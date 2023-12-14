01女生聖誕倒數月曆 01會員積分半價換購30+活動門票 折扣低至3折

01女生踏入7周年，數年來致力為讀者報導熱門女生資訊及話題。為答謝讀者們多年的支持，01女生宣佈11月20日起啟動「01女生聖誕倒數月曆」活動，每天準時中午12時公佈是日送禮項目，晚上7時隨時加碼推出快閃送禮活動，謹記緊貼01女生專頁！是次活動合作品牌逾十個，精選出多款具話題性及實用的產品，屆時只需於01女生FB及IG專頁進行指定任務，即有機會贏取豐富禮品，禮品包括MZ SKIN光療金色美容儀、酒店Staycation套票、聖誕自助餐、修身堂營養師修身諮詢、 Rejuve R.美容儀、Suu Balm® 速效舒緩修護套裝等等。



01女生聖誕倒數月曆合共送出總值接近HK$300,000禮物，每天準時中午12時在 IG 及 FB 專頁揭曉是日禮物，齊來感受拆禮物的樂趣和喜悅。另外，參與 12月18日晚上8 時「01女生聖誕倒數直播」YouTube 直播，更有機會獲得豐富禮品。屆時除了會邀請不同扮靚專家於節目內分享扮靚心得，更會於節目中不定時邀請觀眾來電玩遊戲、贏超豐富禮物！（名額超過600位，總值接近HK$300,000港元，機會難得，不容錯過！）

01女生聖誕倒數月曆禮品：

01會員積分半價換購30+活動門票（折扣低至3折）

01會員獨享快閃優惠【1】AIA嘉年華2023（總折扣低至4折)

AIA嘉年華2023將帶來26個機動遊戲，40個互動裝置，超過一百萬隻毛公仔等待。AIA Carnival 2023 表演活動亦相當矚目，包括馬戲團雜技表演及街頭和舞台表演。明年一月更會與華納唱片合作舉辦現場音樂表演，大家一定能度過愉快的時光！

活動日期：2023年12月21日至2024年2月25日

開放時間：12:00 - 22:00 (非高峰日子)；11:00 - 23:00 (普通及高峰日子)

*代幣適用於機動遊戲，攤位遊戲及餐飲。不包括入場。

**特惠套票適用於3至11歲兒童及身心障礙人士

高峰時段(Peak) 入場及代幣*套票優惠：



[01獨家] 01會員購票時可用積分扣減，立即搶購

二人套票 | 成人入場劵x 2 + 代幣x 50｜會員價：$558（原價$620）

積分半價後價錢 $279

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10｜會員價：$160（原價$180）積分半價後價錢 $80

特惠套票** | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | 會員價：$105（原價$120）積分半價後價錢 $53

12月24至26、31日、1月1日、2月10至14日

非高峰時段(Non-peak) 入場及代幣*套票優惠



[01獨家] 01會員購票時可用積分扣減，立即搶購

二人套票 | 成人入場劵x 2 + 代幣x 50｜會員價：$522（原價$580）

積分半價後價錢$261

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10｜會員價：$140（原價$160）積分半價後價錢 $70

特惠套票** | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | 會員價：$95（原價$100）積分半價後價錢 $48

非高峰時段：

12月21、22日

1月2-5、8-10、11、15-17、19、22-26、29至31日

2月1、2、5-9、19至23日

普通時段(Standard) 入場及代幣*套票優惠



[01獨家] 01會員購票時可用積分扣減 ，立即搶購

二人套票 | 成人入場劵x 2 + 代幣x 50｜會員價：$540（原價$600）

積分半價後價錢 $270

成人套票 | 入場劵x 1 + 代幣x 10｜會員價：$150（原價$170）積分半價後價錢 $75

特惠套票** | 入場劵x 1 + 代幣x 7 | 會員價：$100（原價$110）積分半價後價錢 $50

普通時段：

12月23、27至30日

1月6、7、13、14、20、21、27、28日

2月3、4、15、16、17、18、24、25日

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01會員獨享快閃優惠【2】香港故宮文化博物館門票｜特別展覽門票《凝視三星堆》及《從波提切利到梵高》（總折扣低至5折)

香港故宮文化博物館，讓大眾觀賞九百多件來自故宮博物院的珍貴文物，其中部分藏品從未對外公開展出。展覽從香港角度出發，結合環球視野，欣賞故宮博物院及其他世界重要文化機構的珍藏，以嶄新方法，體驗中華文化與藝術。

價錢立即搶購

特別展覽套票 (展廳1至9) - 成人：原價$240，積分半價後價錢$120

特別展覽套票 (展廳1至9) - 優惠票 (小童/學生/長者等)：原價$120，積分半價後價錢$60

特別展覽套票 (展廳1至8) - 成人：原價$150，積分半價後價錢$75

特別展覽套票 (展廳1至8) - 優惠票 (小童/學生/長者等)：原價$75，積分半價後價錢$38

特別展覽套票（展廳1至7及9）- 成人：原價$150，積分半價後價錢$75

特別展覽套票（展廳1至7及9） - 優惠票 (小童/學生/長者等)：原價$75，積分半價後價錢$38

標準門票 - 成人票：原價$60，積分半價後價錢$50

標準門票 - 優惠票（小童/學生/長者等）：原價$30，積分半價後價錢$15

開放時間：

（11月8日-12月24日）週一、週三至週四、週日：10:00-18:00；週二：全日關閉

（全年）週五至週六：10:00-20:00

（12月25日-12月26日）週一至週二：10:00-20:00

（12月27日-12月31日）週一、週三至週四、週日：10:00-18:00；週二：全日關閉

《凝視三星堆－四川考古新發現》

展覽時間：2023年9月27日至2024年1月8日

位置：展廳8

香港故宮文化博物館

香港九龍西九文化區博物館道8號



01會員獨享快閃優惠【3】《咒術迴戰展｜香港站》｜尖沙咀iSQUARE國際廣場（總折扣低至44折）

「咒術迴戰展」最為人津津樂道的展區之一，必屬動畫手稿展區，包含逾百件角色動作線稿描繪及眾多主要角色人物設定，紙稿上的許多細節，讓許多「咒術」忠粉駐足觀賞，向創作者致敬；粉絲們亦可跟虎杖悠仁、五條悟以及兩面宿儺三大人氣角色的1:1全身模型近距離合照打卡。

而官方展覽的另一特色，是場館特別設置多個巨型投影設備，完美呈現四篇動畫的過10場以上術式與格鬥畫面，讓觀眾能夠沉浸式置身於咒術世界；同時展覽還設置多項擬真動漫還原場景，例如第一集開場的「虎杖執行死刑房間」、有咒骸娃娃的「咒力修行室」、「咒術甲子園」等，觀眾可遊走於不同場景瘋狂打卡，此外展覽亦推出多項限定商品周邊，包括主題徽章、經典場景明信片、角色ICON木質立牌及高人氣的咒骸娃娃等，讓你全情投入於「咒術」世界。

門票資訊 立即搶購

1. 早鳥優惠門票 （門票+特典角色學生證*)（即日起至12月14日）

原價: $158，01會員價$138，積分半價後價錢$69

2. 正價門票（門票+特典角色學生證*） [12月15日開售!]

原價: $158，積分半價後價錢$79

3. 特典優惠套票（門票+特典角色學生證*+鎖匙扣）

原價: $168，積分半價後價錢$84

4. 尊貴禮品套票（門票+特典角色學生證*+亞加力膠牌） [數量有限售完即止!]

原價: $368，積分半價後價錢$184

*每日首30位排隊進場的購票入場人士更可指定獲贈五條悟教員證乙張，而其餘每位入場的粉絲則會隨機獲得特典角色學生證乙張（六位學生其中一張，不包括五條悟教員證）。

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| 活動資訊 |

日期：15/12/2023 - 31/01/2024

時間：12:30 - 21:30

地址：尖沙咀 iSQUARE國際廣場4樓 (彌敦道63號)



01會員獨享快閃優惠【4】香港海洋公園 優惠門票（總折扣低至39折）

今年聖誕，璀璨星光降臨海洋公園！由閃閃的聖誕樹、亮晶晶的聖誕佈置點亮歡欣佳節。走進充滿節日氣氛的「閃爍聖誕園」，閃盡全場的裝飾是你和好友的打卡熱點！海濱樂園廣場的「聖誕SING樂匯」還有連串精彩表演大放送，聖誕老人與小精靈更會驚喜現身，用笑聲給大家送上祝福！

門票 立即搶購

全日暢玩優惠套票｜成人：原價: $498，01會員價$388，積分半價後價錢$194

全日暢玩優惠套票｜兒童：原價: $249，01會員價$233，積分半價後價錢$117

無限Fun入場證｜成人：原價: $558，積分半價後價錢$279

無限Fun入場證｜兒童：原價: $390，積分半價後價錢$195

無限Fun入場證｜學生：原價: $474，積分半價後價錢$237

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01會員獨享快閃優惠【5】黑暗中對話體驗館（總折扣低至25折）

黑暗中對話係每個人生命中必須體驗一次的旅程！試想像如果你無咗視覺，你仲可以好似平時一樣行動自如、分辨方向？呢個係一趟需要發揮聽覺、觸覺同嗅覺嘅一小時全黑旅程，黑暗中對話將會係你畢生難忘嘅回憶，請踏上一個與內心對話嘅旅程。

門票 立即搶購

獨家買一送一 黑暗中對話旅程：原價$500，01會員價$250，積分半價後價錢$125

獨家買一送一 出雙入對 (情侶)：原價$520，積分半價後價錢$260

獨家買一送一 聖誕限定旅程*：原價$560，01會員價$280，積分半價後價錢$140

*今年12月，黑暗中對話誠邀大家一起來應徵聖誕精靈，幫助聖誕老人準備聖誕物資。大家將會在充滿神秘感、黑暗地方工作，需要靠聽覺、觸覺和嗅覺完成任務！

愛家樂旅程：原價小童$160，01會員價$144，積分半價後價錢$72

愛家樂旅程：原價成人$260，01會員價$234，積分半價後價錢$117

黑暗中對話旅程*：原價小童$150，01會員價$135，積分半價後價錢$68

黑暗中對話旅程*：原價成人$250.，01會員價$225，積分半價後價錢$113

*試想像失去視覺，你還可以行動自如、分辨方向嗎？這趟需要發揮聽覺、觸覺和嗅覺的一小時全黑旅程，黑暗中對話將會是你畢生難忘的回憶，請踏上一個與內心對話的旅程。

暗中生日會 (1-8位)：原價$2,500，01會員價$2,375，積分半價後價錢$1188

出雙入對包場版：原價$2,080，01會員價$1,404，積分半價後價錢$702

黑暗中對話體驗館

九龍長沙灣長義街9號D2 Place 一期 7樓B室 (荔枝角港鐵站 D2 出口)



01會員獨享快閃優惠【6】哈利波特™：展覽 | 澳門站（總折扣低至48折）

哈利·波特™：展覽”將於12月15日登陸澳門倫敦人，展覽體驗不容錯過！慶祝魔法世界的重大時刻，探索互動元素、原創道具和服裝，精彩“打卡點”無處不在。召喚守護神，與匈牙利樹蜂對陣，測試你的魁地奇™ 技能，並在魔藥課上調製你自己的生骨靈。走進幕後，瞭解《哈利·波特》與《神奇動物》系列電影以及《哈利·波特與被詛咒的孩子》舞臺劇是如何如何躍於眼前、栩栩如生。品嘗受歡迎的黃油啤酒，以及選購哈利·波特™：展覽的商品。

門票立即搶購

獨家親子套票：原價$577，01會員價$550，積分半價後價錢$275

獨家雙人套票：原價$654，01會員價$623，積分半價後價錢$312

標準門票 - 成人：原價$327，積分半價後價錢$164

標準門票 - 小童：原價$250，積分半價後價錢$125

使用方法

以訂單號取票使用；

取票地址：澳門倫敦人3樓

取票時間：11:00~18:00(所選日期當日)

使用地址：澳門倫敦人3樓

使用時間：11: 00~19:00(最後入場時間：18:15)



01會員獨享快閃優惠【7】the Arca雅格Staycation（總折扣低至32折）

the Arca酒店座落港島黃竹坑，飽覽深灣海景及南區壯麗山脈的怡人景致，酒店提供 187 間充滿藝術感的客房及套房，為您營造溫暖舒適的住宿體驗。

套票詳情 立即搶購

1. 海景大床客房

2. 享用雙人免費自助早餐

3. 於Arca Society享用雙人4道聖誕晚餐

4. 12月24及25日晚上6-9時備有現場樂隊表演

5. 房內享用精選朱古力拼盤

6. 登記入住時間為下午三時，退房為下午十二時

12月23日(2位)：原價$4,187.5，01會員價$2,680，積分半價後價錢$1340

12月24 & 25日(2位)：原價$4,500，01會員價$2,880，積分半價後價錢$1440

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The Arca

The Arca 黃竹坑香葉道43號



01會員獨享快閃優惠【8】羊駝+菠蘿食物製作班（總折扣低至27折）

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，四隻羊駝遠渡千里從澳洲引入，非常可愛溫順。01空間的獨家套票更可以讓一家大細零距離擁抱羊駝及購買飼料餵飼羊駝餵食羊駝這動物界「暖男OPPA」。

除了擁抱可愛的羊駝，難得的FAMILY DAY，當然要充實且能滿足男女老幼的需要！01的獨家套票，融合戶外生態學習、手作、DIY輕食、寫意休憩、兒童遊樂放電，必定為你的家庭提供健康又難忘的一天。

套票詳情 立即搶購

一位 (大小同價)：原價: $480，01會員價$268，積分半價後價錢$134

兩位 (大小同價)：原價: $960，01會員價$516 ，積分半價後價錢$258

三位 (大小同價)：原價: $1,440，01會員價$774，積分半價後價錢$387

套票每位包括以下內容：

1. 以下 A - B 三選一 （逢星期六日及公眾假期使用，需要預約；平日需要四人或以上成團）

A. DIY菠蘿特飲製作、雪糕菠蘿包組合班

B. DIY用途應鳳梨蘇製作、有機種子種植班

C. DIY羊駝型有機紅豆砵仔糕、空氣鳳梨平點製作班 （平日需要10人或以上成團,及需要預約）

2. 入場通行證一張

3. 親親羊駝（20分鐘）一位

4. 羊駝飼料一份

5. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

6. 農莊紀念品一份

7. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

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地點：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口 ，步行約三分鐘）

如泊車：錦上路西鐵站停車場 (入口在東匯路)



01會員獨享快閃優惠【9】親親羊駝入場套票

錦田有機薈低碳農莊菠蘿園引入全港鼎鼎大名的羊駝，大人小朋友們除了可近距離接觸羊駝 ! 還可以親手餵飼羊駝！絕對是非一般的體驗。園內還增設免費兒童遊樂設施, 如：網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....

門票 立即搶購

一位 (大小同價)：原價: $320，01會員價$180，積分半價後價錢$90

兩位 (大小同價)： 原價: $640，01會員價$340，積分半價後價錢$170

套票每位包括以下內容：

1. 入場通行證一張

2. 菠蘿冰條一枝 (100%果肉)

3. 親親羊駝（20分鐘）

4. 羊駝飼料一份

5. 農莊紀念品一份

6. 免費兒童遊樂設施 (網繩陣、菠蘿沙池、千秋及滑梯等等.....)

地點：新界元朗錦田錦河路四排石村（西鐵錦上路站A出口,步行約三分鐘）

如泊車：錦上路西鐵站停車場 (入口在東匯路)



01會員獨享快閃優惠【9】Laser Woods 森林迷宮鐳射槍（總折扣低至45折）

Laser Woods是全港首創的「森林迷宮 鐳射槍對戰場地」，讓玩家於錯綜複雜的迷宮中對戰，對戰將更為刺激。移動的板塊可讓玩家躲藏/ 改變戰術，大大增加遊戲的刺激度及可玩性。UNIQUE FOREST MAZE FOR LASER TAG! 相信對所有玩家都是一個全新的體驗！

Laser Woods於設計中亦盡顯心思，固名思義，進入Laser Woods彷彿步入了野外森林般，有不同的植物。除了以森林為主題外，迷宮內更有不同種類的野外環境如：草原、沙漠、山洞等等。於對戰中更能看到不同的「動物」於對應的環境中！於煙霧彌漫的場地中，對戰更是生色不少。

門票 立即搶購

8位起最低消費 | 2小時：原價$2,560，01會員價 $2,320，積分半價後價錢$1160

8位起最低消費 | 3小時：原價$3,040，01會員價$2,720，積分半價後價錢$1360

8位起最低消費 | 4小時：原價$3,200，01會員價$2,880，積分半價後價錢$1440

星期一至五 獨家限定85折現金券：$300，01會員價$255，積分半價後價錢$128

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Laserwoods

葵涌工業街10-14號葵涌華發工業大廈前座8樓01室 (葵興站A出口 步行3分鐘)



【01女生快閃優惠】

快閃優惠： 01會員積分半價換購30+活動門票 部份折扣低至3折

活動日期：12月14日起開始

參加方法：

1) 前往01空間選購

活動條款及細則：

1. 所有獎品均由供應商 (第三者供應商) 生產及提供。一經完成換領程序，本公司將不會為閣下或他人使用禮品時所導致之任何損失而負責。本公司僅此重申不對禮品之保養或使用後果負上任何責任。

2. 如發出獎品後有任何問題或遺失，本公司將不會補發。

3. 所有禮品圖片及產品尺寸只供參考，一切以實物為準。所有獎品不得轉讓、更換、退回、兌現現金或其他獎品。

4. 是次活動適用於香港。

5. 如得獎者逾期辦理領獎手續和領取禮品，將作取消資格。

6. 本公司有權保留或更改是次活動的條款及細則而不作另行通知。

7. 如有任何爭議，本公司保留最終決定權。