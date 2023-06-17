父親節2023｜月薪呢個數高過一半港男　全職家庭主夫數字升咁多？

【父親節2023／收入】又到父親節（6月18日），一眾父親平日辛勞工作，子女是時候趁着節日孝敬爸爸了。除了在職爸爸外，近年亦有不少家庭主夫，負責在家照顧家人。即看以下全港男性最新收入數據，你的父親收入算多少？現時全職家庭主夫的趨勢又如何？



根據統計處最新《綜合住戶統計調查按季統計報告》指，2023年第1季男性每月收入中位數為22,900元（不計外傭）。

按年齡比較，35至44歲男性的平均收入最高，中位數達28,400元，最低15至24歲的月入中位數為15,000元。

不同行業的收入不同，公共行政、社會及個人服務的收入最高，男性每月中位數達29,900元，其次是進出口貿易及批發。

職業方面，經理及專業人員的每月收入中位數達50,000元，其次是輔助專業人員，每月收入中位數達25,000元。

▼▼再看香港家庭主夫趨勢▼▼

近年越來越多父親選擇擔任主力照顧家庭的角色，根據2021年人口普查，現時全港共有3.41萬名男性全職料理家務，即每85名男性就有1名「家庭主夫」，相比10年前1.45萬人增逾一倍。