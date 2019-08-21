「腦力」有限朋友只應維持150個？與最好朋友結婚　更有利維繫？

所謂，道不同不相為謀。在社交媒體上，翻起「割席」潮，黑與白之間，容不下灰色地帶；可另一邊也有人大聲吶喊：「核爆都唔割」，以明心志。 朋友這回事，混和在動盪的世局中，才知道原來從前我們這樣「濫」，甚麼都稱之為朋友。

（《Love, Simon》劇照）

要快樂，只要＿個朋友

即使不是推心置腹，朋友間的話題大多都是胡混拉扯過去，面對不喜歡的事，大多都抱着說多無謂的心態，一笑置之便算。可近來多事，心胸狹窄不少，有些朋友的言論，總覺說多了也是無謂。

幸好，英國人類學家Robin Dunbar教授其實早在90年代就指出，其實人類大腦「腦力」有限，最多只能發展約150段有意義的關係。當中還分層次，最親密的只有一至兩人－你會時時與這些人聯絡、說些私密的話題、情感上互相依賴；第二層最多可以容納四人，每週都會花時間聯絡；以下的層級包括更隨意一些的朋友，你在他們身上投入的時間更少，你們之間的關係往往也沒那麼深，也更脆弱。

雖然，大腦最多能處理150段關係，但時間有限，過多的社交活動不過浪費時間。要快樂，其實只需要一個最好的朋友、或是3到5個好朋友。因此，要是「割席」或一句「核爆都唔割」能助你洩心頭之憤，那便即管做吧，因為他們應該從來都是你的真正朋友，割與不割，根本無傷大雅。

（《Love, Simon》劇照）

視伴侶為「最好朋友」只前度太差勁？

說到朋友，又時時聽到不少人說，與伴侶的最理想狀態就是－既是伴侶，又是最好朋友。筆者友人聽了，大感困惑，罵：「『好朋友』這等曖昧用字，不是用來『收兵』的嗎？」可見男女看法大不同。

根據紐約時報的報導，溫哥華學校教授以及《世界開心報告》的編輯John Helliwell就指出，已婚的人普遍來說比較快樂，而那些稱伴侶為「好朋友」的人對生命更滿足與快樂。但他解釋道，其實婚姻大多會令人增加滿足感，而把伴侶視為「好朋友」只是錦上添花，而非婚姻必須。



哥倫比亞大學的神經學專家Amir Levine則有另一個有趣的看法，他認為「安全感」在一段關係中非常重要。而正正是這份安全感，會令人把伴侶形容為「朋友」。他甚至認為，「朋友」二字其實不精準。首先，情侶間有性愛；第二，就是「友情」不足以形容二人的愛情。因為，他解說當人把伴侶稱之為朋友的時候，想說的不過是「我在一段非常穩定的關係中。」這「好朋友」其實是包括了不變、願意花時間相處與可靠等等。但他反問，「伴侶」二字不是本來就包含了這些特質嗎？為何又要以「朋友」來形容？

他推斷，只因不是每個伴侶都能做到這些，而這樣說，不過表示不會把這些優點當作理所當然。但要更精準的話，他建議應該說成「穩定的伴侶」。筆者覺得他甚有道理，大膽假設，堅稱或堅持追求伴侶是最好朋友的你，會否只因是前度太差勁？

當然，如果你遇到的伴侶既是你的好朋友，也是靈魂伴侶，即使不是萬中無一，也絕對可遇不可求。

*如何跟伴侶變成無所不談的「好朋友」？＝＝＞

資料來源：New York Times, Lifehacker