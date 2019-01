【塔羅占卜】新年有轉工念頭？ 塔羅牌三選一 解答去留困局

在職場上,我們經常會遇上牽動自己情緒的人與事。就算起初的我們曾忠心耿耿、心懷大志地工作,日子久了,面對著無理投訴的客人或是只管業績的無情上司,都會令從前充滿歸屬感的你開始抗拒返工。





面對自己對工作的不滿,究竟直接遞信辭職好,還是膽粗粗地向上司提出辭職念頭,再期待有新轉機好?現在就以塔羅來解答,看看你適合那種決定。



A) The Hermit

B) Page of Swords

C) Seven of Wands

面對着危險這女孩亦不感到恐懼,提示着你要清楚知道眼前的危害並要勇敢面對。常常以一敵百的你,直接辭職而遇上更好的offer的可能性很高。一間人事關係複雜的公司,確實難以令人心甘命抵的留下來。適應力強的你也不需要太過擔憂,正因為你更值得遇上優秀的公司發揮你的所長。

又或是有人情味的公司令你工作得開心自在,別顧慮太多,你跟公司的關係總會有限期,如果太疲累的話或換上一個新環境也許是對自己公平點吧。