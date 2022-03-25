蘇施黃YouTube推800元月費會員　夠睇Netflix或Disney+一年有找

蘇施黃2020年起開設YouTube頻道「教煮蘇 This is So good」，分享食評、日常生活、教煮美食等。最近她宣布推出收費會員制，分為3個級別，收費由80元至最高800元，即引起網民熱議。有網民指收費太高，是其他同類型影片的幾倍，即看800元月費與其他平台比較下有幾高！



蘇施黃3月19日發布影片，宣布推出收費會員制，最低級別「合桃蘇」可於留言區及聊天室使用蘇施黃頭像所製作表情貼圖，第二級「鳳梨蘇」以上可觀看每月最少2條煮食影片，最高級別「蝴蝶蘇」的會員可參加影片發布後的網上交流、購買有機菜籃、參與活動等。

消息一出即有大批網民批評，留言指「會員制收費，相信很多觀眾都會明白，但定價實在太離譜」、「非常離地」、「隨時都可選擇看其他片啦」，同時也有少部分支持者表示已加入會員。

與其他影片串流平台比較，Netflix、myTV Super、Viu等平台的基本月費由21元至88元不等，可無限觀看平台的影片。蘇施黃800元月費，足以在大部份串流平台任睇一年。

另外，現時YouTube也有不少煮食教學為主的頻道，部份更成為2021年全港最多人訂閱的YouTube頻道，包括訂閱人數106萬人、全港排第三的「點Cook Guide」，以及現時訂閱人數逾60萬的「越煮越好」（第10位）、「煮家男人」（第9位）、「職人吹水」（第12位）。

上述提及的頻道只有「點Cook Guide」會員制同樣分3級，最低級別（25元）可享產品優先訂購及使用表情貼圖，第二級別（100元）加設產品折扣，最高級別（200元）另外再可享片尾感謝名單提及。

另外，去年鍾培生頻道同樣推出800元月費的會員收費，根據該YouTube頻道資料，現時最高級別月費增至998元，每位會員每月可獲等值800元以上的禮物，並成為Derek.Love社群的一份子，網站資料顯示「培生培心」收入至今達3585萬元，用作支援製作團隊及回饋會員等。