全球暖化問題日益嚴重,一名16歲瑞典學生Greta Thunberg發起一連兩個周五(20/9、27/9)在世界各地舉行的「全球氣候罷工」(The Global Climate Strike )行動,務求以群眾壓力向世界領袖施壓,要求減少碳排放量以及作出緊急措施應對,部份世界各地的公司均有於9月20日關閉店舖,鼓勵員工上街抗議。

16歲瑞典學生Greta Thunberg於去年8月開始罷課,抗議政治領袖沒有就氣候問題作出任何補救行動。(gretathunberg@Instagram)

為向政府施壓,發動罷課行動

Greta Thunberg於2018年8月開始罷課,雖然少少年紀但她卻有着無比的堅持,持續至今每個星期五都會到瑞典斯德哥爾摩市中心議會外靜坐進行氣候抗議活動(Fridays for Future),然而她曾於去年接受英國《衛報》訪問時表示自己罷課的原因是沿於道德責任,希望各政治領袖對待氣候問題如同其他危機一樣:「如果政治家們都不關注已經來臨的事實,那麼我們還在學校內學習什麼?我為什麼還要學習?」罷課活動得到眾多關注,全球亦有學生們紛紛加入她的罷課活動(Fridays for Future)。

Greta Thunberg:「如果沒有未來,那我為何還要上學?」 (Sky News報導截圖)

Greta Thunberg亦曾被美國《時代雜誌》選為25位最具影響力青年之一,去年的聯合國氣候峰會Greta Thunberg亦曾被邀請出席發表講話,看似弱小的她卻在台上一語中的向在場人士提出發問:「為何你說你愛你的孩子勝過一切,卻要在他們眼前偷走屬於他們的未來?」

於聯合國氣候峰會上含淚指責各世界領袖

今年,Greta Thunberg被提名角逐諾貝爾和平獎,亦獲邀出席9月23日的聯合國氣候峰會。Greta Thunberg於會上發表講話譴責世界領導人期間表現激動,根據英國《衛報》的另一報導,她於會上批評各國政府:「你們空洞的言詞偷走了我的夢想和童年。」「你們曾承諾保護我們的權利但做不到。」亦多次指出各領導人只顧談及經濟發展,用上「How Dare You(你們怎敢這樣?)」來指責他們為何要讓年輕人放棄學習機會,紛紛走上街頭抗議。

因氣候問題發動罷工,企業關店讓員工走出來

近日,Greta Thunberg則發起另一活動「全球氣候罷工」(The Global Climate Strike ),呼籲大人們加入,於20/9、27/9連續兩個星期五走出來參與行動,要求世界領袖負上應有的環保責任。根據美國《都市日報》報導,9月20日當日全球共有163個國家城市約400萬人響應罷工活動,對於這參與人數與抗議活動,Greta Thunberg亦在Twitter寫道:「如果你屬於受到我們威脅的少數人,那我們要告訴你一個非常壞的消息:『不論你喜不喜歡,變革都已經開始了。』」

而剛過去的9月20日,有不少公司選擇力挺到底,決定關閉店舖、總部,讓員工都能走在街頭參與罷工行動。

【時尚界】Vivienne Westwood

西太后認為品牌需於關鍵時刻讓員工有機會發聲。(GettyImages)

西太后Vivienne Westwood一向都主張「Buy Less, Choose Well, Make It Last」的理念,近年來宣揚環保意識的意圖愈來愈明顯,更曾把氣候變化等社會議題搬到2019秋冬系列時裝騷上,實行抗議之餘希望能引起觀眾反思。而是次Vivienne Westwood亦鼎力支持「全球氣候罷工」行動,據媒體FashionNetwork報導,Vivienne Westwood發起新聞稿指品牌絕對需要於關鍵時刻讓員工有機會發聲,故在9月20日當天「自行罷工」,關閉品牌位於意大利、法國、美國的旗艦店,更包括倫敦總部辦公室,僅只有中國和日本的商店照常營業。

【美妝界】Lush

Lush分別於9月20日與27日關閉指定商店,鼓勵員工參與氣候罷工。(品牌圖片)

Lush於是次「全球氣候罷工」行動中選擇在9月20日關閉品牌於美國的商店;而9月27日則關閉加拿大的商店,同時關閉其總部、製造廠、電子商務,鼓勵員工上街抗議。Lush北美區行政總裁Mark Wolverton表示:「我們都共享這個星球,因此需要團結起來,向政治人士表示『一切照舊不再是一個辦法』」

Lush最近於銅鑼灣開設亞洲區首間裸裝概念店,在10月4日至24日期間實行CarrytheCup「走杯」咖啡站,只需自攜環保杯,即可換領一杯由細味公平調製的純素咖啡或茶。(lush@Instagram)

Lush亦是在這場活動中甚少決定一連兩個周五暫停營業的公司,除此以外,品牌一向奉行可持續發展理念,推出天然甚至純素的產品,更一直致力推行無塑包裝產品。而最近亦於銅鑼灣開設亞洲區首間裸裝概念店,提供各式各樣的無包裝產品。即使無包裝產品於香港仍未到非常普及的階段,但這也是品牌逐步將其理念帶到世界各地的重要一步。

【戶外品牌】Patagonia

以環保永續概念作為品牌核心的美國戶外品牌Patagonia亦有參與9月20日這場氣候罷工行動,其品牌行政總裁Rose Marcario於LinkedIn寫道:「氣候危機顯然對我們的健康、金錢、員工及其家人構成威脅;幾十年來,許多公司一心一意地追求利潤而犧牲了所有人,包括他們的員工、社區以及所有人共享的空氣,土地和水;我們所有人都必須向當選的領導人明確表示政府沒有空間拒絕,而他們的所作所為亦正在殺害我們。」不只說明人們正應對氣候變化的不理想,Patagonia亦於9月20日當天關閉了實體零售商店24小時,鼓勵員工上街表達關注全球暖化訴求,更指年輕人不退縮,品牌亦不應退縮。

【清潔用品公司】Seventh Generation

美國清潔用品公司Seventh Generation早於9月20日的一星期前對外宣揚更多「全球氣候罷工」的資訊。(seventhgeneration@Instagram)

美國一間清潔用品公司Seventh Generation可謂出心出力,在9月20日前的一星期已決定於9月20日關閉位於伯靈頓的辦事處。不僅如此,更把官方網站首頁、Instagram、Facebook暫停運作,設置成一片「綠海」,「綠海」上列出「無法照常營業」的字句以及#climatestrike的標籤,同時亦拍攝了一輯新廣告,表示因氣候危機問題而無法營業,希望對外宣揚更多「全球氣候罷工」的資訊及引發更多人對氣候問題的關注。公司行政總裁Joey Bergstein更指出:「如果要確保我們的後代有一個適宜居住的環境,那麼現在就該採取行動應對氣候變化。」

無可否應,即使僅將店舖暫停營業一天,也會流失一定的生意額,但面對全球氣候變化的同時,各企業又是否應帶頭為地球、為下一代增添一份責任與付出?然而,公司的政策以及是否支持罷工行動、減少碳排放量等等,難以由我們一班員工決定,但我們總不能坐以待斃,仍是能夠於日常生活的細節中作出改變,每人向前走多一步,或已能幫助到地球多一點。

(資料來源:《衛報》,《都市日報》, FashionNetwork)