從保健品還是日常飲食攝取營養更佳？教你找到最佳營養來源搭配

在追求健康的道路上，我們常常面臨一個選擇，是依賴琳琅滿目的保健品來補充營養，還是專注於從日常飲食中獲取所需的能量？



這是一個值得深思的問題，因為它關乎我們身體的長期健康。

日常食物還是保健品，哪個該是你的營養基石？揭秘營養補充真相（點擊放大瀏覽）▼▼▼

揭秘從保健品還是日常飲食補充營養更佳（pexels@Jane T D.；01製圖）

+ 15

日常飲食：營養的基石

首先談談日常飲食，毋庸置疑，均衡的日常飲食是人體攝取最佳的營養來源之一。像是新鮮的蔬菜、水果、全穀物、優質蛋白質（如魚、肉類、豆類）以及健康的脂肪（如堅果、牛油果）為我們提供了種類繁多的維他命、礦物質、膳食纖維和抗氧化劑等等。這些營養素都是來自於天然的食物，可以能夠更好地被身體吸收。

協同效應

食物中的不同成分相互作用，增強彼此的功效。例如，維他命C能幫助鐵的吸收，而健康的脂肪則有助於脂溶性維他命的吸收。

膳食纖維

可以在蔬菜、水果和全穀物中找到，對腸道健康非常重要，有助於預防便秘，並降低某些慢性病的風險。

天然抗氧化劑

食物中富含的抗氧化劑能幫助身體對抗自由基的損害，從而延緩衰老，預防疾病。

飲食不僅僅是營養的來源，它更是一種生活方式。 與家人朋友共享美食，享受烹飪的樂趣，這些都能為我們的身心帶來愉悦，促進整體健康。

保健品：輔助而非替代

那麼，保健品呢？它們能否替代日常飲食？答案是：保健品旨在補充，而非替代。在某些特定情況下，保健品確實能發揮其作用：

營養缺乏

對於那些因特殊飲食習慣（如素食者）、消化問題或特定疾病導致的營養素缺乏，保健品能有效彌補。例如，維他命B12對素食者來說可能難以從食物中獲取，這時補充劑就顯得尤為重要。

同場加映：藥劑師曝3種千祈別買保健品 「這個」浪費錢之餘仲對健康有風險（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 12

特殊需求

孕婦、哺乳期婦女、老年人或運動員可能對特定營養素有更高的需求，此時在醫生或營養師指導之下補充保健品是合理的。

彌補膳食不足

現代快節奏的生活讓很多人難以保證每餐都能攝取均衡營養，短期內或在特殊時期，保健品可以作為一種補充的手段。

要注意的是過度依賴保健品存在一定的風險，因為高劑量的單一營養素補充可能導致不平衡，甚至產生毒性。而且市面上保健品種類繁多，質量參差不齊，選擇不當可能造成金錢浪費，甚至對健康有害。

總而言之，日常飲食才是我們獲取營養的首選和主要途徑，它提供了一個全面、協同且愉悦的營養攝取方式。

同場加映：冬瓜可改善日曬泛紅？中醫教中暑辨症、調養5招 附夏日湯水推薦（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 16

【本文獲「Goody25」授權轉載。】