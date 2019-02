第91屆奧斯卡頒獎禮圓滿結束,除了一眾打扮亮麗的明星,最令人注目的當然是貫穿全場的頒獎禮主持。特別的是今屆的奧斯卡沒有主持,由各頒獎嘉賓串場,原因竟與歧視有關。

曾發表歧視同性戀言論的主持下台 改由各重量級明星暖場

Kevin Hart原定擔奧斯卡主持,卻因多年前歧視同性戀言論被下台,造成今屆成為了沒有主持人的奧斯卡。(Getty Images)

當公佈了今屆奧斯卡主持將由Kevin Hart擔任後,網民隨即翻出並抨擊其多年前在Twitter發表的反同性戀言論,鬧得滿城風雨。兩日後他自動提出請辭,最後大會決定不設置主持人,這是繼1989年後,第二度沒有主持人的奧斯卡頒獎禮。

大部分明星都曾表示奧斯卡主持人是件吃力不討好的工作,不但背負重大壓力,更隨時被網民挖出黑歷史,更會在頒獎禮後飽受批評。加上奧斯卡收視每況愈下,頒獎禮前傳出大會為縮短節目時間而拯救收視,打算將四個技術類的獎項改到廣告時間頒發,隨即引起電影業界不滿,導致沒有人想接手主持人這燙手山芋。

沒有主持人,唯有邀請重量級頒獎嘉賓撐場:

+ 4 + 3 + 2

第一次沒主持人的奧斯卡以音樂劇尷尬開場 今屆則邀請Queen任開場嘉賓

早於30年前的第61屆奧斯卡頒奬禮都曾經沒有主持(The 11 minutes that ruined Hollywood producer Allan Carr's career forever截圖)

要數第一次沒有主持人的奧斯卡頒獎便是三十年前第61屆的頒獎禮,取代開場演講的是一套關於穿越時空的即興音樂劇,由演員Rob Lowe與Eileen Bowman飾演王子與白雪公主。然而劇本古怪令人無言,令當屆奧斯卡製作人Allen Carr受盡批評,那場長達十一分鐘的演出被外界稱為「永遠毀掉Allen Carr職業生涯的十一分鐘」,表演的荒誕程度可想言之。

沒有主持人,由殿堂級樂隊Queen與Adam Lambert演出掀起今屆奧斯卡序幕。(Getty Images)

同樣沒有主持人,今屆奧斯卡則由殿堂級樂隊Queen與Adam Lambert代替樂隊已故主音Freddie Mercury演出,帶來兩首經典《We Will Rock You》與《We Are the Champions》掀起序幕。現場氣氛熱鬧,從直播中可感受到台下均十分享受。

數歷屆女主持:Ellen Degeneres外賣Pizza 世紀Selfie照癱瘓Twitter

造成了Twitter癱瘓的世紀Selfie(Getty Images)

美國名嘴Ellen Degeneres於2007年與2014年兩度擔任奧斯卡主持人,沒有華麗的開場、載歌載舞的演出,憑著精警幽默的對白,盡情發揮她的創意與急才。頒獎禮長達三小時,難免會有肚餓時候,Ellen為大家準備了Pizza,Brad Pitt更化身成「侍應」,與外賣員一起分發食物和餐具,場面搞笑。

其後,Ellen表示要作出一個超越Meryl Streep曾獲奧斯卡18次提名的創舉,就是拍下一張史上最多Retweet的照片,她號召身邊的大明星世紀自拍,在四分鐘內這張自拍照就被轉發了八十八萬次,更造成了Twitter的癱瘓。雖然Ellen在派對玩得開心,但卻表示發誓不會再擔任奧斯卡主持人。

Anne Hathaway曾被批評為「最爛主持人」:很理解大會為什麼找不到後備主持人

Anne Hathaway與James Franco於2011年擔任第83屆奧斯卡主持人,是歷年最年輕的主持拍檔。頒獎禮後外界批評的聲音一面倒,主要是認為二人資歷太淺,未能架馭大場面,該屆的頒獎禮也創下歷年最低的收視率。在近期接受訪問時,她表示「奧斯卡是個莊重嚴肅的場合,但這樣正經的氣氛並不合乎觀眾的期望。當年自己是非常努力想要做好主持的工作,但外界卻抨擊著我的太努力,當你出盡所有希望達至完美,轉眼間卻變成了他人冷嘲熱諷的對象,還會有誰想接下這份工作?」

在今屆奧斯卡頒獎禮開始前,Anne於社交平台發表了:「No matter what happens with today’s show, just remember, it’s already been worse. Happy Oscars!(無論今天典禮上發生什麼事,記住一件事,最糟糕的已經過了。奧斯卡快樂!)」雖然當年的事成為了Anne的黑歷史,但她仍然以正面的態度去面對。