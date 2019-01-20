【塔羅占卜】新年有轉工念頭？ 塔羅牌三選一 解答去留困局

一間公司就像社會的縮影，遇到千奇百趣的人，面對千變萬化的事。大部分人為求謀生都需要獻上人生三分二個年頭於這「社會」上。既然如此，擁有一個令自己開心的心態十分重要。

(「無法成為野獸的我們」劇照)

在職場上，我們經常會遇上牽動自己情緒的人與事。就算起初的我們曾忠心耿耿、心懷大志地工作，日子久了，面對著無理投訴的客人或是只管業績的無情上司，都會令從前充滿歸屬感的你開始抗拒返工。





(「無法成為野獸的我們」劇照)

面對自己對工作的不滿，究竟直接遞信辭職好，還是膽粗粗地向上司提出辭職念頭，再期待有新轉機好？現在就以塔羅來解答，看看你適合那種決定。



憑直覺在從以下圖片選一張牌吧！

A) The Hermit 女士用瑜伽座式在黑夜之中靜靜地坐着，示意著從容地等待適合的時機出發，看來辭職轉工未必是最好的選擇，雖然於日常工作上不能不聽取其他人意見，但往往與同事商量此話題過後情況會更壞。 此時此刻選擇信自己就最適合不過，因為代表著智慧的貓頭鷹一直看著你，可以用另一心態接受現時的工作，好的機會必會降臨於你。智慧者會沉默地聆聽着內在的聲音，這正因為與他人有著不同的思維，機會會留給默默等待及乖巧的人，因此選擇直接辭職的話要三思而後行。

B) Page of Swords

書本代表着經驗陪伴着這年輕男孩，毫無疑問正在學習很多的人生旅程，可以嘗試與信得過的上司打開心扉，談及你自己的想法，話不定他能給你一個清晰的指引，協助你與他並肩作戰。反正沒有什麼可失去的情況下，勝利會在於你手上。

他或許會明白到你的難處，提供一個更合適大家的方案，從而解決你對此工作的失落感。如果你的工作未滿一年，又常常轉工的話，或會為自己的履歷留下一個壞的烙印，參考上司的意見或可能是好選擇。





C) Seven of Wands 面對着危險這女孩亦不感到恐懼，提示着你要清楚知道眼前的危害並要勇敢面對。常常以一敵百的你，直接辭職而遇上更好的offer的可能性很高。一間人事關係複雜的公司，確實難以令人心甘命抵的留下來。適應力強的你也不需要太過擔憂，正因為你更值得遇上優秀的公司發揮你的所長。 又或是有人情味的公司令你工作得開心自在，別顧慮太多，你跟公司的關係總會有限期，如果太疲累的話或換上一個新環境也許是對自己公平點吧。

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）