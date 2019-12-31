亞姐半數是落選港姐　爆冷冠軍曾10強止步 曾150磅佳麗減磅贏獎

《2019亞洲小姐總決賽》日前終於在亞洲電視總台舉行，由今屆落選港姐的8號江雨婷（Cara）爆冷奪得冠軍，及最佳明日之星獎，江雨婷一直是選美常客，繼落選港姐， 終於成為亞視雙料冠軍，勇奪后冠。俗語有云：「東家唔打打西家！」今屆亞姐有不少落選港姐轉戰，成為獲獎優勢。有參選港姐經歷是否都比其他佳麗的晉身機會大？

《2019香港小姐競選決賽》之中，江雨婷結果進不了十強。(TVB@Facebook)

選美常客落選港姐 終奪亞姐后冠

25歲江雨婷（Cara）於香港教育大學修讀環境科學系碩士課程，身高175cm的她至小就擁有白滑的肌膚，更擁抱一個后冠夢。早於2013年開始，她就參加不同大大小小的選美大賽，客家妹的Cara曾經勇奪第七屆全球客家妹形象使者大賽冠軍。Cara更加參選今屆香港小姐亦成功晉身15強，可惜10強止步。

【點撃看】江雨婷第4次選美奪冠！

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Cara為了實現選美夢，而一心轉戰亞洲小姐競選，離開香港選區戰場，決定於廣東區成為廣東代表，更在亞洲小姐選美大中華區勇奪冠軍寶座。對於一個落選港姐一擊即中奪得亞姐后冠殊榮，Cara曾坦言回應每個比賽的評分標準不同，而兩個比賽都是好好的平台，各有千秋。她又表示無綫電視有跟她和其他港姐聯絡。

江雨婷在亞姐廣東區大勝，代表參選總決賽。(carakong_@Instagram)

冠軍江雨婷與亞軍香港代表羅思雅、季軍阿聯酋代表王騫婭進行媒體訪問時，都有展現大將之風，在獲獎後訪問中途，亞軍羅思雅因為不慎弄跌訪問咪，彎身執起時又頭上的后冠又滑落，場面十分尷尬。幸好江雨婷及時為她將后冠再戴上。可見江雨婷的表現淡定，反應快亦懂執生，做到大方得體。

冠軍廣東代表江雨婷與亞軍香港代表羅思雅（左）、季軍阿聯酋代表王騫婭（右）（ATV_亞視數碼媒體@Facebook）

選美絕對是挑戰自我和表現自信的機會，雖然江雨婷有多次參選經驗，但她面對其他佳麗的身材都會感到壓力，認為先天的轉變不了，就唯有後天努力鍛鍊出好身材。她認為自己的笑容甜美自信是得勝的關鍵。她6年的選美生涯，終於獲得亞洲小姐后冠的成就，她直指自己多次選美都是為了挑戰自己，希望日後有幸做演員，能夠挑戰不同的角色。希望她將來能夠實踐自己的演員夢。

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屢敗屢戰 必成氣候

今屆落選港姐再戰亞洲小姐的不只是江雨婷，她們同樣獲得獎項。15位亞洲小姐候選佳麗約有一半都是落選港姐，其中羅思雅、張可盈、吳玥彤及范莎莎在競選之中各自有所成績，同樣有晉身的機會，更勇奪總決賽的5個獎項！

《2019亞洲小姐競選》當中有部分佳麗，因在港姐中落選而轉戰亞洲小姐。（陳順禎攝）

亞軍羅思雅​：落選港姐自我增值多年出戰選亞姐

25歲的羅思雅（CaCa）從《2019亞洲小姐選舉》香港區勇奪冠軍殊榮，當然是總決賽的大熱人選，可惜都是不敵江雨婷，在總決賽中只屈居亞軍。原來她曾經在幾年前參選過港姐，可惜落選。在相隔多年後，她由英國倫敦碩士學位畢業，競爭力亦因而大升，所以信心滿滿的她決定參選亞姐。

大熱羅思雅，不只身材豐滿，更加是高學歷。(葉志明攝）

季軍范莎莎​：去齊3台選美 4次不入圍 參加亞姐即當選！

失敗乃是成功之母，22歲的范莎莎曾經三次參選港姐都未能入圍，就連ViuTV《廣告女皇》亦都不入圍。不過她沒有放棄，累積過往經驗，加強必勝的決心。今年她第一次出戰亞姐，就成功勇獲季軍，更兼奪「最上鏡小姐」，總算屢敗屢戰。她曾謙虛表示只想展現最好的一面，否認自己吐氣揚眉。而今次《2019亞洲小姐競選》總決賽中，她更加因為出色的表現，口才了得，成功獲得「最具潛力主持獎」。

范莎莎終於獲得季軍及最上鏡小姐。(取至2019亞洲小姐競選網頁中)

150磅落選港姐張可盈 勇獲完美體態獎

24歲的張可盈之前體重有150磅，為了選美在泳衣環節展示完美的線條，她足足用了一年時間節食和做運動，成功減去30磅！她的身材因為瘦身，而影響到她的上圍，不過在今次《2019亞洲小姐競選》總決賽之中，她的175cm身高令她終於獲得「最佳完美體態獎」，她的努力有目共睹！

香港區選之中，張可盈用致謝詞代替表演，忍淚致謝，感動台下觀眾。(取至2019亞洲小姐競選網頁中)

吳玥彤港姐15強止步 晉身亞姐最後5強

24歲的吳玥彤本來在港姐成功入了15強，當時因為表現失手而被淘汰，終究不入10強。後來她決定轉戰亞姐，表示參加亞姐有一個信念，就是追尋夢想最重要是堅持和努力，又坦言參選亞姐與參選港姐時所簽的合約沒有抵觸。雖然吳玥彤有港姐15強的光環，不過在亞姐的公平競選之中，她都只能打入亞姐最後5強。一心追夢的她最終還是大熱倒灶，更沒有機會從總決賽中獲獎。

吳玥彤在香港區競選時，成功晉身五強，激動拉票。(取至2019亞洲小姐競選網頁中)

亞視副總裁林文龍：「做好亞洲電視！」

其實日前《2019亞洲小姐總決賽》記者會上，宣布52歲藝人林文龍將成為新任副總裁，更揚言發展一個新方向！他坦言會會從TVB、亞視、HKTV、內地等地方所吸取的經驗，好好運用，拍攝出最佳的影視作品。他坦言：「做好亞洲電視，等所有觀眾知道，在亞洲市場不是只得日劇、韓劇同內地劇，其實我們香港一樣可以製作好有質素的電視劇給大家睇！」

林文龍與郭可盈及囡囡Tania一同出席記者會。（葉兆康攝）

《亞洲小姐選舉》一直是ATV 亞視數碼媒體的重頭戲，剛好亞洲電視即將發展電視劇，所以有吸納演員的必要性。難怪引來不少落選港姐施展渾身解數，競逐亞洲小姐的后冠。其實香港小姐與亞洲小姐有不同的評審準則，標籤化落選港姐，正面看可成為一個綽頭，不過選美比賽，最重要的還是要佳麗表現自信，多番嘗試能累積良好的選美經驗，不斷的挑戰自我，確實有助準備個人心態，在台上選美時自然自信十足。

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