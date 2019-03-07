【西洋書法】放鬆減壓新潮流　當放空冥想呼吸法遇上西洋書法

西洋書法由外國興起後，傳到香港，也令不少香港女生跌入「寫字坑」。而當「呼吸冥想」遇上「西洋書法」，又會有什麼化學作用？當女孩子的身心健康又有什麼幫助？

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最近參與了一個西洋書法的工作坊，結合「呼吸冥想」和優雅的「西洋書法」。一呼一吸、一筆一劃，讓我們放空冥想，從而放鬆身心壓力，從西洋書法當中學會調整呼吸的節奏。放空冥想（Space-Out Meditation）是國際發呆比賽冠軍陳棨豪先生獨創的冥想方法，將放空原理糅入冥想當中，在日常生活當中，也能有較容易的方法讓我們放鬆和減壓。

國際發呆比賽冠軍陳棨豪先生。（資料圖片）

透過這個工作坊，能夠讓我們反思，人生裏頭，除了忙碌的生活，還有什麼呢？工作坊由註冊催眠師陳棨豪先生帶領放空冥想。不知不覺間，放空冥想的時間過得很快，實際時間比我想像的多了一倍。通常投入做自己喜愛事情時，時間總過得特別快。但當時間花在沒有興趣的事情上，總覺得很難熬。身體其實是渴望休息的，只是人總喜歡與身體抗衡，用健康作犧牲。或許為勢所迫，迫不得已要透支自己。身體的重要，往往會被忽略，病透了也為工作繼續拼了命。其實，放空是我們與生俱來的休息技能。只要你願意的話，隨時隨地都可以讓身心稍微作息。陳棨豪先生的放空冥想，的確很值得大家學習。

把自己的生活安排得密密麻麻只會得不償失。（gettyimage/視覺中國）

放空冥想期間，雙手放鬆了，呼吸減慢了。聽到自己的心跳，由急速慢慢轉為緩慢，感受到血液的流動，進入了一個讓自己平靜的狀態，屬於自己心靈的寧靜空間。我的雙手感到前所未有地放鬆，想起平常我是如此不善待雙手。總要拿着手機，總要讓雙手忙個不停。稍停下來，便覺得很浪費時間，密密麻麻的工作，身體也只是在支撐着。其實我們每一個人都需要這樣的空閒，適時整理一下紊亂的思緒，讓緊繃的身體也可得到放鬆。

每個人都需要有時間去放鬆自己。（gettyimage/視覺中國）

除了放空冥想，在繁忙的生活中找些興趣也是必須的。西洋書法，是一種很會讓人心靈放鬆的興趣，練習書法時感受筆尖的每筆每劃，調整呼吸和提升專注力，一輕一重，一呼一吸，從書法中提醒放慢呼吸的節奏，相信持之以恆，寫得一手好的西洋書法之餘，也能懂得如何調適身心的壓力。

撰文：Fiona Cinderella

一名熱愛文字的80後，喜歡研究哲學，興趣是寫作、繪畫、攝影和彈鋼琴。希望寫出感動人心的文字，以心寫心，以生命影響生命。那怕力量是多麼的微弱，用文字照亮他人的路，是我熱愛寫作的理由。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「當「呼吸冥想」遇上「西洋書法」— 放空是人與生俱來的休息技能，只是你願不願意讓身心停一停稍微作息​」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）