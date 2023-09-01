颱風蘇拉｜盤點近年颱風威力　山竹傷者排第二　經濟損失天文級！

【10號風球／打風／ 8號風球／颱風蘇拉／風球蘇拉／風球蘇拉路徑／9號風球香港】超強颱風蘇拉風眼逼近香港，天文台今日（1日）晚上8時15分發出十號颶風信號（10號風球）。蘇拉被喻為近年最具威力的颱風，就連兩位天文台前台長也先後在社交網站發文，指蘇拉風力驚人；林超英更直言要「作最壞打算，做最好準備」，岑智明亦呼籲市民必須留在安全地方。

今次打風令不少市民想到2018年的超強颱風山竹，憂慮蘇拉會造成「山竹級數」的嚴重破壞。翻查天文台紀錄，山竹當時導致至少458人受傷，直接經濟損失估計超過45億元；以下回顧近35年來颱風所致傷亡以及經濟損失，當中傷亡程度最嚴重的並非山竹，而是這個1990年代的10號風球。



據天文台「熱帶氣旋影響數據」，1999年颱風約克導致2死500人受傷，是1988年以來超越山竹、造成最嚴重傷亡的颱風。約克於1999年9月12至17日影響本港，期間天文台發出十號颶風信號，並持續了11小時，是歷來最長紀錄。

▼9月1日 市民白石角海旁感受強勁風雨▼



+ 5

數據集亦記錄了2018年以來部分颱風所致的經濟損失，山竹直接經濟損失估計達45.98億元，遠遠拋離第2位的海高斯（3.88億元，2020年）、第3位獅子山（2.2億元，2021年）。

天文台「熱帶氣旋影響數據」載列1988年以來的熱帶氣旋影響數據，當中傷亡、損失和社會影響數據是基於當時的記錄或新聞報導；而直接經濟損失的估算是基於天文台向政府部門、公共事業機構及其他組織所收集的經濟損失數據、保險索償統計數字，以及相關政府報告所作出，數據並非詳盡無遺，僅供參考。

