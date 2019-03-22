叛逆梅根將於下月產子　王室規矩多有苦自己知　「甜品」都是禁語

英國王室的繁文縟節，多得讓人不能鬆懈，艾塞克斯公爵夫人梅根便多次被拍到犯規，而且幾乎都是不同的錯。

梅根去年與哈里王子結婚，並將於下月誕下新的王室成員。(Getty Images)

梅根去年與哈里王子結婚，並將於下月誕下新的王室成員。所謂入鄉隨俗，成為傳媒焦點的她，雖然每次出席活動，都會循規蹈矩，但或因成為王室成員的時間不久，以致一時未能適應，犯下不少錯失，如訂婚時沒穿絲襪、戴斜肩袋或穿黑色衣服等。

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婚姻不到一年的梅根，多次被傳媒指到犯規，點圖即看經典「錯誤示範」＝＝＞

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不過，這也可能是規矩太多，讓人難以記下所有要項，早前有報道便指出，原來王室也有「禁語」，當中簡單如「香水」（perfume）亦不能說？

王室禁語一：哪裡是廁所？

每次到餐廳食飯後，都會想到洗手間一趟，順便補補妝，不過王室成員認為，「廁所」（toilet）並不是最有禮貌的詞語，因此應該問人「哪裡有衛生間（loo）？」

王室禁語二：整日躺在沙發床上的人（couch potato）

王室成員日常不會提及「沙發床」（couch），因凱特和梅根現時所住的肯辛頓宮，並沒任何沙發床，只有長沙發（sofa），因此大家都會以「長沙發」的詞語，來代替「沙發床」。

王室規定不能用「上流社會」形容他人。(Getty Images) 王室禁語三：她看來像上流社會 雖然聽起來似是稱讚，但對於高雅的人而言，是不會用「上流社會」（posh），來形容他人，否則只會引起對方誤會，以為你在諷刺他，故此，凱特都會以「精明」（smart）代替。 王室禁語四：你說甚麼？（Pardon） 當別人說話太小聲，你想他再說一次，通常都會說「Pardon?」不過根據社會人類學者Kate Fox指，這是句大部分上流社會都討厭的說話，因此他們在說話開頭，都會加上一句「不好意思」（sorry），抑是「對不起，怎麼了？」（Sorry, what?）

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王室禁語五：香水

女生都喜歡使用香水，但若問對方的香水品牌，王室成員均不會說香水（perfume），而是使用香氣（scent）這個詞語，聽起來也較為脫俗和優雅。

王室成員會用「晚飯」代替「下午茶」。(Getty Images) 王室禁語六：下午茶時間 午餐過後，再過一會便是下午茶時間，不過王室成員甚少稱之為茶點（tea），而晚餐（dinner）則是指大型的宴會場合，因此使用「晚飯」（supper）的話，會較為合適。 王室禁語七：甜品 王室成員從不食「甜品」（dessert），凱特亦曾在訪問裡，表示不能說「糖果」（sweet）和「飯後甜品」（afters）。不過，當他們想吃烤蘋果奶酥時，唯一能說的詞語便是「布丁」（pudding），有些人更會將其寫成「布」（pud）來表達。

（參考資料：the Sun）

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