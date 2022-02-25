疫苗通行證｜首日大型商場成網絡焦點　幾類停業場所負面反應最多

疫苗通行證昨日（24日）正式實施，巿民進入商場、超級巿場、食肆前須已接種新冠疫苗並掃描安心出行。連日來不少大型商場陸續於各處貼出多個二維碼，引起巿民關注。網民對新措施有甚麼反應？最關心哪項安排？



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措施公布以來，網民關注多個大型商場，以及主要由商場連接社區的地區，昨日青衣城的討論聲量趨勢急升，其次是將軍澳、沙田、太和、荃灣等地。

是次分析2月21日「疫苗通行證簡報會」後至2月24日措施首日的網絡反應，包括Facebook、Instagram及討論區帖文，合共1843則主帖及3萬則回帖。就疫苗通行證，網民最關心各個處所安排，其次是安心出行應用程式。

最新安排下，巿民需更新安心出行應用程式，並加入電子針卡或「豁免證明書」出入各表列處所，或出示紙本針卡進出規限場所，現時599F章表列處所已增至超過20個。

在簡報會至今的網上帖文中，提及商場及食肆的數量最多，網民關注措施的執行細節，例如經商場回家、買外賣、領取物品等獲豁免範圍，部分網民擔心會誤墮法網，亦有網民表示豁免多項行為令措施效用減低，相關主帖是期間討論區熱度第二高的帖文。

除了進入商場外，網民同樣提及髮型屋、健身中心及美容院等停業場所，當中負面帖文比例更相較高。討論區熱度最高的帖文關於政府再研收緊措施，網民留言「再收緊可能全日禁堂食」、「又無得剪頭髮」、「剃光頭免煩惱」等。