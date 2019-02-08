【情人節】393米高空欣賞光影匯演　幸福宣言投射眼前

幸福宣言化身動畫圖案投射眼前

2月14日這個重要日子，想有新意有驚喜又想甜甜蜜蜜，SKY 100可以一次過滿足你以上願望。剛於去年12月開始的「愛在天際」光影匯演，現在每晚都會上映。由6時30分開始，每隔半小時，就會看到以香港作主題的特色光影圖案，出現在夜空中。由即日起，你還可以親自挑選動畫圖案，當中包括「I Love You」、「Will You Marry Me」等，並且附上自己和另一半的名字，在光影匯演播放之際，投射在巨型玻璃屏幕上，為她 / 他製造驚喜，記得上SKY 100網站預先訂購專屬套票，當日就可以在指定時間，與另一半製造難忘回憶。

看360度夜景嚐美食

美景當前，當然亦要有美食在旁，才為之完滿。由Café 100 by The Ritz- Carlton主理的「粉紅蜜語」套餐，當中包括Ruinart 香檳一瓶（375毫升)、士多啤梨、綿花糖和紫薯薯片，一遍粉紅色的造型，可以說是為女朋友而設，打卡放閃一流。另外亦有由總共4道菜的情人節晚餐可以預訂，前菜有吞拿魚沙律及牛肝菌忌廉湯，主菜則可二選一，有慢煮牛臉頰和香煎比目魚，還有茹素的選擇。最後以別緻的心型紅桑子蛋糕作結，讓你和摯愛，伴着360度維港夜景，過一個滿足而愉快的晚上。

有靚夜景，當然都要有美食才為之完滿。

天際100「愛在天際 幸福宣言」套票詳情 ：

日期： 由即日起於天際100官方網站公開發售

時間：「愛在天際」光影匯演時間

星期日至四：每晚6時30分至9時

星期五至六：每晚6時30分至10時

「愛在天際 幸福宣言」可選擇時段：

時段1 - 晚上7時5分至7時10分

時段2 - 晚上7時15分至7時20分

時段3 - 晚上7時35分至7時40分

時段4 - 晚上7時45分至7時50分

時段5 - 晚上8時35分至8時40分

售價：$998

「粉紅蜜語」套餐詳情 ：

售價：$498

*須於到訪日期最少2天前預訂

「情人節2人晚餐」

日期：只限於2019年2月14日晚上供應

售價：$1,686

*套票於即日起至2月12日期間發售，售完即止。

訂購詳情：http://bit.ly/2TkO7VR