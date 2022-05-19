婚嫁｜酒店求婚套票4推介　蛋糕海景燈飾99支玫瑰連住宿$$2,599起

結婚是人生大事，由一場浪漫的求婚開始，更叫人期待。求婚沒有指定動作，誠意之外還有什麼？為求盡善盡美很想有個「神隊友」為你打氣兼處理鎖碎事？

酒店的求婚套餐或許可以給你一點頭緒，甚至助你一臂，由花束、房間佈置，到晚餐都一應俱全。以下精選了4間高性價比的酒店求婚套票優惠，不坊趁著「5.20」這個特別日子向摰愛表達愛意！



黃金海岸酒店送99支玫瑰 「Marry Me」燈下「我願意」

臨近海邊的黃金海岸酒店擁有良好的地段優勢，其求婚套票優惠取名為「我願意」計劃，寓意求婚順利。酒店房間設有浪漫佈置，還提供精緻的紅桑子牛油霜蛋糕，配合氣泡酒，令氣氛即時升溫。酒店亦會預先準備99支玫瑰花，並在The Avenue草地上設有1米高的「Marry Me」LED字母燈及心型LED蠟燭裝飾。另加$1,099即可到坐擁醉人港灣景緻的海岸扒房細味晚宴。

The Avenue將設有1米高的「Marry Me」LED字母燈及心型LED蠟燭裝飾，助你求婚成功。（黃金海岸酒店）

「我願意」求婚計劃：$2,599

包括：

~99支玫瑰花束

~紅桑子牛油糖霜蛋糕乙個

~氣泡酒乙瓶

~於晚上6時前免費使用The Avenue半小時，並附設1米高「Marry Me」LED字母燈及心型LED蠟燭裝飾

~已預訂的客房內安排浪漫布置



額外禮遇：

~另加$1,099可於海岸扒房享用五道菜雙人晚餐

~於求婚日起計一個月內預訂婚宴，可免收加一服務費



黃金海岸酒店

地址：青山公路青山灣段1號

電話： 2452 8888

網址：www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/gold-coast-hotel

按圖看黃金海岸酒店設施：

The Pier Hotel無敵海景 天台花園上許下山盟海誓

原本計劃旅行時求婚製造驚喜？但疫情關係遲遲未能將計劃付諸實行？不妨考慮位於西貢白沙灣碼頭的The Pier Hotel！每個房間均設有海景，凡入住酒店即可以$1,088優惠價享有求婚住宿禮遇，包括浪漫的氣球佈置、氣泡酒等。你更可以走到酒店的天台花園，一邊看著白沙灣的美景，一邊向伴侶發表愛的宣言，許下人生的承諾。求婚後翌日，更可一起漫步到西貢，計劃一下夢想中的婚禮。

求婚住宿禮遇：酒店房價$890起，再加$1,088

包括：

～可享有房間氣球佈置

～Sparkling wine 一支 （750ml）



額外禮遇：

~加$500可升級至香檳一支

~透過The Pier官網或前台預訂房間的客人可以特惠價$888享有上述禮遇



The Pier Hotel

地址：西貢 白沙灣街9號

電話：2912 6777

網址：www.thepierhotel.com.hk/?lang=zh



按圖看The Pier Hotel酒店設備：

如心酒店Will you marry me套房 享用2人晚餐製造小驚喜

如果想選址交通方便，又能盡覽香港繁華都市夜景的酒店？位於觀塘的九龍東如心酒店可能會是你的最佳選擇之一。現凡預訂可尊享禮遇，入住「Will you marry me」浪漫佈置的酒店套房，房間的每個角落都有專人為你們悉心設計，助你製造不一樣的浪漫氣氛。你亦可自費購買求婚花束及蛋糕，酒店可會安排專人為你製造「小驚喜」送上房間。在房內享受二人晚餐，翌日亦可品嚐酒店早餐，再漫步觀塘海濱，盡慶至下午2時才退房，絕對是經濟實惠之選！

凡預訂可享尊享禮遇，可入住「Will you marry me」浪漫佈置的酒店套房。（九龍東如心酒店）

浪漫之夜求婚住宿套餐：$2,888起

~雙人入住套房一晚

~「Will you marry me」房間浪漫佈置

~雙人早餐

~房內雙人晚餐

~贈送氣泡酒一瓶

~延遲退房時間至下午兩時

~24小時免費泊車優惠乙次，免費優惠每房只限汽車一輛



九龍東如心酒店 地址：觀塘創業街38號

電話：3968 8666

網址：www.ninahotelgroup.com/zh-hk/nina-hotel-kowloon-east

按圖看九龍東如心酒店房間浪漫佈置：

Ritz Carlton坐擁維多利亞港美景 房車接送奢華浪漫

香港人追求高質生活，坐擁維多利亞港美景的5星級酒店Ritz Carlton定能為你安排一個奢華浪漫的求婚體驗。到Ritz Carlton準新人可享行政尊優豪華海景客房，內設浪漫的房間裝飾，包括「Marry Me」字母燈飾、氦氣球，還贈送指定香檳。酒店還會安排單程豪華房車接送，由出發開始已為你安排妥當。酒店更提供1小時的免費婚禮諮詢服務，為你們解答疑難。

來臨Ritz Carlton的準新人可享行政尊優豪華海景客房。（Ritz Carlton）

「SHE SAID YES」求婚住宿體驗：$6,649起

~特級豪華維港海景客房住宿一晚

~單程豪華轎車接送

~浪漫房間裝飾包括（30個氦氣球、「Marry Me」字母燈飾及電子蠟燭擺設）

~一小時婚禮咨詢服務

~49枝玫瑰鮮花一束

~每房每天酒店餐廳雙人早餐

~香檳一支

~心型蛋糕

~士多啤梨玫瑰棉花糖

~酒店餐飲八折優惠(不適用於指定日期)

~香港麗思卡爾頓水療中心八折優惠(不適用於指定療程體驗及指定日期)



The Ritz Carlton

地址：尖沙咀柯士甸道西1號

電話：22632263

網址：https://www.ritzcarlton.com/zh-cn/hotels/china/hong-kong

按圖看The Ritz Carlton房間浪漫佈置：