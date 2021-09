Lauren Bacall被冷藏十二次 ：尼古丁不能解決就向前走｜時尚紀事

倚坐在男人的膝上,垂頭吻向他呼著煙圈的嘴唇,波浪鬈髮盪在他的鬢腮旁,離別前在門口回頭對他說:「你懂得怎樣吹口哨吧?只需合攏雙唇……然後吹……就是了。」賣弄風情如把玩手中火焰那麼純熟,難以想像這竟是來自一位 19 歲少女的演技。



【01開講為全新用戶分享平台,點擊此處進入01開講盡情探索!】

羅蓮·比歌(Lauren Bacall)在處女作《To Have and Have Not》中挑逗堪富利·保加(Humphrey Bogart)的一幕,已不知是她天生的演藝才華,還是墮入愛河後的真情流露。征服無數觀眾的美貌固然是與生俱來,但原來顰笑間的嫵媚,亦經過伯樂的悉心改造而成。年僅 16 歲(編按:18 至19 歲,1943年),她已被《Harper's Bazaar》的主編 Diana Vreeland 發掘,後來以亮澤的曲髮、強調眉峰的幼眉、性感紅唇的形象登上雜誌封面,這個冷豔的形象亦與她相隨一生。

To Have and Have Not。(劇照)

初次演戲難免失措,她借來火柴燃點香煙,煙頭卻隨著手不住顫抖,她只得垂頭來掩飾,再按攝影師的指示抬眸凝望 Bogart,成就了經典的 The Look。導演 Howard Hawks 要求她保持低沉的嗓音,她坐在車裏對著峽谷大聲朗讀,還每日早晨狠狠抽兩包煙。久而久之,從喉嚨吐出的一字一句都沉厚性感。戲裏戲外,Bogart 都被她的腔調懾住心魂,戀上這位褪去純真的少女,從此甘願為她點煙。

白襯衣與傘裙,別人穿起來可能文藝優雅,但 Lauren Bacall 在《Key Largo》裏卻能穿出硬朗的氣質,或許是因為她眉間的倔強、雙手插袋的姿勢,又或純粹與充滿男裝風格的粗皮帶有關。與她匹配的元素還有格紋,《Dark Passage》裏她先是穿著格紋襯衣配 A 字裙拯救逃犯,後來換上方格長版大衣給他遞茶,裹緊鈕扣卻露出頸脖的絲巾,含蓄流露著帥氣又柔情的一面。

Dark Passage。(劇照)

看她每張照片裏壓場的氣勢,怎能猜到當初在片場中,她是位要抽煙定驚的小女生?誰又想到,首齣電影贏得滿堂喝采後,有影評人批評她後來的演出強差人意?這張美麗的臉孔因為拒絕劇本,還被工作室雪藏達 12 次?她曾坦言若沒有嫁給 Bogart,她當時的星途一定無可限量。但她意識到,世界沒有虧欠她甚麼,只能靠自己的努力東山再起。遇上用尼古丁也解決不了的難關時,只能學她頷首、抬眼,裝作鎮定然後繼續前進。

因此總覺得,Bacall 最撩人的造型,往往不是坦胸露肩的禮服(當然也美得令人目不轉睛),而是颯爽的廓形設計和褲裝,最能凸顯她內心的強悍。寬肩西裝外套不在話下,穿著燈籠袖的高領毛衣,一腳踩在古典的矮櫈上,任俐落的長褲垂墜,也盡顯一代女星的風流傲氣。她本人形容自己的風格為 「studied carelessness」,考究得來要不著痕跡,卸去花俏的點綴又不失精緻,就如回到初出道的那齣戲,她舉重若輕的誘人一面,也經過千錘百鍊而成。

作者簡介:時尚紀事

作者Facebook:whenwetalkaboutstyle

【01開講為全新用戶分享平台,點擊此處進入01開講盡情探索!】

(以上文章內容為用戶提供,並不代表香港01官方立場及觀點)