蘇施黃YouTube推800元月費會員　夠睇Netflix或Disney+一年有找

蘇施黃2020年起開設YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」,分享食評、日常生活、教煮美食等。最近她宣布推出收費會員制,分為3個級別,收費由80元至最高800元,即引起網民熱議。有網民指收費太高,是其他同類型影片的幾倍,即看800元月費與其他平台比較下有幾高!



蘇施黃3月19日發布影片,宣布推出收費會員制,最低級別「合桃蘇」可於留言區及聊天室使用蘇施黃頭像所製作表情貼圖,第二級「鳳梨蘇」以上可觀看每月最少2條煮食影片,最高級別「蝴蝶蘇」的會員可參加影片發布後的網上交流、購買有機菜籃、參與活動等。

消息一出即有大批網民批評,留言指「會員制收費,相信很多觀眾都會明白,但定價實在太離譜」、「非常離地」、「隨時都可選擇看其他片啦」,同時也有少部分支持者表示已加入會員。

與其他影片串流平台比較,Netflix、myTV Super、Viu等平台的基本月費由21元至88元不等,可無限觀看平台的影片。蘇施黃800元月費,足以在大部份串流平台任睇一年。

另外,現時YouTube也有不少煮食教學為主的頻道,部份更成為2021年全港最多人訂閱的YouTube頻道,包括訂閱人數106萬人、全港排第三的「點Cook Guide」,以及現時訂閱人數逾60萬的「越煮越好」(第10位)、「煮家男人」(第9位)、「職人吹水」(第12位)。

上述提及的頻道只有「點Cook Guide」會員制同樣分3級,最低級別(25元)可享產品優先訂購及使用表情貼圖,第二級別(100元)加設產品折扣,最高級別(200元)另外再可享片尾感謝名單提及。

另外,去年鍾培生頻道同樣推出800元月費的會員收費,根據該YouTube頻道資料,現時最高級別月費增至998元,每位會員每月可獲等值800元以上的禮物,並成為Derek.Love社群的一份子,網站資料顯示「培生培心」收入至今達3585萬元,用作支援製作團隊及回饋會員等。