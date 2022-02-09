確診過千宗！數據揭第五波疫情初期防控有進步　直至轉捩點即失守

第五波疫情大爆發，連續兩日錄得超過600宗個案，消息指今日（9日）確診更超過1160宗、初步陽性800宗。比較第三至五波疫情，今次本地同時受到Omicron及Delta夾擊，擴散速度前所未有，究竟與之前幾波比較嚴重幾多？重症率多少？此外，利用個案七日平均線分析，原來今次疫情初期個案增速較前兩波緩慢，直至一個轉捩點出現……



本港疫情至今累計超過1.1萬宗本地個案。第五波之前，單日本地個案最高數字是第三波期間的145宗本地個案。這個紀錄被今年2月5日的單日300宗打破，兩日之後的2月7日，本地個案更倍增至單日600宗。

七天平均線揭示可控範圍

分析此前疫情，個案七天平均線高峰出現於第三波疫情期間、2020年7月末的一周，當時本地個案持續單日過百逾一周多，更因此一度全日禁堂食，但個案七天平均數從未超過121宗水平，這可理解為過去疫情的可控範圍；而第五波最新七天平均數已飆升至320多宗，情況不容樂觀。

第五波穩守三周終爆發

Omicron來勢洶洶，但其實今輪疫情初期，本地個案七天平均線比之前兩波疫情平穩。由首個本地個案（2021年12月30日）起計，約20天期間，七天平均數均維持約10宗以下。對比之下，第三、四波疫情早期個案增速更快，其中第三波爆發約10天時間七天平均數已升至75宗。

第五波轉捩點出現於1月23日，其時葵涌邨多幢樓宇爆發疫情，加上與寵物店相關的Delta傳播等，當天單日有125個本個案。隨後數字稍有回落，但源頭不明個案持續攀升，顯示社區有大量隱形傳播鏈，偏偏遇上農曆新年，不少人趁佳節相聚，加上Omicron潛服期短，假期後團年飯、拜年群組湧現，終致大爆發。今次疫情至2月8日剛滿40天，累計本地個案已超過3,390宗。

源頭不明比例高 隱形傳播遍地開花

無源頭個案增加，意味傳播鏈上游有更大機會擴散，增加抗疫難度。第三、四波無源頭個案佔本地患者比例約三成多，第五波疫情截至2月6日，源頭不明比例增至45%，並且因個案眾多，當局停止公布確診源頭分類，估計無源頭個案實際比例會更加高。

至今4重症 感染人數持續攀升恐增重病者

第三、四波疫情死亡個案均超過100人，確診死亡率高達2.6%。至於第五波疫情至今未有死亡個案，但有四人重症，包括一名感染Omicron的男護士，他其後已康復出院。另外有兩名感染Delta的年長患者情況危殆，一名感染Omicron的長者情況嚴重，重症率約0.14%。惟今次疫情傳播速度前所未有，個案持續急升，若未能及時控制，重病者恐會按比例增加。