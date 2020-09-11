因爲疫情關係，大家都被困在香港不能出國，體内的旅行癮已經蠢蠢欲動。其實想要享受旅行的感覺，也不一定要飛到異地，最近在香港就流行起Staycation（宅度假）的度假新玩法，在本地的酒店度過一晚也可尋回旅行relax的感覺。

找個週末跟閨密度過一個Staycation假期relax一下吧！(3closetstw@ig)

千篇一律的落地玻璃窗加海景酒店，未免太沒趣單調 ?這次就爲大家介紹三間充滿特色的懷舊酒店，不論是跟男朋友來一場小旅行，或是跟朋友閨密舉辦派對也相當適合。在充滿異國風的環境下，保證大家打卡打到手軟。建議各位女生不妨以古著懷舊look打扮一番，拍照時定必更加上鏡呢！

芬名酒店 (The Fleming Hotel)

喜歡復古風格的女生，就一定不能錯過位於灣仔鬧市的芬名酒店！酒店的設計藍圖源於1970年代的渡海小輪，重現了昔日香港工業時代的酒店，從外面看就能感覺到酒店古色古香的味道。踏進酒店的一刻猶如登上一艘船般，感覺玩味有趣。酒店大堂到房間裡的每一個角落都洋溢著懷舊的味道，從酒店的地毯、桌椅、窗簾甚至廁所都充滿舊時代的風格。

芬名酒店(The Fleming) 的房間每個角落可以打卡，不少女生都會在這個木製鏡子前拍照。(patty11266924@IG)

另外酒店的意大利餐廳Osteria Marziah的裝潢也很有特色，以航海為主題，加入了渡輪小輪的元素，整個餐廳充滿了海邊度假的寫意感覺。餐廳價錢屬於中上路線，食物評價亦相當不錯，主打海鮮、扒類及意粉，餐具擺盤也十分精緻用心，來到芬名酒店絕不可錯過來朝聖一下！

芬名酒店 (The Fleming Hotel)的意大利餐廳Osteria Marziah也是必到的打卡位！(Osteria Marzia@IG)

芬名酒店(The Fleming) 介紹及打卡位推介：(按圖看更多)

+ 7 + 7 + 7

地址：灣仔菲林明道41號

電話： 3607 2288

網站：https://thefleming.com/en/

Little Tai Hang

位於大坑的Little Tai Hang同樣融合了英國殖民地時期的特色，紅磚的外牆成為了酒店鮮明的特色，吸引不少攝影愛好者前來拍照。Little Tai Hang的房間多達10種風格，每款房間的設計都不同，有不少佈置的小巧思，不論是房間的色調配搭到家私的款式都別具一格，例如是簡約中運用「撞色」的視覺驚喜，看得出設計師的用心。

Little Tai Hang的房間主題更像一個溫馨又舒適的家，一點也不像酒店。（littletaihang@IG）

Little Tai Hang屬於酒店式公寓，因此它沒有高級酒店的冠冕堂皇，但是比起一般的奢華酒店多了一份溫馨的居家感，住進酒店就像回家一樣舒適有安全感，設計師也希望帶給客人賓至如歸的感覺。房間內有落地玻璃窗，可以飽覽維港和附近山巒的美景，再點上一頓room dinning早餐，休閒又美好的假期就此展開了，更加可以滿足女生們在落地玻璃窗打卡影靚相的願望呢！

Little Tai Hang既有復古感又不失小清新味道，深受一眾文青女生喜愛。(bon_appetit_hk)

Little Tai Hang介紹及打卡位推介：(按圖看更多)

+ 7 + 7 + 7

地址︰香港銅鑼灣銅鑼灣道98號

電話︰3899 8888

網站：https://www.littletaihang.com/rooms-and-houses/

逸東酒店 (Eaton Hotel)

逸東酒店自從在2018年重新翻新後，就成為了網紅的打卡勝地。全新的裝潢更是充滿了異國風情，懷舊和摩登風格互相衝擊，既時尚又有特色，帶來了十分新鮮的視覺效果。最大特別必要數到位於天台的露天游泳池，藤椅、圓柱、花磚等設計，呈現出迷人的摩洛哥色彩，說它是全香港最上鏡的泳池也不為過。坐在藍天白雲環抱下的泳池旁，再點上一杯冷飲，仿佛真的身處異國度假般愜意，一定可以讓你拍照拍到美為止！

逸東酒店自從在2018年重新翻新後，就成為了網紅的打卡勝地，特別是位於天台的露天游泳池。

除了泳池之外，酒店的 Food Hall也是熱門的打卡勝地，不但注入了中、西、日、韓等各國美食，而且環境也具有藝術創意及老香港的懷舊風格，格調一流。特別是懷舊的花磚牆壁，加上鮮豔的霓虹燈的佈置，令人如同回到了七八十年代的香港，喜歡拍照的你一定可以在這裏捕捉到許多不一樣的精彩畫面。 Food Hall美食走平民快餐及輕食路線，在盡情打卡之餘，一定也能讓你大飽口福！

逸東酒店(Eaton Hotel)的Food Hall充滿老香港的懷舊風格，拍照格調一流。（manakk.pic@IG）

逸東酒店(Eaton Hotel)介紹及打卡位推介：(按圖看更多)

+ 6 + 6 + 6

地址： 油麻地彌敦道380號

電話： 2782 1818

網站：https://www.eatonworkshop.com/