘到不行，她也不會喝水。同學在休息時間喝水時，Lara偷瞄了一下，又望到其他地方去。畢竟她用了膠紙把下體遮蓋了，每次上廁所都要大費周章把它拆掉。膠紙緊貼着皮膚，而且下體還有體毛，Lara每次上廁所想必也是酷刑吧！再說，Lara要上廁所，就要看到她所厭惡的生殖器官，透過她忍着不喝水的舉動，我們也感受到了她對其女性身分的堅持呢！

Lara要上廁所，就要看到她所厭惡的生殖器官，透過她忍着不喝水的舉動，我們也感受到了她對其女性身分的堅持呢！（電影《夢女芭蕾》劇照）

說到Lara厭惡她的男性生殖器官，筆者看得出來導演在許多畫面上都盡量亦借位或跳過鏡頭的方式避免影射出她的男性生殖器官。這本就是三級片，就算是在外國，也想必是兒童不宜的電影，原本大可以不用避開這些鏡頭。導演這樣做會不會就是要附和Lara呢？正如前文所說，Lara討厭看見自己的生殖器官，避開這些鏡頭是不是同時要影射出她這樣的心理呢？也許只有導演自己才知道。

《夢女芭蕾》確實是一部好電影，令人難以相信這是Lukas Dhont首部執導的長片電影，可惜未能入選奧斯卡最佳外語片。以這部電影的預算及質素來看，筆者相信年僅28歲的Lukas Dhont未來定會製作出更多好電影。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《夢女芭蕾》點評：充滿細節的好戲」】

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