2021年結婚吉日出爐！擺酒開支再上升　最新酒店人情公價是...

結婚是人生必經的階段，對於一眾準新人來說，籌備結婚時總是要小心謹慎地計算每一個項目的開支，控制好預算，特別是決定結婚大日子更要經過深思熟慮。在2021年結婚吉日出爐之際，一眾正有考慮結婚的你們，不妨參考一下「2019結婚消費調查」了解各種結婚開支，再計劃婚禮的花費比例吧！

雖然香港近半年來的經濟不景，但準新人平均的結婚開支仍微上升至37萬，當中多樣的項目的平均開支也上升 (FB@Janice Man 文詠珊)

當與相愛的一半緩緩步入教堂、彼此宣讀誓詞，繼而交換象徵永恆的對戒；新郎掀起新娘的頭紗，浪漫滿溢地親吻，相信以上的場境是不少女生所憧憬的畫面。結婚是人生大事，當中每一項的細節固然都希望做到盡善盡美。而新人最重視、最捨得花費的結婚事項又是什麼？

「2019結婚消費調查」結果逐樣看！

今年文詠珊(Janice Man)在意大利古堡舉行浪漫婚禮，場面盛大。 (VCG)

根據「2019結婚消費調查」的結果顯示，雖然後半年的香港社會經濟不穩，影響不少新人的人生大日子，當中更超過1成的酒席需要延遲或者取消，然而以上的情況並沒有減低平均結婚開支，反而更錄得2%的微微升幅，調查總結出2019年結婚的平均開支約37萬，當中婚姻最重要的一環「婚宴酒席」也達到 4%的升幅，由往年平均的為港幣$178,368上升至今年為港幣$185,389，上升接近1萬元。作為出席婚禮飲宴的賓客，酒店人情平均公價也升至為港幣$1,400。

Justin Bieber與Hailey Bieber結婚一年後才補辦婚禮，而Hailey Bieber手上戴著的Tiffany戒指需要約390萬港元 (ig@justinbieber) 在「結婚首飾及戒指」中，即是求婚戒子、結婚對戒和當日婚禮所佩戴的金銀首飾等等，開支由去年平均的港幣$68,811升至今年為為港幣$72,328元，上接近4千元，達5%的升幅。 而結婚當日的「婚禮、婚宴攝影攝錄」的費用，其開支由去年平均的港幣$14,911輕微升至今年的港幣$15,814。此外，化妝和髮型在2019年的平均開支為港幣$9,038。而新人的「兄弟姐妹團」、場地佈置和花車等各種雜項費用，亦微微上升至今平均約1萬3千元。

【按下圖看】明星婚戒之選：

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不過並不是所有的結婚開支都是上升的，當中新人最著緊的蜜月旅行、婚紗攝影及婚紗禮服也錄得輕微的跌幅。例如蜜月旅行就由去年平均的港幣$40,275跌至港幣$38,680，婚紗攝影亦也由去年平均的港幣$25,491跌至港幣$24,147，租借禮服亦由去年平均的港幣$11,566跌至港幣$10,872元。相信各位準新人有了以上數據的實質的參照，計劃婚禮時就更有準確的預算，再也不怕超支的問題了。

朱千雪的婚禮一切從簡，不過結婚也是一件傳統的事，結婚日子或許也需要注意中國的禮數 (ig@tracytschu)

雖然結婚消費開支也是婚禮大事當中不可或缺的一環，但是準新人想結婚當天萬無一失，除了金錢的預備充足，一些古代流傳下來的傳統禮數，也不可以隨意忽略，當中四個的「擇日禁忌」真是寧可信其有不可信其無呢！

一：婚期應避開雙方父母及自己生日

鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生男友賴弘國（Michael）結婚時是老闆楊受成和賴弘國（Michael）爸爸擔任證婚人。

一對新人選擇結婚大日子時，應該要盡量避開雙方父母以及自己的生日。有些準新人會刻意選擇在父母生日，或是自己生日當天結婚「大排筵席」，以為有「雙囍臨門」的意思。可是原來在中國傳統的命理學上，子女結婚的日子是不應與父母的生辰相撞，否則是相衝犯煞，不利於幸福。

二：女士優先

林志玲近日在台南辦婚禮，相信是Akira愛志玲之餘，也是「入鄉隨俗」 (VCG)

中國自古以來就有重男輕女的情況，不少較為傳統的家庭也會讓男方選擇一個結婚的日子，但其實在「擇日」時，應該以準新娘的出生月份為主，繼而才參考男方或是其他人的出生日期來挑選結婚的好日子。加上中國的俗語有云「子靠出生時，女靠行嫁年」，表示女方是挑選婚嫁日子當中的重要性。

三：應避開與「鬼」有關的日子

結婚大日子應避開與「鬼」有關的日子(VCG)

相信沒有宗教信仰的新人，自小都應該經常聽到長輩說：「紅、白事是不能相沖的」，加上中國有傳統的節日都是與白事有關的，就是三月份的清明節、七月份的孟蘭節和九月份的重陽，不少中國的玄學家也俗稱以上的三個月份為「鬼月」因此為不宜辦喜事，不過有些人會顧忌，但有些人不會，最好事先溝通一下，最重要的是雙方都沒有問題便可以。

四：避免選擇傳統的禁忌日子

鍾欣潼（阿嬌）與台灣醫生男友賴弘國（Michael）於去年12月20日在香港註冊結婚(ig@choisaaaa)

一對準新人除了需要避開與「鬼月」有關的三個月份外，其實也需要避開某些傳統禁忌日子，例如：每個月的初三、初七、十三、十八、廿二和廿七，因為根據中國的傳統學說流傳下來，這些日子是與三娘煞和楊公忌有關，相傳月老不為「三娘煞」與楊公忌牽紅線，因而使她終身不能出嫁，三娘就產生報復心理，堅決跟月老作對，因此以上的日子都是三娘煞破壞新人之喜事的日子。

若然錯過了2019年「雙春兼閏月」出嫁也不要緊，2021一樣有「結婚好日子」！(ig@tracytschu) 相信各位準新人看過「2019結婚消費調查」和四大擇日禁忌，對於結婚的種種事宜都更清楚了解了。若然錯過了2019年「雙春兼閏月」的日子也不要緊，筆者就為大家整合了「2021結婚好日子」，讓一眾女生都可以幸幸福福地出嫁！

【按下圖看】「2021結婚好日子」：

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資料來源：生活易