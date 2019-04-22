【我的五步男朋友】註定冇結果的愛情　你還會開始嗎？　

一開頭本來很難投入。畢竟對上次長期住院的時光已很零碎。故事主要圍繞三個患了囊腫性纖維化（C.F.）的青少年。阿寶是Stella最好的朋友，他們從小在病房認識，對於這友誼的開始，因為非關主線，電影無交代。話雖如此，他們的關係卻重要到失去這條線就去不到高潮。

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好朋友當然會吵架。Stella和阿韋怎樣聊起天來阿寶沒在意，大家都時間無多，一個女孩會留意到一個男孩或者一個男孩會故意跟着一個女孩都不需多作解釋，緊張的是阿寶清楚Stella每個動作背後的心意。

人海中漂流，情不自禁自是常見，何況他們正處十八的青春叛逆時，但如果生命只許你愛或被愛一次，而途中必定帶來傷害且那結果沒有其他變數，每個未來都是沒結果，你還要愛或被愛嗎？

劇情中，Stella與阿韋在同一間病院接受治療，兩人一開始互看不順眼，後來相識並相戀。（《我的五步男朋友》劇照）

這是他們之間的矛盾，也是戲內一個吸引的衝突。Stella說破阿寶的戀愛不算戀愛，阿寶不忍Stella將要面臨的致命危機。戲內他們轉眼和好，在Stella決心要偷一尺的距離去跟阿韋談情時，阿寶心底也受到激勵。

只是，劇情剛好到了為爆出高潮而角色間必須先走過的低谷。阿寶在最後晚餐中那番形容Stella姐姐一生的話，何嘗不是他想為自己寫下的總結。Stella崩潰了，強迫要事事按程序有條有理一絲不紊的她不理上帝，不顧身世地出走了，這懸崖一走就勒不住。

Stella與阿韋的愛情道路坎坷，過程因要控制病情無法與人太靠近，於是產生相隔五尺的距離，他們最大的難題是如何克服病魔並突破距離。（《我的五步男朋友》劇照）

後面不劇透了，電影是同名小說改編（Five Feet Apart），這名字中港台都譯得俗，毫無美感。女主角拍過《思裂》，今年24，25歲，就是她在片中的表現才令我慢慢入戲，加上編劇撰寫的那優美如歌詞的對白，一旦入迷就難以抽離。

我沒有誇張，愛要有膽要冒險，是現代男女故事的常數，但患上（C.F.）的病人，他們的冒險已超越我們所停留的程度，看着他們愈走愈近就愈為他們痛心，這種難受阿寶定有同感。

它絕對是勵志片，如果他們匆匆的一生亦愛得起愛得到，你何必想太多？

內容提供：謝信

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「誰說你的人生不用自己爭取生活和愛的權益」​】

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