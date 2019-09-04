IKEA宜家2020年新目錄　獨角獸色登場　注目新品、收納好物推介！

IKEA宜家是一個很神奇的地方。 閒來無事愛逛、一個人愛逛、拍拖時愛逛、跟閏密一起也會逛。跟另一半來到，更會有一種莫名的幸福感，幻想跟他有一個家。假日沒有節目，去逛逛就可以很好地消磨時間了。

IKEA宜家2020年新目錄登場！(IKEA香港官網)

距離下年還剩下幾個月，IKEA宜家家居也發佈了2020年新目錄。來年的新品也是濃縮了我們的日常所需，許多都主打繽紛色彩，加上簡約的北歐設計感，著實很容易就令人心動。當中不乏很多女生都喜愛的紫色及粉紅色商品，也有全新款式及尺寸實用的收納盒，用來收拾換季衣物最適合不過。

以下率先給大家整理了2020年值得注目的新貨，也有編輯自私心推介的家居好物，不妨作為入手的參考吧！

睡房篇

色彩夢幻的PIPSTÄKRA獨角獸彩色被套的以環保純棉質料製造，而且可雙面使用，另一面是清新的藍綠色，隨時可轉換風格。（雙人被套枕袋套裝 $ 249.9）(IKEA香港官網)

IKEA今年的睡房寢具充滿了繽紛的色彩，很多設計都用上了紫色及粉紅色作為主調，有點少女味卻同時兼具設計感，相信又會令很多女生大放「心心眼」。其中更加有獨角獸彩色被套，顏色充滿夢幻氣息，完全打造出女生Dream Room的模樣。

睡房寢具新品推介及價格：

+ 8 + 7 + 6

收納篇

IKEA的收納儲物盒向來都是熱賣的皇牌產品，今年的新品同樣值得注目！(IKEA香港官網)

香港的家居空間小，儲物都成了大學問。IKEA的收納儲物盒向來都是熱賣的皇牌產品，由各種尺寸、大小和質料都有，貼心地滿足了不同的儲物需求。

JONAXEL儲物架連網籃設計慳位實用，可靈活放置在不同的家居空間。($ 290) (IKEA香港官網)

今年除了有顏色更colorful的儲物箱，新推出的JONAXEL儲物架連網籃更是值得留意！儲物架可安裝上活輪變身成活動式的儲物架，隨你喜歡放在睡房、廚房或是潮濕的浴室同樣適用，體積慳位卻儲物力高，用來放置衣物或是化妝品等小物也是絕對地實用。

收納好物推介及價格：

+ 5 + 4 + 3

編輯私心推介

SAXBORGA儲物盒連鏡面的容量，正好可以用來放置常用的化妝及護膚品。($ 149.9) (IKEA香港官網)

作為女生的我們都知道，化妝品真是可以很多，但常用的可能來來去去也只是「果幾枝」。SAXBORGA儲物盒連鏡面的容量，正好可以用來裝常用的化妝及護膚品。它雖然不是今年的新品，但因為又美又實用，也很想推薦給大家，絕對不要走漏眼啊！

化妝儲物盒以橢圓形設計，一共四層設計，外觀簡約好看。($ 149.9) (IKEA香港官網)

這個化妝儲物盒以橢圓形設計，一共四層設計，外觀簡約好看，不同深淺的分層可放置各式各樣的瓶瓶罐罐、飾物和化妝品等，更附設化妝時必需的鏡子，完全就是從女生的角度而設，設計十分貼心，平日混亂的化妝枱有了它就瞬間整齊得多了！

化妝儲物盒推介：

美食篇

早餐精選: 火腿2件、炒蛋、薯餅、比高包、焗豆、咖啡/茶 (免費添飲) $26 (IKEA香港官網)

IKEA不僅是個賣傢俱用品的地方，還是個吃貨覓食的天堂。相信有很多人，也是為著美味的肉丸，以及只需十蚊的汽水配熱狗餐來到宜家。

除了經典美食，宜家餐廳近期更有新口味的早餐菜單推出。早餐精選以煙肉、炸魚柳、火腿、炒蛋、薯餅、比高包及焗豆等食物組合，每款也不過是「廿幾蚊」。All Day Breakfast的配料和質素，卻只是快餐的價錢，而且咖啡或茶更加是免費添飲，真心好抵食！

竹炭加上荔枝的組合十分少見，加上特別的黑色雪糕外型，打卡一流！ 竹炭荔枝新地筒（$4.5）(IKEA香港官網)

此外，美食站更推出了香口惹味的粒粒千層麵，以及口味獨特、而又打卡影相一流的竹炭荔枝新地筒。用平價美食來充電和填飽肚子，也是每次逛宜家時最令人滿足的句號。

餐廳新菜單推介及價格：