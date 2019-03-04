【奧斯卡2019】Lady Gaga獲獎背後經歷辛酸　成堅強獨立女性模範

「成功的人總是孤獨的。」 歌手Lady Gaga年少時有着不愉快的回憶，長大後也是星途坎坷。

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撰文：煩糕

近日，她憑藉電影《星夢情深》（A Star Is Born）中歌曲《Shallow》贏得第91屆奧斯卡金獎像「最佳原創歌曲獎」，今天取得如此成功，可謂苦盡甘來。

Lady Gaga再次用獎項證明自己的才華。（vcg）

今年，是Lady Gaga事業大豐收的一年，她不僅集齊了金球獎、格林美、奧斯卡於一身，還被提名奧斯卡最佳女主角。這是對Lady Gaga的才華和多年的努力及最大肯定。但聚光燈的背後，充滿辛酸，也注定Lady Gaga成長路上的孤獨。

獲得奧斯卡金獎像的「最佳原創歌曲獎」，是對歌手的一大肯定。（vcg）

Lady Gaga很有音樂天賦，4歲的時候便開始學習彈奏鋼琴。她能夠用耳朵去創作音樂，對音樂的掌握是異常之快。她也曾說：「我可能不是天生的舞者，但我是天生的音樂家。」

Lady Gaga自幼已散發着與眾不同的氣質。（網上圖片）

她自小便散發着一種與人不同的氣質。從照片中便能看見，她與其他小女孩不一樣。相比起可愛美麗的粉紅公主裝，Lady Gaga更偏好誇張暗黑的獨特風格。但也因為這獨特的氣質，使她無法融入同學，甚至成為同學們眼中的異類，被人嘲笑、排擠和欺凌。高中時，她曾被幾個男生當垃圾般丟入垃圾桶，身邊同學嘲諷的笑容和無情的眼神，她歷歷在目。但即使再狼狽，她也強忍淚水，不讓人看見。這種沒有任何原由的欺凌戲碼，每日都在Lady Gaga的學生生活中上演。

雖然她的中學生涯一團糟，但期間並沒因此而放棄學習、放棄自己。（網上圖片）

即使Lady Gaga的中學生涯再怎麼不開心，她仍不斷努力學習，甘憑藉自己出色的天賦及優異的成績，被紐約大學所錄取。本以為擺脫可怕的中學去到新環境能夠改變一切，但可惜，「不夠漂亮、苗條」成為了她再次被嘲笑和欺凌的原因。由於Lady Gaga的才華太出眾，得到了老師的讚賞及青睞，因此擔當許多表演的主角。身邊的同學自然會不服氣，他們嫉妒及憎恨Lady Gaga，甚至建立一個網頁專門謾罵她。在大學生涯中，Lady Gaga如其他人一樣陷入愛河，本以為遇上一個能夠賞識自己，能與自己共同進退的另一半，可惜，就在Lady Gaga坦然地告訴對方說：「我想拿格林美，我要成為流行音樂的巨星。」，對方竟然對Lady Gaga說她永遠不會成功，永遠不會被提名格林美獎，不會有一首熱門歌曲，他甚至希望她會是失敗。

謾罵、嘲笑、甚至被看低，Lady Gaga可謂在嫉妒及憎恨生存，但她依然明艷照人。（vcg）

在紐約大學讀了一年後，Lady Gaga為了去更大的舞台學習而選擇了退學。她離開了家獨立生活着，與幾個同路人四處表演，希望遇到伯樂，但一直不成功。她除了賣唱，還去酒吧做侍應賺取生活費，每天都過得無比地艱辛。就在19歲時，Lady Gaga千辛萬苦終於等到機會能夠出唱片，卻遭遇熟人性侵，這在她心裏留下了深深的陰影。孤獨無依的小女孩無法向任何人求助，因為沒有人能夠幫助她。她曾表示：「我不知道該如何看待此事，我不知道該如何接受它，我不知道要怎樣不責備我自己，我認為那是我的錯，這件事真正改變了我的人生，它徹底改變了我，它改變了我的身體，它改變了我的想法。」Lady Gaga在接受了許多心理、身體及情緒治療後，才逐漸走出陰霾。

成功背後的Lady Gaga盡是傷痕。（《Poker Face》MV截圖）

自此性侵事件後，Lady Gaga立下決心要展現一個強勢的形象，不能讓人覺得她軟弱好欺。她開始帶各種顏色怪異的假髮，穿着大膽、有趣的服裝，畫上極度浮誇的妝容。漸漸地，有人開始留意她，開始聽她的歌曲。她以一首經典作《Poker Face》成為2009年最暢銷的單曲，並拿下當年的格林美獎，而且全球排名第一銷量超過1400萬張。這首歌甚至被稱為21世紀最具標誌性的歌曲之一。此後，她成名了，同時亦成為格萊美獎的常客，她的歌在全世界有數以千萬計人在聽。那些曾經被人嘲笑的野心與夢想，成為了今日被她牢牢握在手上的獎杯。

Lady gaga 終於在2018年親自證實與她的經紀人Christian Carino訂婚。（vcg）

她非常享受舞台，開了一場又一場的演唱會，在舞台上盡情地展現自我，並大力捐錢為少數群發聲，幫助有需要的人。她的事業在高速公路上一路奔馳之際，上天開了個玩笑，她被確診出遺傳性紅斑狼瘡血液測試呈陽性，這種病沒有仍沒有治愈方法。交往多年的男友也離她而去。Lady Gaga總在幸福門口徘徊，卻總是差一步。專輯賣到3000萬張時，男友盧克離開了她；當她終於得到拍電影的機會，相戀5年的泰勒跟她分手了。「我只是想變成一個搖滾明星老太太，我想懷孕，想變老去……」這些平凡的夢想，她說得戰戰兢兢。

經過非一般的歷練，才造就了今日的音樂巨星。（vcg）

看似光鮮亮麗的歌手，但她只是區區一個女人，卻經歷了那麼多。她是如此的堅強，毫不在意別人眼光，靠自己努力一步一步地去實現自己的夢想，並努力地鼓勵着那些因為打擊、失敗而自卑的人。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「最勇敢的女人 Lady Gaga一生經歷欺凌、性侵、絕症」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）