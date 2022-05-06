安老院人手不足逾半無護士　社署網資訊過時　部分資料5年無更新

第五波疫情重創安老院，院舍問題再度引起關注。「01研數所」分析社署長者資訊網上700多間安老院資料，發現私營及資助院舍人手比例參差，部分私營院舍護理人員對宿位比例達1:10或以上。此外，院舍整體缺乏醫護專業人員，只有少於半數院舍有聘用護士或物理治療師。



值得留意的是，社署將長者資訊網定位為一站式平台，助使用者作出「知情選擇」，惟但該網站上不少院舍資料不齊全或過時，逾百間院舍人手資料超過5年無更新。記者已向社署查詢，至截稿前未獲回覆。



社會福利界立法會議員狄志遠建議，參考學校概覽的做法，社署可製作一份標準表格，並要求院舍每年填寫。



資訊網上共列出795間安老院舍的資料，當中接近600間為私營院舍，佔比約為四分三。現時各區護舍分布不均，按各區每100名65歲或以上對宿位數目比較，九龍城區數字較高達8.5個，油尖旺達7.2個，而沙田、西貢區等每100名長者的宿位數目少於三個。

社會關注院舍人手不足問題，分析顯示，沒參加「買位」計劃的私營院舍，護理人員對宿位比例中位數達1:4.9，遠低於津助院舍1:2的人手比例中位數。部分私營院舍護理人員對宿位比例低至1:10。值得留意的是，這個數字代表員工總數，考慮到輪班工作、假期等，同一時段內人手比例實際會更低。

此外，不少院舍缺乏具醫療專業背景的人手，被指難以應對疫情。在網站上有提供人手資料的450間院舍中，少於半數有聘用護士。另外，物理治療有助改善長者活動能力，而現時有物理治療師的院舍卻不足四成。

服務質素方面，資料顯示，有126間院舍最近一年內曾收到警告，包括員工或設施不足、未按程序管理藥物等。分區比較，油尖旺、東區及深水埗內，近一年有警告紀錄的院舍比例較高。

值得留意的是，社署將長者資訊網定位為一站式平台，用以提升安老服務透明度及推廣使用者的「知情選擇」。然而，網站上不少院舍資料不齊全，例如網站上列載的795間院舍中，有122間院舍缺少收費資料（15.3%），有170間院舍缺少人手資料（21.4%）。

此外，在有提供人手資料的630間院舍中，有近半數、310間院對上一次近更新資料已是2019年或以前，當中更有168間院舍對最後更新日期遠至2016年，而網站上未有清楚說明資料未更新，是因為院舍人手名額實際上未有改變，還是僅網站未及更新。

現時網站上寫有「免責條款」，指「（社署）將定期更新服務概覽內的資料並盡力確保這個網頁上的資料準確無誤，但社署並不對該等資料的準確性作出任何明示或隱含的保證」，又建議「如欲索取更多服務資料，可與個別安老院及/或認可服務單位聯絡或瀏覽個別安老院及/或認可服務單位網頁。」

議員：社署應要求院舍每年更新 參考學校概覽做法

狄志遠指出，網站資料「有啲有，有啲冇」，且不夠更新，不能吸引市民使用，只是達到「形式上的透明度」。他又指，這些資料都是申請牌照需要用到的，並非一些「尷尬」的資訊。

他建議，社署可製作一份標準表格，並要求院舍每年填寫，做法類似學校概覽提供學校基本資料、辦學團體等資訊，以提高透明度，而表格內亦可增加空間，供院舍介紹服務特色、重點等，「資料的透明度要有價值，而非形式上的透明度。」他又提到，提升資訊透明度亦有助市民監察院舍是否有濫收費用等情況。