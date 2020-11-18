公廁香港邊區最多？第1名公廁竟然多到呢個數！清潔費數以億元計

【最佳公廁選舉／香港廁所協會／世界公廁日】11月19日是世界廁所日（World Toilet Day），旨在提升對廁所及公共衛生的關注。而香港目前有約1700個公廁及旱廁，當中一半由食環署管理，但原來有一個區的公廁數目竟「一枝獨秀」大幅拋離其他區域。至於公認最好的公廁，又是哪一個呢？

先看最佳公廁排名，是否你心中所想呢▼▼▼

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出門在外人有三急，公廁成為「救命」之選。根據立法會文件，本港有約1700個公廁及旱廁（沒有沖水系統的鄉村式乾旱廁所），當中一半、約850個由食環署管理，其餘由康文署和漁護署管理。

而在全港18區中，寧寧舍舍有一個區特別多公廁，你猜猜是哪個區？你所在的區域又有多少公廁呢？

點擊地區下圖看答案▼▼▼

公廁清潔費用數以億元計？

公廁數目愈多，「保養」的使費自然愈多。根據《審計署署長第七十三號報告書》，截至2019年4月，食環署已簽訂的街道潔淨服務合約（合約期2年）共34份，涉及費用約25.84億元，當中與公廁潔淨服務有關的直接費用約2.1億元，佔合約費用總額約8%，十分龐大。

不過食環署指出，管理和行政開支等其他費用由所有公眾潔淨服務攤分，公廁潔淨服務所佔份額無法分開計算，故實際花費可能更多。

另外，食環署《公廁手冊》指引，男女廁格比例應為1:2，惟審計署發現，截至2019年6月，在食環署管理的798 間公廁中，421間（53%）男女廁格比例不符指引，原因包括環境限制無法擴建等，審計署認為食環署需要在諮詢建築署後採取措施，在切實可行範圍內符合男女廁格比例規定。看來女廁排長龍問題還需要一段日子才能改善了。

最佳公廁選舉2020 邊個公廁最正？

要成為好廁所，環境、舒適度、方便度、設備、清潔程度缺一不可。香港廁所協會舉行了「2020年香港最佳公廁」選舉，到全港18區300多個不同廁所實地探訪，究竟哪個公廁最正榮登「公廁王」呢？

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