婚嫁｜酒店求婚套票4推介 蛋糕海景燈飾99支玫瑰連住宿$$2,599起
結婚是人生大事，由一場浪漫的求婚開始，更叫人期待。求婚沒有指定動作，誠意之外還有什麼？為求盡善盡美很想有個「神隊友」為你打氣兼處理鎖碎事？
酒店的求婚套餐或許可以給你一點頭緒，甚至助你一臂，由花束、房間佈置，到晚餐都一應俱全。以下精選了4間高性價比的酒店求婚套票優惠，不坊趁著「5.20」這個特別日子向摰愛表達愛意！
黃金海岸酒店送99支玫瑰 「Marry Me」燈下「我願意」
臨近海邊的黃金海岸酒店擁有良好的地段優勢，其求婚套票優惠取名為「我願意」計劃，寓意求婚順利。酒店房間設有浪漫佈置，還提供精緻的紅桑子牛油霜蛋糕，配合氣泡酒，令氣氛即時升溫。酒店亦會預先準備99支玫瑰花，並在The Avenue草地上設有1米高的「Marry Me」LED字母燈及心型LED蠟燭裝飾。另加$1,099即可到坐擁醉人港灣景緻的海岸扒房細味晚宴。
「我願意」求婚計劃：$2,599
包括：
~99支玫瑰花束
~紅桑子牛油糖霜蛋糕乙個
~氣泡酒乙瓶
~於晚上6時前免費使用The Avenue半小時，並附設1米高「Marry Me」LED字母燈及心型LED蠟燭裝飾
~已預訂的客房內安排浪漫布置
額外禮遇：
~另加$1,099可於海岸扒房享用五道菜雙人晚餐
~於求婚日起計一個月內預訂婚宴，可免收加一服務費
黃金海岸酒店
地址：青山公路青山灣段1號
電話： 2452 8888
網址：www.sino-hotels.com/zh-hk/hk/gold-coast-hotel
按圖看黃金海岸酒店設施：
The Pier Hotel無敵海景 天台花園上許下山盟海誓
原本計劃旅行時求婚製造驚喜？但疫情關係遲遲未能將計劃付諸實行？不妨考慮位於西貢白沙灣碼頭的The Pier Hotel！每個房間均設有海景，凡入住酒店即可以$1,088優惠價享有求婚住宿禮遇，包括浪漫的氣球佈置、氣泡酒等。你更可以走到酒店的天台花園，一邊看著白沙灣的美景，一邊向伴侶發表愛的宣言，許下人生的承諾。求婚後翌日，更可一起漫步到西貢，計劃一下夢想中的婚禮。
求婚住宿禮遇：酒店房價$890起，再加$1,088
包括：
～可享有房間氣球佈置
～Sparkling wine 一支 （750ml）
額外禮遇：
~加$500可升級至香檳一支
~透過The Pier官網或前台預訂房間的客人可以特惠價$888享有上述禮遇
The Pier Hotel
地址：西貢 白沙灣街9號
電話：2912 6777
網址：www.thepierhotel.com.hk/?lang=zh
按圖看The Pier Hotel酒店設備：
如心酒店Will you marry me套房 享用2人晚餐製造小驚喜
如果想選址交通方便，又能盡覽香港繁華都市夜景的酒店？位於觀塘的九龍東如心酒店可能會是你的最佳選擇之一。現凡預訂可尊享禮遇，入住「Will you marry me」浪漫佈置的酒店套房，房間的每個角落都有專人為你們悉心設計，助你製造不一樣的浪漫氣氛。你亦可自費購買求婚花束及蛋糕，酒店可會安排專人為你製造「小驚喜」送上房間。在房內享受二人晚餐，翌日亦可品嚐酒店早餐，再漫步觀塘海濱，盡慶至下午2時才退房，絕對是經濟實惠之選！
浪漫之夜求婚住宿套餐：$2,888起
~雙人入住套房一晚
~「Will you marry me」房間浪漫佈置
~雙人早餐
~房內雙人晚餐
~贈送氣泡酒一瓶
~延遲退房時間至下午兩時
~24小時免費泊車優惠乙次，免費優惠每房只限汽車一輛
九龍東如心酒店地址：觀塘創業街38號
電話：3968 8666
網址：www.ninahotelgroup.com/zh-hk/nina-hotel-kowloon-east
按圖看九龍東如心酒店房間浪漫佈置：
Ritz Carlton坐擁維多利亞港美景 房車接送奢華浪漫
香港人追求高質生活，坐擁維多利亞港美景的5星級酒店Ritz Carlton定能為你安排一個奢華浪漫的求婚體驗。到Ritz Carlton準新人可享行政尊優豪華海景客房，內設浪漫的房間裝飾，包括「Marry Me」字母燈飾、氦氣球，還贈送指定香檳。酒店還會安排單程豪華房車接送，由出發開始已為你安排妥當。酒店更提供1小時的免費婚禮諮詢服務，為你們解答疑難。
「SHE SAID YES」求婚住宿體驗：$6,649起
~特級豪華維港海景客房住宿一晚
~單程豪華轎車接送
~浪漫房間裝飾包括（30個氦氣球、「Marry Me」字母燈飾及電子蠟燭擺設）
~一小時婚禮咨詢服務
~49枝玫瑰鮮花一束
~每房每天酒店餐廳雙人早餐
~香檳一支
~心型蛋糕
~士多啤梨玫瑰棉花糖
~酒店餐飲八折優惠(不適用於指定日期)
~香港麗思卡爾頓水療中心八折優惠(不適用於指定療程體驗及指定日期)
The Ritz Carlton
地址：尖沙咀柯士甸道西1號
電話：22632263
網址：https://www.ritzcarlton.com/zh-cn/hotels/china/hong-kong
按圖看The Ritz Carlton房間浪漫佈置：
Ritz Carlton「SHE SAID YES」求婚住宿體驗費用？
$6,649起
香港黃金海岸酒店「我願意」求婚計劃費用？
$2,599起
九龍東如心酒店「浪漫之夜」求婚住宿套餐費用？
$2,888起
The Pier Hotel 求婚住宿禮遇費用？
酒店房價＋$1,088起