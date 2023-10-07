眼睛長期乾澀有異物感？乾眼症5大成因　醫生授眨眼操6秒舒緩不適

眼睛乾癢、紅腫、畏光、有異物感......這些都是常見的「乾眼症」症狀，可別以為是中老年人的專利，長時間盯著3C產品、配戴隱形眼鏡、經常熬夜等，現在乾眼症問題已逐漸年輕化，20世代上門求診者也變多了。



到底什麼是乾眼症？如何預防乾眼症的發生？如果已出現症狀，又該如何緩解？本篇由大學眼科專業醫師來為妞妞們解答！

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常見乾眼症的症狀

「乾眼症」其實是眼科門診中很常見的疾病，症狀包含對風沙或光線等外在刺激敏感、容易乾澀疲勞、眼皮緊繃沉重、刺痛灼熱、有異物感、分泌物黏稠、視力模糊不穩定，時好時壞、乾澀，又忽然會大量流淚、眼部灼熱，痠痛。

造成乾眼症的原因？

年紀輕輕的妞妞們，別認為乾眼症問題離你還很遙遠，大學眼科榮譽總院長林丕容就門診觀察，乾眼症患者佔了一般門診患者的比例約2成左右，且門診求診人數攀升，較去年成長近一成。主要現在20世代年輕族群因長期置身冷氣房、配戴隱形眼鏡、熬夜習慣以及長時間過度使用3C產品等有關，造成乾眼症主要的原因可以歸類為以下五點：

1. 水液層分泌不足

可以分為「先天性」及「後天性」。「先天性」指的是先天無淚線，主要跟家族性自主神經機能障礙有關。「後天性」包含自體免疫或血液疾病、內分泌失調、受傷等人體老化導致淚腺功能退化，過度用眼、眼水不足也會。

2. 長期戴隱形眼鏡

當長時間戴隱形眼鏡，會阻礙眼表淚液循環及氧氣交換，導致慢性發炎和乾眼症狀。

3. 淚液蒸發量過高或分布不均

長時間使用螢幕眨眼次數下降、夜間睡眠時眼瞼閉合不全、長時間待在空調環境或暖氣，導致淚液過度蒸發。

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4. 油脂層分泌不健全

常見的如眼瞼炎、脂漏性眼瞼等，或是長期沒有清潔眼瞼、導致皮脂腺阻塞。

5. 黏液層分泌減少

如維他命A缺乏、結膜結疤等，年齡老化、黏膜細胞數量減少、長期使用隱形眼鏡摩擦損傷黏液細胞，或手術後暫時性影響黏液細胞分泌。

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乾眼症也有分類型

睡眠不足眼睛自然就會覺得累，太累的話就會覺得乾澀，眼睛的肌肉也會覺得疲勞，會輕易流眼淚。長久下去還會有黑眼圈和眼袋，影響個人妝容。

那麼怎樣才算是失眠呢？

感覺眼睛變乾、會癢、視線出現模糊時，很多人會自行購買人工淚液來舒緩眼睛的不適，但其實乾眼症跟肌膚的分類方式有些雷同，分成缺水型、缺油型，以及同時缺油又缺水的混合型。淚液構成不單是水，也包含了油脂、黏液，都是由不同腺體製造。如果是缺水型，淚腺問題導致的乾眼症，通常可透過補充人工淚液、淚膠或淚膏治療。然而有高達8成的乾眼症患者，是屬於缺油或混合型，就像臉部T字部位混合肌一般，往往是最難照顧的種類。這類型的乾眼症往往是因為瞼板腺阻塞、萎縮等問題，導致油脂分泌異常，眼睛水分就會一直蒸發，如同臉部保養的邏輯，擦完保濕後還要有油才能鎖水，所以一但瞼板腺異常，乾眼症就會越來越嚴重。

放任乾眼症不管會怎樣？

乾眼症雖然不是嚴重的大病，但會造成不舒服，很多人對待乾眼症問題其實沒有太多的病識感，以為只要多休息、買個人工淚液點一點就能恢復，但乾眼症若不對症下藥，長期下來可能導致角膜破皮、角膜潰瘍或穿孔。

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乾眼症如何舒緩？

如果屬於輕度乾眼症者，忠孝大學眼科江令楣主任建議，可透過維他命A、C、E攝取、洗臉時清潔睫毛、毛巾熱敷，加上正確眨眼操3部曲：輕輕閉眼、用力緊閉、張開眼睛，記得上眼瞼必須接觸到下眼瞼才算完成一次眨眼循環，每個步驟維持2秒，每天重複5～10次，以緩解不適感，建議可以在每天起床後、睡覺前、三餐前後、使用手機或看電視中的時候進行。若是較難根治的中重症缺油、混合型乾眼症患者，就會建議到眼科由醫師評估，進行專業療程的治療。

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