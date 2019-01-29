她只是Amazon創辦人的前妻？離婚成女富豪以外　她也有背後的故事

亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）九號發表離婚聲明，宣告結束 25 年的婚姻，消息發出後，所有人關注的是她的妻子麥肯奇（MacKenzie Bezos）會「分到」多少財產，彷彿這場婚姻到最後，僅是剝奪與被剝奪的遊戲。

1月9日，亞馬遜創辦人Jeff Bezos與妻子MacKenzie Bezos在 Twitter 上發表共同聲明，宣告兩人結束 25 年的婚姻，這份聲明裡頭寫到：

⋯⋯在經過一段時間的探索與分居後，我們決定結束婚姻關係，以朋友關係互相扶持。我們一直覺得，能遇到彼此、擁有這段婚姻是件十分幸運的事，就算 25 年前我們知道最後會離婚，我們仍然會選擇在一起。因為成為伴侶，我們度過一段美好的時光。無論是身為父母、朋友、夥伴，或者是獨立個體，標籤再怎麼改變，我們還是一家人，我們還是彼此珍貴的朋友。 Jeff Bezos

（Jeff Bezos Twitter 截圖）

聲明發出後，引起媒體關注的，不外乎是財產分配議題，有報導開始推測MacKenzie Be會「分到」多少財產，離婚分到的財產是否能讓MacKenzie Be躍進女富豪排行，種種對於事後利益分配的關注，彷彿這場婚姻到最後，僅是剝奪與被剝奪的遊戲，Jeff Bezos損失好大，MacKenzie Be真是押對寶。

聲明發出後，引起媒體關注的，不外乎是財產分配議題（Google news 截圖）

然而，沒有人在意共同聲明裡，兩人自始至終都以平等的姿態去看待這場婚姻，沒有誰失去、沒有誰掠奪，如果重來，他們還會選擇相愛。

無論是身為父母、朋友、夥伴，或者是獨立個體，標籤再怎麼改變，我們還是一家人，我們還是彼此珍貴的朋友。

離婚是人生階段的改變，象徵彼此邁向新的關係，他們相愛過，卻也在婚姻裡找到彼此最舒服的關係，並且重新定義：可以是朋友、是家人、是彼此的夥伴。(gettyimages)

在Jeff Bezos與MacKenzie Bezos的共同聲明裡，也印證著關係中多樣而美好的樣貌：離婚不是件悲傷的事，更不代表離婚會消減雙方的價值。

離婚是人生階段的改變，象徵彼此邁向新的關係，他們相愛過，卻也在婚姻裡找到彼此最舒服的關係，並且重新定義：可以是朋友、是家人、是彼此的夥伴。

被忽略的女性故事——MacKenzie Bezos

新聞媒體在聲明發出後，以「誰是MacKenzie Bezos？她即將成為世界女富豪。」這樣的標題提及MacKenzie Bezos。

（Google news 截圖）

一句「成為女富豪」概括MacKenzie Bezos的故事，她的人格、生平、婚姻⋯⋯一切作為被抹掉，似乎影射這場婚姻的「目的性」，離婚也更像一種「手段」，卻沒有人在乎她背後的故事——事實上，MacKenzie Bezos致力於遏止社群霸凌、為這個社會奮鬥。

按下圖看看MacKenzie Bezos的生平▼▼▼

+ 4 + 3 + 2

一個人可以有許多身份，MacKenzie Bezos固然是Jeff Bezos的妻子，而她同時也還是女兒、是母親、是作家、是關注社會議題的人。在成為另一個人的伴侶之前，她首先是個人，有理想，有抱負，有自己的遠方。

他們向我們證明了，離婚不是人生悲劇，只是生命轉變為另一種形式。生命裡可以擁有不同形式的親密關係，離婚後可以是朋友、是家人、是一輩子的好夥伴。

我們期待，未來在看待這樣的新聞時，能夠有更多元的討論，可以是關於關係流動的美好，可以是關於他們生命故事的美好。

生命裡可以擁有不同形式的親密關係，離婚後可以是朋友、是家人、是一輩子的好夥伴。(gettyimages)

【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：我和亞馬遜創辦人離婚，你們說我中樂透，但我不認為】