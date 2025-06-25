冬瓜可改善日曬泛紅？中醫教中暑辨症、調養5招　附夏日湯水推薦

隨著氣溫升高，也進入中暑的高風險期。



室內外溫差大、水分補充不足，甚至抵抗力偏低，外加未做好完善防曬準備等，都是促成中暑現象發生的原因。但當我們面臨身體不適時，該如何自行診斷？中暑前的預防、後續的調理與舒緩又有什麼訣竅？台灣明華馬光中醫診所——周亞錚中醫師分享：夏季中暑養身、預防飲食5大觀念。

中醫師分享中暑養身、預防飲食5觀念，輕鬆遠離夏季不適！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

中醫教夏日調理5招預防中暑（pexels@Ketut Subiyanto；01製圖）

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夏季2大中暑症狀怎麼辨別？

當日曬過度產生暈眩、不適感受時，多數人都有自主意識，明白自己或許中暑了。但有八成民眾卻不曉得，中暑類型其實有分兩種——陽暑與陰暑，不同症狀有著不同的起因與應對辦法。周亞錚中醫師解釋，中醫將中暑分為陽暑與陰暑兩類，兩者皆因暑熱影響人體調節機能，其成因與表現略有不同。

【陽暑】：多發生於烈日曝曬之後，或是在高溫悶熱環境中活動者，症狀包括頭暈、面紅、口渴、大量出汗、心悸、煩躁，甚至昏厥。



【陰暑】：常見於頻繁進出室內外、溫差大的環境，或為了消暑而過度飲用冷飲，導致汗出不暢、熱氣無法宣洩，困於體內而中暑。常見症狀包括：身體發熱但無汗、四肢痠痛疲倦、噁心想吐、食慾不振、頭暈頭痛等。



預防中暑「避免接觸室內外冷熱溫差」

中暑症狀讓人不適，更會影響生活與工作日常，提前掌握預防辦法才是夏季養生的上上策。周亞錚中醫師表示，面對陽暑與陰暑的雙重挑戰，應對上建議：外出時做好防曬；進入室內冷氣房前，應在交界處先適應溫度，並把汗擦乾以避免劇烈溫差；此外，也應避免過度食用冰冷飲品與食物，才能有效從內而外防範中暑。

曬後紅腫「忌口重口味飲食」

戶外活動時間長，肌膚因日曬而泛紅、紅腫、搔癢，不僅顯現肌膚的敏感問題，以中醫觀點來說，也反映出體內濕熱代謝不順。周亞錚中醫師建議，當肌膚因日曬引發不適反應時，飲食應避免重口味、奶類、甜食等，也可善用薏仁、紅豆、冬瓜等食材進行去濕調理。

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舒緩中暑後食欲可多吃山藥

除了中暑前的預防很重要，中暑後的調理與緩解也不可馬虎。周亞錚中醫師提醒，夏季時節，中暑常伴隨消化不良、食慾下降等狀況，建議應增強體內水濕代謝功能。飲食方面可選擇健脾祛濕的食材，如山藥、白扁豆、薏苡仁、茯苓等，並避免油膩厚味及冰冷食物。

中醫建議夏季養生湯品

夏季調理要從內做起，不僅需時刻觀察自身健康狀態與不適反應，更得精準掌握症狀，對症下藥。在日常食補上，可挑選有助除濕消水腫的薏苡仁、赤小豆；能益氣健脾的山藥、紅棗；富含蛋白質、利於溫補的排骨，以達到清熱、潤胃效果。以下為中醫師推薦的養生湯品菜單：

赤小豆薏苡仁排骨湯

準備材料：薏苡仁30克、赤小豆30克、山藥200克、紅棗些許、排骨400克。

做法：

1. 排骨用熱水燙煮一下，撈起後用清水洗淨

2. 鍋中重新倒入清水，將處理好的排骨、所有藥材以大火煮滾後，轉小火將山藥及排骨煮軟，關火前加入些許鹽巴調味即可



溫馨提醒：薏苡仁性偏涼，雖能祛濕利水，但體質偏寒者應慎用。若有慢性疾病、孕婦或特殊體質者，建議服用此類食療前，先諮詢中醫師



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