疫情緩和市民假日郊遊　網上數據揭兩大熱門地點最多人搜尋、打卡

近日確診數字回落，適逢4月有多日公眾假期，不少巿民趁著假日出外郊遊，令政府官員和專家擔心疫情反彈，呼籲市民減少外出。周二清明節（5日）長洲、西貢、離島等地人頭湧湧，究竟最多巿民搜尋哪個出遊地點？社交平台上，哪個地點被標註最多次？



根據Google搜尋趨勢，網民搜尋「行山」的數量於上周末及清明節急升，其次，西貢、長洲、郊遊等字眼的搜尋量亦同升。

按搜尋關鍵詞比較，西貢、長洲及大澳的搜尋量最高。首20個地點中，大部分地點均屬離島地區，另外山頂、西九文化區、城門水塘等地亦有上榜。

至於社交平台方面，上周標註上述出遊地點的帖文，包括網民個人分享、媒體及商戶宣傳，合共超過4300則帖。其中，周末及清明節當日的帖文數量均較平日多。

Instagram相片較多屬個人分享，Facebook則較多媒體及商戶宣傳，兩個平台上提及西貢的帖文均是最多，其次是長洲及山頂。

疫情期間未能到外地旅遊，大量巿民改於本地遊，根據運輸署交通統計，2021年底疫情稍緩和期間，前往大嶼山及離島的巴士及渡輪乘客量回升。相信隨著今波疫情確診數字回落，巿民再到戶外出遊，乘客量將逐步回升至第五波前的趨勢。