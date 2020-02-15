「武漢肺炎」疫情持續擴散，香港口罩供應持續短缺。雖然一罩難求，但為人為己戴口罩也是必需。走在街上，除了發現大家的衛生意識大大提高－包括不推門、「佛系」坐升降機不按鍵，緣份到了升降機也就到了、與在交通工具上的「柱男柱女」都消失不見，個個馬步穩健，絕不觸碰扶手外，又有沒有發現，街上的路人都「順眼」多了？

日本北海道大學卻有研究指，戴口罩會魅力大增。（《summers的神疑問》節目截圖）

日本研究發現 戴口罩會魅力大增

近日看到網絡文章，指雖然近日減少外出，但還是會有約會時候，男生竟發現女友比平日準時多了，只因口罩遮去半張臉、配戴眼鏡又可保護雙眼，省卻化妝時間，戴上帽子的話，連頭髮也不用打理。由起床到出門，用不到15分鐘，當然準時。以為這樣隨便，定會大大降低吸引力？日本北海道大學卻有研究指，戴口罩會魅力大增。

「武漢肺炎」還未爆發前，日本女生素有戴上口罩的習慣，對抗流感或空氣品質污染等等。不過，卻有不少人認為因此而出現「口罩美女」。日本節目《summers的神疑問》就曾在街頭上找戴口罩的女生，並着她們脫下口罩作對比，發現一般都與想像中有很大的落差。節目中邀來心理學教授，解釋這其實是「理想化」的現象，即大腦會對看不到或不知道的事自行作出理想的想像。因此，當口罩遮去半邊臉時，人便容易把看不到的想像成自己喜歡的模樣，自然覺得戴上口罩更漂亮。

不過，也有一些人戴上口罩後更「醜」，不用擔心，那大多是原本樣子討人喜歡、漂亮，其他人腦內的「理想」都不及你本來模樣理想。

在研究中，33位男生及女生會看到一系列女生的照片－沒戴口罩的、戴粉紅色的、戴白色的。他們發現，戴粉紅色口罩的比戴白色的更為吸引，而戴白色口罩的，又比沒有戴的更為吸引。（haruchankun＠instagram）

某種口罩會令女生更吸引？

口罩種類，也時近來時時討論的話題。普通外科口罩，也要BFE、PFE兼備達標才算合格？N95最安全？不能長時間配戴怎麼辦？「豬嘴」可以一用再用，購買數個放在家中似也好主意？不過，說到漂亮，原來簡單得多，北海道大學副教授川原順一郎指，口罩選對顏色，吸引力會大增。

在研究中，33位男生及女生會看到一系列女生的照片－沒戴口罩的、戴粉紅色的、戴白色的。他們發現，戴粉紅色口罩的比戴白色的更為吸引，而戴白色口罩的，又比沒有戴的更為吸引。

戴口罩會魅力大增，當然是趣聞一則，不過，現在香港「一罩難求」，不少人無計可施，只得連夜在店鋪門外，通宵守候，只為一個在疫情擴散時的必要「保命物品」－口罩。荒誕如此，漂亮與否也只是其次，大概捱得過去，香港人也就練成了苦中作樂的藝術。

參考資料：Hokkaido University